යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ප්රතිසංස්කරණය තුළින් ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව සබඳතා ශක්තිමත් කරයි
දෙරට අතර පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) සැලකිය යුතු ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමත්, ප්රධාන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති කෙරෙහි අලුත් අවධානයක් යොමු කිරීමත් තුළින් ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව සිය ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉදිරිපත් වෙමින් සිටී. මෙම දෙරට වඩාත් ශක්තිමත් සමස්ත හවුල්කාරිත්වයක් (Comprehensive Partnership) ගොඩනැගීම සඳහා එක්ව කටයුතු කරමින් සිටී.
ද්විපාර්ශ්වික න්යාය පත්රයේ හදවත ලෙස යටිතල පහසුකම්
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව යන ප්රතිවේශී රටවල් දෙක, විශේෂයෙන් මෙම දූපත් රාජ්යය හා එහි ආසන්නතම මහාද්වීප සීමාවේ රට අතර සම්බන්ධිතභාවය සහ ආර්ථික සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම ඉලක්ක කරගත් ප්රධාන ව්යාපෘති රැසක් සාකච්ඡාවට ලක්වෙමින් පවතින අතර, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ප්රගාමී හවුල්කාරිත්වයේ කේන්ද්රීය කුළුණ ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.
මෙම මුලපිරීම් පිළිබිඹු කරන්නේ, මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවට කඩා වැටුණු ව්යසනකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට හා ආර්ථිකය ප්රතිගොඩනැගීමට ශ්රී ලංකාව දිගටම ගන්නා උත්සාහයන් හමුවේ, ශ්රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර භෞතික හා ආර්ථික සම්බන්ධිතභාවය ප්රබල වර්ධන එංජිනයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බවට ඇති පුළුල් උපාය මාර්ගික අවබෝධයයි.
නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම නවීකරණය කිරීම
උසස් කරන ලද හවුල්කාරිත්වයේ ප්රධාන අංගයක් ලෙස, දෙරට අතර පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම නැවත සමාලෝචනය කිරීම හා නවීකරණය කිරීම ඇතුළත් වේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ක්රියාත්මකව පවතින වත්මන් FTA ගිවිසුම, සමකාලීන වෙළඳ යථාර්ථයන් පිළිබිඹු කිරීම, දිගුකාලීන අසමතුලිතතා දුරු කිරීම සහ ද්විපාර්ශ්වික වාණිජ්යයයේ සම්පූර්ණ විභවය මුදාහැරීම සඳහා සැලකිය යුතු යාවත්කාලීන කිරීමක් අවශ්ය බව බහුලව සලකා බලනු ලැබේ.
ගිවිසුම යාවත්කාලීන කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ අපනයනකරුවන්ට නව ක්ෂේත්ර විවෘත කිරීමත් සමඟම, බහු අංශ රාශියක් හරහා රටට වැඩිවැඩියෙන් ඉන්දීය ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමටද අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව සඳහා, ඉන්දියාව සමඟ සබඳතා ගැඹුරු කිරීම සැලකිය යුතු ආර්ථික හා උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි. ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ඉන්දියාව ඉහළ ස්ථානයක් හිමි කරගෙන සිටින අතර, සංචාරක කර්මාන්තය, ආයෝජන සහ සංවර්ධන ආධාර සඳහා ද ඉතා වැදගත් මූලාශ්රයක් ලෙස ඉන්දියාව කටයුතු කරයි.
- ශක්තිමත් කරන ලද යටිතල සම්බන්ධිතභාවය, ශ්රී ලංකාව කලාපීය වෙළඳ හා සැපයුම් මධ්යස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීමට හේතු විය හැක
- යාවත්කාලීන FTA ගිවිසුමක් ශ්රී ලාංකික කර්මාන්ත සඳහා ඉන්දියාවේ විශාල පාරිභෝගික වෙළඳපොළට වැඩිදියුණු ප්රවේශයක් ලබා දිය හැක
- ඉහළ සහයෝගීතාව, දෙරට අතර ඒකාබද්ධ ව්යාපෘතිවලට තෙවන පාර්ශ්ව ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහාය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
සාකච්ඡා ඉදිරියට යත්ම, දෙපාර්ශ්වයේම නිරීක්ෂකයන් හා ව්යාපාරික ප්රජාවන්, විශේෂයෙන් ශ්රී ලංකාවේ අවශ්යතාවය ඉතාමත් හදිසි ලෙස පවතින යටිතල පහසුකම් ක්ෂේත්රයේ, සාකච්ඡාමය එකඟතාවයන් කොපමණ ඉක්මනින් ජමීනේ ක්රියාත්මකවන ක්රියාවලියක් බවට පත් කළ හැකිද යන්න ළිදිය ඇසකින් නරඹනු ඇත.
සමස්ත හවුල්කාරිත්වයක් (Comprehensive Partnership) කරා ගමන් කිරීමේ ත්වරණය, ඉන්දු-ශ්රී ලංකා සබඳතාවල නව පරිච්ඡේදයක් සනිටුහන් කරයි; එය අන්යෝන්ය ආර්ථික ප්රතිලාභ හා දිගුකාලීන කලාපීය ස්ථාවරත්වය මත රැඳී ඇත.
ව්යාප්ත සහයෝගීතා න්යාය පත්රයේ රාමුව අවසන් කිරීම සඳහා, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ දෙරටේ රජයන් ඉහළ මට්ටමේ සහභාගි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.