එක්සත් ජනපද බැංකු අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා ඩොලර් මිලියන 2.5ක භාණ්ඩාගාර වංචාව පිළිබඳව ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව රත්වෙයි
එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව සහ ලොව විශාලතම මූල්ය ආයතනවලින් එකක් වන JP Morgan යන දෙඅයත්රම විසින් වංචාව පිළිබඳ පැහැදිලි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ ද, ශ්රී ලංකා භාණ්ඩාගාරය සැක සහිත ඩොලර් මිලියන 2.5ක ගනුදෙනුවක් සිදු කළ බව අනාවරණය වීමත් සමඟ රටේ පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් විවාදයකට රැගෙන යනු ලැබ තිබේ.
අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා හරිනු ලැබිණ
මෙම මුදල් සම්බන්ධ සැක සහිත ක්රියාකාරකම් පිළිබඳව එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව අනතුරු ඇඟවීමෙන් පසුව ද භාණ්ඩාගාරය ස්ථාන මාරු කිරීම ඉදිරියට ගෙන ගිය බව මෙම ආන්දෝලනයෙහි මූලික කරුණ වේ. ගනුදෙනු සැකසීමේ දී සම්බන්ධ වූ JP Morgan ආයතනය ද තමන්ගේ ම වංචා අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළේය — එහෙත් ඉන් නොතකා මුදල් ස්ථාන මාරු කරන ලදී. මෙය ජ්යෙෂ්ඨ භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන්ගේ විනිශ්චය සහ වගවීම පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු කරයි.
ජාත්යන්තරව පිළිගත් මූල්ය ආරක්ෂණ උපාය මෙලෙස පැහැදිලිවම නොතකා හැරීම සම්බන්ධයෙන් සියලු පක්ෂවල නීති සම්立plawmakers දන් දී ඇති අතර, සාමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකු මෙවැනි අනතුරු ඇඟවීම් ඉවත දැමීමට හෝ නොතකා හැරීමට ඉඩ සළසා ගත් ආකාරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනසුළු විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.
පාර්ලිමේන්තුව වගවීම ඉල්ලා සිටියි
පාර්ලිමේන්තු සැසිය අතරතුර, විපක්ෂ සාමාජිකයින් නිසි කඩිනම් විමර්ශන ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කරන ලදැයිද, බලධාරී තනතුරුවල සිටින්නන් කිසිවෙකු මෙම අතපසුවීම සම්බන්ධ වගකීමට ලක් කෙරෙනු ඇත්ද යන්න ප්රශ්න කරමින් රජයෙන් පිළිතුරු ඉල්ලා සිටියහ.
- ප්රශ්නගත ගනුදෙනුව රාජ්ය අරමුදලින් ඩොලර් මිලියන 2.5කට සමාන වේ
- එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුව සහ JP Morgan යන දෙඅයතනය ම මෙම ක්රියාකාරකම සැක සහිත ලෙස හඳුනාගෙන තිබිණ
- මෙම නිල අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා භාණ්ඩාගාරය ස්ථාන මාරු කිරීම ඉදිරියට ගෙන ගියේය
- පක්ෂ කිහිපයකම පාර්ලිමේන්තු සාමාජිකයින් ස්වාධීන විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති
මහජන විශ්වාසය අවදානමට ලක්ව ඇත
ශ්රී ලංකාව සිය නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමනේ නිරත වන ඉතා සංවේදී කාලයක මෙම සිද්ධිය සිදු වී තිබේ. රාජ්ය ආයතනවල විනිවිද පෙනෙනසුළු භාවය සහ ශක්තිමත් මූල්ය පාලනය සඳහා පුරවැසියන් සහ නිරීක්ෂක සංවිධාන දිගු කලක සිට ඉල්ලා සිටිති.
ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් මූල්ය ආයතන නිකුත් කළ වංචා අනතුරු ඇඟවීම් පිළිබඳ කටයුතු කිරීමට අපොහොසත් වීම හුදෙක් ක්රියාපටිපාටික අතපසුවීමක් නොවේ — එය රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසයේ හරයට ම පහර ගනී.
ස්ථාන මාරු කිරීම අනුමත කරන ලද තත්ත්වයන් පැහැදිලි කරන සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රකාශයක් රජය තවමත් ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, අනතුරු ඇඟවීම් නොතකා හැරීම සඳහා වගකිව යුතු අය වෙත ඩිසිප්ලිනානු ක්රියාමාර්ග සලකා බලනු ලැබේදැයිද තහවුරු කර නොමැත.
ඉදිරි දිනවල පාර්ලිමේන්තු පීඩනය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මෙම කරුණ සම්බන්ධව විධිමත් කාරක සභා විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටීමේ අදහස විපක්ෂ පක්ෂ ඇඟවූ කළ. එම උත්සාහයන්ගේ ප්රතිඵලය ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන් සහ දිවයිනේ මූල්ය ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය නිරීක්ෂණය කරන ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් දෙඅතරම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.