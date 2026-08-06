හේලා අපරල් ශ්රී ලංකාව සියලු ප්රකෘතිමත් වීමේ විකල්පයන් අවසන් වූ පසු ලිහිල් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ඇඟළුම් නිෂ්පාදකයන් අතර ස්ථානගත වූ හේලා අපරල් සමාගම, ව්යාපාරය අවසන් කිරීමට ඇති සෑම විකල්පයක්ම සම්පූර්ණයෙන් විමර්ශනය කර ඒවා ක්රියාත්මක කළ නොහැකි හෝ ශක්ය නොවන බව සමාගමේ නායකත්වය තීරණය කිරීමෙන් පසු ලිහිල් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇත.
අවසාන තීරණයට පෙර සියලු විකල්පයන් සලකා බලා ඇත
සමාගමට අනුව, ලිහිල් කිරීම සඳහා තීරණය ගැනීම සැහැල්ලුවෙන් සිදු කළ ක්රියාවක් නොවේ. ක්රියාකාරිත්වයන් අවසන් කිරීමේ පියවර ගත්තේ, ව්යාපාරය එහි වර්තමාන අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීමට හැකි සෑම විකල්පයක්ම ක්ෂයවී, ප්රතික්ෂේප කර හෝ ප්රමාණවත් නොවන බව තහවුරු කිරීමෙන් පසු පමණක් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.
මෙම තීරණය ශ්රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි. මෙම කර්මාන්තය දිගුකාලීනව රටේ වඩාත් වැදගත් අපනයන අංශවලින් එකක් ලෙසත්, විශේෂයෙන් දිවයිනේ නිෂ්පාදන ප්රදේශ පුරා කාන්තාවන් සඳහා ප්රධාන රැකියා ප්රභවයක් ලෙසත් සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අංශයට බලපෑම
හේලා අපරල් ශ්රී ලංකාවේ ඇඟළුම් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්රය තුළ පිළිගත් නමක් ලෙස සිටියේය. ලිහිල් කිරීමේ ඉල්ලුම, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අභියෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරයක් තුළ කටයුතු කරමින් සිටි දේශීය ඇඟළුම් ව්යාපාරවලට මුහුණ දෙන පීඩනයන් පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ රෙදිපිළි හා ඇඟළුම් කර්මාන්තය රාජ්යයේ අපනයන ආදායමට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වන අතර, මෙවැනි පරිමාණයේ සමාගමක් වසා දැමීම කම්කරුවන්, සැපයුම්කරුවන් සහ එහි ක්රියාකාරිත්වයන් හා සම්බන්ධ ව්යාපාරවලට රැල්ලක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද
ලිහිල් කිරීමේ ක්රියාවලිය දැන් විධිමත්ව ආරම්භ වී ඇති නිසා, කම්කරුවන්, ණය හිමියන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ට ගෙවිය යුතු ඒවා ඇතුළු තවමත් ඉටු නොකළ බැඳීම් සම්බන්ධ අවධානය යොමු වනු ඇත. ශ්රී ලංකාවේ ලිහිල් කිරීමේ කටයුතු සාමාන්යයෙන් නෛතික රාමුව අනුව ඉතිරි වත්කම් තක්සේරු කර බෙදා හැරීම සඳහා ලිහිල් කිරීමේ නිලධාරියකු පත් කිරීම ඇතුළත් වේ.
ශ්රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් ප්රකෘතිමත් වීම අඛණ්ඩව සිදු කරන මෙවන් අවස්ථාවක නිෂ්පාදන අංශයේ රැකියා අහිමි වීම සම්බන්ධ පුළුල් ආර්ථික සංවේදීතාවන් සැලකිල්ලට ගෙන, ක්රියාවලිය ඉදිරිපත් වන ආකාරය කම්කරුවන් හා කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.