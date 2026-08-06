දේමටගොඩ වෙඩිතැබීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී
දේමටගොඩ ප්රදේශයේ සිදුවූ වෙඩිතැබීමකින් සිදුවූ හත්යා උත්සාහයක් සම්බන්ධයෙන් බොරැල්ල පොලීසිය විසින් සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අය අතර බොරැල්ල නිවාසිකයෙකු වන අවුරුදු 23ක තරුණයෙකු ද ඇතුළත් අතර, ඔහු එම ප්රචණ්ඩ සිද්ධිය සමඟ සම්බන්ධ බව විශ්වාස කෙරේ. එම විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස දෙවන සැකකරුවෙකු ද අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
විමර්ශනයෙන් අනතුරුව සිදු කළ අත්අඩංගුවට ගැනීම්
සිද්ධිය වාර්තා වූ වහාම පොලීසිය වෙඩිතැබීම සම්බන්ධ විමර්ශනය ආරම්භ කළ අතර, ඉන් අනතුරුව පුද්ගලයන් දෙදෙනා ඉක්මනින් හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනිණ. ප්රහාරයේ හේතුව ඇතුළු හත්යා උත්සාහය වටා ඇති තත්ත්වයන් සොයා බැලීම බොරැල්ල පොලීසිය විසින් දිගින් දිගටම සිදු කරනු ලැබේ.
විමර්ශන තවමත් අඛණ්ඩව සිදුවෙමින් පවතින බැවින්, ඉලක්ක කරගත් වින්දිතයාගේ අනන්යතාව හෝ වෙඩිතැබීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු බලධාරීන් විසින් තවම හෙළිදරව් කර නොමැත.
මහජනතාව සතර්ක ව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්
ගිනි අවි සම්බන්ධ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්, සැකසහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට වාර්තා කරන ලෙස නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.
නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යත්ම සැකකරුවන් දෙදෙනා මහේස්ත්රාත්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. විමර්ශනය ඉදිරියට ප්රගතිශීලීව යාමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.