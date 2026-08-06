Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉදිරියේ ගඹීර් සිය කණ්ඩායමට සටන් පණිවිඩයක් දෙයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉදිරියේ ගඹීර් සිය කණ්ඩායමට සටන් පණිවිඩයක් දෙයි

ඉන්දීය ප්‍රධාන පුහුණුකරු ගෞතම් ගඹීර්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ඉදිරි ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉදිරියේ සිය කණ්ඩායමට තීරණාත්මක පණිවිඩයක් ලබා දී ඇති අතර, සත්කාරක කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ හැකි සෑම අභියෝගයකටම පිළිතුරු සූදානමින් සිටිමින් සූදානමේ කිසිදු හිඩැසක් නොතැබිය යුතු බව ඔහු කණ්ඩායමට අවධාරණය කළේය.

සම්පූර්ණ සූදානමක් ඉල්ලා සිටින පුහුණුකරුවෙකු

මෙම වසර මුලදී ඉන්දීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරිමි කණ්ඩායමේ භාර ගත් ගඹීර්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉතාමත් තරඟකාරී රතු-පන්දු තරගාවලියක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත මෙම තරගාවලිය සඳහා ඉන්දීය කණ්ඩායම සූදානම් වන විට ලිහිල් ප්‍රවේශයකට ඇඳුම් කාමරය තුළ ඉඩක් නොතිබෙන බව පැහැදිලිව කළේය. ඔහුගේ ජය ජෝශ් ඇමතුම කේන්ද්‍ර වූයේ සමස්ත සූදානම, උපායමාර්ගික දැනුම සහ පීඩනය යටතේ අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව යන කරුණු වටාය.

"අපි සෑම පිළිතුරක් සඳහාම සූදානම් විය යුතුය," යනුවෙන් ගඹීර් ප්‍රකාශ කළ අතර, තරගාවලිය ළඟා වෙද්දී ක්‍රීඩකයින්ගෙන් මෙන්ම සහාය කාර්ය මණ්ඩලයෙන්ද ඔහු අපේක්ෂා කරන දෙය සඳහා ස්වරය නිර්ණය කළේය.

බොහෝ දේ එල්ලී ඇති තරගාවලියක්

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉන්දියාව සඳහා ද්විපාර්ශ්වික තරගකාරිත්වය අතින් පමණක් නොව, ලෝක ටෙස්ට් ශූරතා ස්ථිතිය පිළිබඳ පුළුල් සන්දර්භය තුළද සැලකිය යුතු වැදගත්කමක් දරයි. ශ්‍රී ලංකා භූමියේ ශක්තිමත් දස්කමක් ඉන්දියාවේ ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට් ශූරතා ස්ථිතිය ශක්තිමත් කරනු ඇති හෙයින්, ගඹීර්ගේ සූක්ෂ්ම සූදානම සඳහා ඉල්ලීම වඩාත් අදාළ වෙයි.

නිවේදී ශ්‍රී ලංකාව, සාම්ප්‍රදායිකව ස්පින් ක්‍රීඩාවට හිතකර වන අතර දේශීය දැනුම ප්‍රතිඵල ලබා දෙන තත්ත්ව යටතේ ඉන්දියාව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට 間තිවිය ඇත. ගඹීර්ගේ පණිවිඩය ඒ තර්ජනය සෘජුවම පිළිගැනීමක් ලෙස පෙනෙන අතර, ඉන්දීය කණ්ඩායම ඇස් පෙනෙන සේ ම තරගාවලියට පිවිසීමට අදහස් කරන බව ඒ මගින් ප්‍රකාශ වේ.

ගඹීර්ගේ පුහුණු දර්ශනය හැඩ ගැනෙයි

ප්‍රධාන පුහුණුකරු ධුරය භාර ගත් දා සිට ගඹීර්, ඉන්දීය කණ්ඩායම තුළ තරඟකාරී හා විනයගරුක සංස්කෘතියක් ස්ථාපිත කිරීම ගැන 声声声声 声声ව කතා කළේය. ක්‍රීඩකයකු ලෙස සිය සටන්කාමී මානසිකත්වය සඳහා ප්‍රසිද්ධ ඔහු, මානසික ශක්තිය සහ සාමූහික වගවීම සිය පුහුණු දර්ශනයේ කර්තෘ ගල් ලෙස නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

ඔහුගේ තරගාවලිය-පූර්ව ප්‍රකාශ ද ඒ එකම ආත්මය පිළිබිඹු කරයි — ප්‍රතිවාදියා අවතක්සේරු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් සහ ඉහළම මට්ටමේ සාර්ථකත්වය සඳහා නිර්භීත සූදානමක් අවශ්‍ය බවට දැඩි විශ්වාසයක්.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයින් සඳහා ඉදිරි තරගාවලිය ආකර්ෂණීය දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි: ලොව ශක්තිමත්ම ටෙස්ට් කණ්ඩායම්වලින් එකක් — දැන් ඉන්දියාවේ වඩාත්ම තීව්‍ර හා අධිෂ්ඨානශීලී ක්‍රිකට් මනසක් විසින් මෙහෙයවෙන — ට එරෙහිව ස්වයං ප්‍රකාශනය ලබා ගැනීමට ජවසම්පන්න නිවේදී කණ්ඩායමක් ලෙස.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේමටගොඩ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී Sinhala

දේමටගොඩ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

දේමටගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩිතැබීමකින් සිදුවූ හත්යා උත්සාහයක් සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.…

06 Aug 2026 Discuss
සැමියා නොසලකූ කැණීම් වළකට වැටී තුවාල ලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ට භාර්යාව වීදි බැස විරෝධය දක්වයි Sinhala

සැමියා නොසලකූ කැණීම් වළකට වැටී තුවාල ලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ට භාර්යාව වීදි බැස විරෝධය දක්වයි

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් පොදු මාර්ගයක් දිගේ ආරක්ෂක පියවරයන් නොගෙන අතහැර දමන ලද කැණීම් වළකට වැටී සිය සැමියා තුවාල ලැබීමෙන් පසු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීන්ට එරෙහිව…

06 Aug 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 88,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 88,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරක් ඇඟවෙයි 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ ඩෙංගු උණ රෝගීන්…

06 Aug 2026 Discuss