ශ්රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි
ශ්රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අභිලාෂය ත්වරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී සිදුවීමක් වන AI සතිය 2026 සත්කාරකත්වය දරමින් දකුණු ආසියාවේ තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛ ශක්තියක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගැනීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
ජාතික වශයෙන් ත්රිමූලික කණ්ඩායමකින් සමන්විත සිදුවීමක්
මෙම මුලපිරීම තාක්ෂණය, ව්යාපාරය සහ නව නිපැයුම් ක්ෂේත්රයේ දක්ෂතම මනස් එක් වහලක් යටට ගෙන එන අතර, දිවයිනේ කෘත්රිම බුද්ධි හැකියාවන්ගේ වර්ධනය ප්රදර්ශනය කිරීම අරමුණු කරගත් ප්රධාන අංශ තුනක් ඒ හා සමගාමීව සංවිධානය කෙරේ.
- කලාපය පුරා සිටින ප්රතිපත්ති立案කරුවන්, කර්මාන්ත නායකයින් සහ පර්යේෂකයින් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ජාතික AI සම්මේලනයක්
- නව ව්යාපාර 50කට අධික සංඛ්යාවක් සහභාගී වන ජාතික AI ප්රදර්ශනයක් — නැගී එන සමාගම්වලට ඔවුන්ගේ නව නිපැයුම් ආයෝජකයින් හමුවේ සහ පොදු ජනතාව හමුවේ ඉදිරිපත් කිරීමේ වේදිකාවක් ලෙස
- ශ්රී ලංකාවේ ඉතා වේගයෙන් පුළුල් වෙමින් පවතින තාක්ෂණ පරිසරය තුළ විශිෂ්ට ජයග්රහණ සහ ශ්රේෂ්ඨත්වය ගෞරවයෙන් හඳුනා ගන්නා ජාතික AI සම්මාන උළෙලක්
ඩිජිටල් පරිවර්තනයේ න්යාය පත්රය ඉදිරියට ගෙන යාම
මෙම නිවේදනය ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රකෘතිය සහ දිගුකාලීන වර්ධනය සඳහා ගනු ඇති ප්රවේශයේ තීරණාත්මක වෙනසක් පෙන්නුම් කරන අතර, ඩිජිටල් අංශය සමෘද්ධියේ ප්රධාන ශක්තියක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. නව ව්යාපාර, ස්ථාපිත ආයතන සහ රජයේ පාර්ශ්වකරුවන් එක් ජාතික සිදුවීමක් වෙත එකතු කිරීම මගින්, සංවිධායකයින් බලාපොරොත්තු වන්නේ සැබෑ ආයෝජන හා ප්රතිපත්ති ප්රතිඵල කරා යොමු වන ගතිවේගයක් ඇති කර ගැනීමටය.
ශ්රී ලංකාවේ ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයකට ළඟා වීමේ ඉලක්කය කලාපයේ ඇති වඩාත්ම අභිලාෂකාමී තාක්ෂණ නායකත්ව සංවර්ධන ඉලක්කවලින් එකක් නියෝජනය කරන අතර, AI සතිය 2026 ඒ ගමනේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් ලෙස ස්ථාන ගත කෙරෙමින් තිබේ.
දේශීය නව නිපැයුම් කෙරෙහි අවධානය
ජාතික ප්රදර්ශනයට නව ව්යාපාර 50කට අධික සංඛ්යාවක් ඇතුළත් කිරීම විශේෂයෙන් වැදගත් වන අතර, පුළුල් ආර්ථික අභියෝග මධ්යයේ පවා මෑත වසරවලදී ඉස්මතු වූ දේශීය දක්ෂතාවයේ ගැඹුර ඒ තුළින් පිළිබිඹු වේ. මෙම ප්රදර්ශනය, ව්යවසායකයින්ට කලාපීය හා ජාත්යන්තර පාර්ශ්වකරුවන් සමග දුර්ලභ සෘජු සම්බන්ධතාවක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ස්ථානීය තාක්ෂණ කර්මාන්තය සඳහා පරිවර්තනකාරී ප්රතිඵල ගෙනෙනු ඇති හවුල්කාරිත්ව හා අරමුදල් සලසා ගැනීමේ අවස්ථා විවෘත විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාව ඔෙය් ආර්ථිකය ප්රතිනිර්මාණය කර විවිධාංගීකරණය කිරීමට ඉදිරිදිසා බලන විට, AI සතිය 2026 දේශය විවෘත, අභිලාෂකාමී සහ ගෝලීය ඩිජිටල් රඟදැල්ලේ තරඟ කිරීමට සූදානම් බවට නිර්භීත ප්රකාශනයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.