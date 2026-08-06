Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දේමටගොඩ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දේමටගොඩ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

දේමටගොඩ ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩිතැබීමකින් සිදුවූ හත්යා උත්සාහයක් සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අය අතර බොරැල්ල නිවාසිකයෙකු වන අවුරුදු 23ක තරුණයෙකු ද ඇතුළත් අතර, ඔහු එම ප්‍රචණ්ඩ සිද්ධිය සමඟ සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරේ. එම විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස දෙවන සැකකරුවෙකු ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

විමර්ශනයෙන් අනතුරුව සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම්

සිද්ධිය වාර්තා වූ වහාම පොලීසිය වෙඩිතැබීම සම්බන්ධ විමර්ශනය ආරම්භ කළ අතර, ඉන් අනතුරුව පුද්ගලයන් දෙදෙනා ඉක්මනින් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනිණ. ප්‍රහාරයේ හේතුව ඇතුළු හත්යා උත්සාහය වටා ඇති තත්ත්වයන් සොයා බැලීම බොරැල්ල පොලීසිය විසින් දිගින් දිගටම සිදු කරනු ලැබේ.

විමර්ශන තවමත් අඛණ්ඩව සිදුවෙමින් පවතින බැවින්, ඉලක්ක කරගත් වින්දිතයාගේ අනන්‍යතාව හෝ වෙඩිතැබීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු බලධාරීන් විසින් තවම හෙළිදරව් කර නොමැත.

මහජනතාව සතර්ක ව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්

ගිනි අවි සම්බන්ධ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්, සැකසහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යත්ම සැකකරුවන් දෙදෙනා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. විමර්ශනය ඉදිරියට ප්‍රගතිශීලීව යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සැමියා නොසලකූ කැණීම් වළකට වැටී තුවාල ලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ට භාර්යාව වීදි බැස විරෝධය දක්වයි Sinhala

සැමියා නොසලකූ කැණීම් වළකට වැටී තුවාල ලැබීමෙන් කෝපාවිෂ්ට භාර්යාව වීදි බැස විරෝධය දක්වයි

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක් පොදු මාර්ගයක් දිගේ ආරක්ෂක පියවරයන් නොගෙන අතහැර දමන ලද කැණීම් වළකට වැටී සිය සැමියා තුවාල ලැබීමෙන් පසු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීන්ට එරෙහිව…

06 Aug 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 88,000 ඉක්මවයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 88,000 ඉක්මවයි

දිවයින පුරා පැතිරෙන වසංගතය බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අනතුරක් ඇඟවෙයි 2026 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව බරපතල මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, දිවයිනේ ඩෙංගු උණ රෝගීන්…

06 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉදිරියේ ගඹීර් සිය කණ්ඩායමට සටන් පණිවිඩයක් දෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉදිරියේ ගඹීර් සිය කණ්ඩායමට සටන් පණිවිඩයක් දෙයි

ඉන්දීය ප්‍රධාන පුහුණුකරු ගෞතම් ගඹීර්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවැත්වීමට නියමිත ඉදිරි ටෙස්ට් තරගාවලිය ඉදිරියේ සිය කණ්ඩායමට තීරණාත්මක පණිවිඩයක් ලබා දී ඇති අතර,…

06 Aug 2026 Discuss