2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර තීව්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 88,000 ඉක්මවයි
දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතල මහජන සෞඛ්ය අනතුරක් ඇඟවෙයි
2026 වර්ෂයේ ශ්රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්යාව 88,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇත. මෙය මදුරු උවදුරෙන් බෝවන මෙම රෝගය අනතුරුදායක ලෙස ව්යාප්ත වෙමින් පවතින බවට ඇඟවෙන සංඥාවකි.
මෙම වර්ෂය තුළ රටපුරා වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව පිළිබිඹු කරන මෙම ඉලක්කම, සෞඛ්ය බලධාරීන් සහ වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර වැඩෙන කනස්සල්ලට හේතු වී ඇති අතර, ඔවුහු මහජනතාවට ඉක්මනින් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දැඩිව අනතුරු අඟවති.
හදිසි අවධානය අවශ්ය කරන රට පුරා පැතිරුණු ගැටළුවක්
එඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටයෙන් බෝවන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ දිගුකාලීනව පවතින දරුණුතම මහජන සෞඛ්ය තර්ජනවලින් එකක් ව පවතී. මෙම රෝගය දරුණු උණ රෝග ලක්ෂණ ඇති කරන අතර, ඊටත් වඩා භයාවහ ස්වරූපය වන ඩෙංගු රක්තස්රාවී උණ, නිසි ප්රතිකාර නොලැබුණහොත් මාරාන්තික විය හැකිය.
නිවෙස්, රැකියා ස්ථාන සහ පොදු ස්ථාන තුළ හා ඒවා අවට고여 ඇති නිශ්චල ජලය එඩීස් මදුරුවාගේ ප්රධාන අභිජනනය් පිටිය බවත්, එවැනි තත්ත්වයන් තුරන් කිරීම වසංගතය මැඩලීමට ඉතා වැදගත් බවත් සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිතරම අනතුරු අඟවා ඇත.
මහජනතාවට කළ හැකි දේ
ඩෙංගු රෝගය බෝවීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකික පදිංචිකරුවන්ට ගත හැකි ප්රධාන පියවර පිළිබඳව බලධාරීහු නිරන්තරයෙන් මතක් කරවන අතර, ඒ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- මල් පොච්චි, බාල්දි සහ රබර් රෝද වැනි ජලය එකතු වන භාජන නිතිපතා හිස් කිරීම හා පිරිසිදු කිරීම
- ජල ගබඩා ටැංකි සහ බැරල් සෑම විටෙකම නිසි ලෙස ආවරණය කර තිබීම සුනිශ්චිත කිරීම
- විශේෂයෙන් පෙරවරු හා සවස් යාමයන්හිදී මදුරු විකර්ෂක ලෙප ගැල්වීම හා දිගු අත් ඇති ඇඳුම් පැළඳීම
- දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, ඇස් පිටිපස වේදනාව හෝ සමේ කැසීම් වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ විගසම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
නැවත නැවත පැන නගින අර්බුදයක්
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ නැවත නැවතත් ඩෙංගු වසංගතවලට මුහුණ දී ඇති අතර, වැසි කාලගුණය හේතුවෙන් නිශ්චල ජල සංචිත බහුලව ඇති වන මෝසම් සමයන් හා ඉන් පසු කාලවලදී රෝගීන් සංඛ්යාව සාමාන්යයෙන් ඉහළ යයි. 2026 වසරේ වසංගතයේ පරිමාණය, තත්ත්වය පාලනය යටතට ගැනීමට ප්රජා මට්ටමෙන් කෙරෙන අඛණ්ඩ උත්සාහයන් සහ සම්බන්ධීකරණය කළ රජයේ ක්රියාමාර්ග කෙතරම් අවශ්යද යන්න තහවුරු කරයි.
වර්ෂය ඉදිරියට ගෙවෙද්දී සෞඛ්ය බලධාරීහු තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ප්රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ජාතික ප්රතිචාර උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්රීය ස්ථම්භයක් ලෙසම පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.