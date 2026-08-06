සැමියා නොසලකූ කැණීම් වළකට වැටී තුවාල ලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ට භාර්යාව වීදි බැස විරෝධය දක්වයි
ශ්රී ලාංකික කාන්තාවක් පොදු මාර්ගයක් දිගේ ආරක්ෂක පියවරයන් නොගෙන අතහැර දමන ලද කැණීම් වළකට වැටී සිය සැමියා තුවාල ලැබීමෙන් පසු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීන්ට එරෙහිව පොදු ස්ථානයක විරෝධතාවක් දියත් කළ අතර, ඇයගේ විරෝධතාවේ වීඩියෝ දර්ශන සමාජ මාධ්ය හරහා පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වී තිබේ.
භයානක නොසැලකිල්ල මිනිසෙකුට තුවාල කරයි
මෙම සිදුවීම, ක්රියාකාරී ඉදිකිරීම් ස්ථානවල ප්රමාණවත් ආරක්ෂක පියවරයන් ක්රියාත්මක කිරීමට මාර්ග ඉදිකිරීම් අධිකාරීන් නිරන්තරයෙන් අපොහොසත් වන බව පිළිබඳ පොදු අවධානය යොමු කර ඇත. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා, මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කැණ නමුත් පදිකයන් හා මාර්ග භාවිතා කරන්නන් අනතුරු ගැන දැනුවත් කිරීමට ආරක්ෂක බාධක, අනතුරු අඟවන සංඥා හෝ ආලෝකය නොමැතිව අතහැරි ලද විවෘත වළකට ඇද වැටී ඇති බව වාර්තා වේ.
තුවාල ලැබූ පුද්ගලයාගේ භාර්යාව, දැඩි කම්පනයකින් පසුවෙමින්, ස්ථානය නිසි ලෙස ආරක්ෂිතව නොතබා යාමෙන් දරුණු නොසැලකිල්ලක් දක්වූ යැයි අදාළ අධිකාරීන්ට චෝදනා කරමින් තම ගැටලුව සෘජුවම මහජනතාව ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළාය.
වීඩියෝව මහජන කෝපය අවුළුවයි
ඇයගේ විරෝධතාවේ දර්ශන සමාජ මාධ්ය වේදිකා පුරා පුළුල් ලෙස බෙදාගෙන ඇති අතර, රට පුරා මාර්ග ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු ස්ථානවල අනුගමනය කරනු ලබන ආරක්ෂක ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ සැලකිය යුතු මහජන විවාදයක් ඇවිළ ගොස් ඇත.
මෙම දර්ශනවලට ප්රතිචාර දැක්වූ බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් අතෘප්තිය ප්රකාශ කළ අතර, ආරක්ෂිත නොකළ කැණීම් ස්ථාන — විශේෂයෙන් රාත්රියේ දර්ශනාවකාශය දැඩි ලෙස සීමා වන අවස්ථාවල — පදිකයන්ට, බයිසිකල් කරුවන්ට හා වාහන රියදුරන්ට බරපතළ අවදානමක් එල්ල කරන බව ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්
නොසැලකිල්ල නිසා මහජනයාට හානි සිදු වූ විට මාර්ග අධිකාරීන් වගකිව යුතු බව විවේචකයන් තර්ක කරමින්, ඉදිකිරීම් ස්ථාන ආරක්ෂක නීතිරීති දැඩිව ක්රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා සිටීම් මෙම සිදුවීම නිසා නැවත ජවය ලබා ඇත. මතු කරන ලද ගැටලු අතර:
- විවෘත කැණීම් වළවල් වටා භෞතික බාධකයන් නොමැතිවීම
- ඉදිකිරීම් ස්ථානවල අනතුරු අඟවන සංඥා හෝ පරාවර්තක සලකුණු නොමැතිවීම
- රාත්රී කාලයේ අන්තරාකාරී ප්රදේශ තුළ හා ඒ ආසන්නයේ ප්රමාණවත් ආලෝකයක් නොතිබීම
- ආරක්ෂක පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ විට අධිකාරීන්ගේ ප්රතිචාරය මන්දගාමී වීම
මෙම කාන්තාවගේ විරෝධතාව, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට අත්යවශ්ය වූවද, මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු කිසිවිටෙකත් මහජන ආරක්ෂාව ගෙවා ලද ද්රව්යමය වශයෙන් සිදු නොකළ යුතු බව දැඩිව මතක් කිරීමකි.
වාර්තාකරණය කරන අවස්ථාව වන විට, මෙම සිදුවීමට ප්රතිචාරයක් ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීන් විසින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. තුවාල ලැබූ පුද්ගලයා ඇද වැටීම සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විනය ක්රියාමාර්ගයක් හෝ නිල පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත්ද යන්න තවමත් අපැහැදිලිව ඇත.
මහජනයා හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ඉදිරියේදී මෙවැනි සිදුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා දිවයිනේ සියලු ක්රියාකාරී මාර්ග ඉදිකිරීම් ස්ථානවල ආරක්ෂක නීති අනුපාලනය පිළිබඳ ක්ෂණික සමාලෝචනයක් පවත්වන ලෙස අදාළ රජයේ ආයතනවලින් බල කර සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.