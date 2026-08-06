Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හේලා අපරල් ශ්‍රී ලංකාව සියලු ප්‍රකෘතිමත් වීමේ විකල්පයන් අවසන් වූ පසු ලිහිල් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හේලා අපරල් ශ්‍රී ලංකාව සියලු ප්‍රකෘතිමත් වීමේ විකල්පයන් අවසන් වූ පසු ලිහිල් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ඇඟළුම් නිෂ්පාදකයන් අතර ස්ථානගත වූ හේලා අපරල් සමාගම, ව්‍යාපාරය අවසන් කිරීමට ඇති සෑම විකල්පයක්ම සම්පූර්ණයෙන් විමර්ශනය කර ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි හෝ ශක්‍ය නොවන බව සමාගමේ නායකත්වය තීරණය කිරීමෙන් පසු ලිහිල් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කර ඇත.

අවසාන තීරණයට පෙර සියලු විකල්පයන් සලකා බලා ඇත

සමාගමට අනුව, ලිහිල් කිරීම සඳහා තීරණය ගැනීම සැහැල්ලුවෙන් සිදු කළ ක්‍රියාවක් නොවේ. ක්‍රියාකාරිත්වයන් අවසන් කිරීමේ පියවර ගත්තේ, ව්‍යාපාරය එහි වර්තමාන අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීමට හැකි සෑම විකල්පයක්ම ක්ෂයවී, ප්‍රතික්ෂේප කර හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන බව තහවුරු කිරීමෙන් පසු පමණක් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.

මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය සඳහා වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරයි. මෙම කර්මාන්තය දිගුකාලීනව රටේ වඩාත් වැදගත් අපනයන අංශවලින් එකක් ලෙසත්, විශේෂයෙන් දිවයිනේ නිෂ්පාදන ප්‍රදේශ පුරා කාන්තාවන් සඳහා ප්‍රධාන රැකියා ප්‍රභවයක් ලෙසත් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අංශයට බලපෑම

හේලා අපරල් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය තුළ පිළිගත් නමක් ලෙස සිටියේය. ලිහිල් කිරීමේ ඉල්ලුම, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අභියෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරයක් තුළ කටයුතු කරමින් සිටි දේශීය ඇඟළුම් ව්‍යාපාරවලට මුහුණ දෙන පීඩනයන් පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ල මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ රෙදිපිළි හා ඇඟළුම් කර්මාන්තය රාජ්‍යයේ අපනයන ආදායමට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වන අතර, මෙවැනි පරිමාණයේ සමාගමක් වසා දැමීම කම්කරුවන්, සැපයුම්කරුවන් සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වයන් හා සම්බන්ධ ව්‍යාපාරවලට රැල්ලක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද

ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දැන් විධිමත්ව ආරම්භ වී ඇති නිසා, කම්කරුවන්, ණය හිමියන් සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ට ගෙවිය යුතු ඒවා ඇතුළු තවමත් ඉටු නොකළ බැඳීම් සම්බන්ධ අවධානය යොමු වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ලිහිල් කිරීමේ කටයුතු සාමාන්‍යයෙන් නෛතික රාමුව අනුව ඉතිරි වත්කම් තක්සේරු කර බෙදා හැරීම සඳහා ලිහිල් කිරීමේ නිලධාරියකු පත් කිරීම ඇතුළත් වේ.

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් ප්‍රකෘතිමත් වීම අඛණ්ඩව සිදු කරන මෙවන් අවස්ථාවක නිෂ්පාදන අංශයේ රැකියා අහිමි වීම සම්බන්ධ පුළුල් ආර්ථික සංවේදීතාවන් සැලකිල්ලට ගෙන, ක්‍රියාවලිය ඉදිරිපත් වන ආකාරය කම්කරුවන් හා කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනවසර පිරමිඩ් ක්‍රමයක් මෙහෙයවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය TM App තහනම් කරයි Sinhala

අනවසර පිරමිඩ් ක්‍රමයක් මෙහෙයවීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය TM App තහනම් කරයි

වංචනික ආයෝජන වේදිකාවට එරෙහිව නියාමන අධිකාරියේ පියවර TM App යනු අනවසර පිරමිඩ් ක්‍රමයක් මෙහෙයවන වේදිකාවක් බව තහවුරු කරගත් ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය නියාමන අධිකාරිය එය…

06 Aug 2026 Discuss
පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට තද සුළං පිළිබඳ රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට තද සුළං පිළිබඳ රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

තද සුළං තර්ජනය මැද පළාත් කිහිපයකට රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් වේ ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් පහක දිස්ත්‍රික්ක 12කට බලපාන තද සුළං ඇතිවීමට අපේක්ෂා කෙරෙන බව පෙන්වා දෙමින්…

06 Aug 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි

එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව සහ ලොව විශාලතම මූල්‍ය ආයතනවලින් එකක් වන JP Morgan යන දෙඅයත්‍රම විසින් වංචාව පිළිබඳ පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ ද, ශ්‍රී…

06 Aug 2026 Discuss