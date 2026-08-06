Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීම් ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත සූදු රැල්ල නවත්වන්නේ නැත — මේ නිසා

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීම් ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත සූදු රැල්ල නවත්වන්නේ නැත — මේ නිසා

ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුවේ වේගවත් වර්ධනය සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර, බලධාරීන් මෙම කර්මාන්තයට එරෙහිව තම ප්‍රධාන අවි ලෙස වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම වෙත යොමු වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, විශේෂඥයින් සහ නිරීක්ෂකයින් අනතුරු අඟවන්නේ මෙම ප්‍රවේශය තනිවම ගැටලුවේ පරිමාණය හා සංකීර්ණතාව විසඳීමට මූලික වශයෙන් ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි.

වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීමේ සීමාවන්

සූදු වෙබ් අඩවිවලට ප්‍රවේශය අවහිර කිරීම සරල විසඳුමක් ලෙස පෙනෙන්නට පුළුවන, නමුත් ප්‍රායෝගිකව එය අධිෂ්ඨානශීලී පරිශීලකයින් වළකාලීමට ඉතා අල්ප කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. තාක්ෂණික දැනුමකින් යුත් සූදු ක්‍රීඩකයින්ට අතථ්‍ය පුද්ගලික ජාල හෙවත් VPN, ප්‍රොක්සි සේවාදායකයින් සහ දර්පණ අඩවි භාවිතයෙන් සීමාවන් පහසුවෙන් මඟ හැරිය හැකිය — සීමිත තාක්ෂණික දැනුමක් ඇති අය සඳහා පවා පුළුල් ලෙස ලබාගත හැකි හා ඉතා සරල මෙවලම් ය.

බලධාරීන් එක් වේදිකාවක් අවහිර කරන මොහොතේම, ක්‍රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ පරිශීලක පදනම විකල්ප වසම් වෙත ක්ෂණිකව හරවා යවයි, එමඟින් තහනම බොහෝ දුරට සංකේතාත්මක ක්‍රියාවක් බවට පත් කරයි. මෙම හිස හා වලිගය ලුහුබැඳීමේ ගතිකය සමාන මර්දන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උත්සාහ කළ බොහෝ රටවල ප්‍රකාශ වී ඇති අතර, සැබෑ සූදු ක්‍රියාකාරකම්වලට දිගු කාලීන බලපෑමක් ඉතා අවම වී ඇත.

සම්ප්‍රදායික පාලනයන් ඉක්මවා ගිය වෙළෙඳපොළක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත සූදු වෙළෙඳපොළ මෑත වසරවලදී සීඝ්‍රයෙන් පුළුල් වී ඇති අතර, ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන පුළුල් ලෙස ව්‍යාප්ත වීම, දැරිය හැකි මිලෙට් ජංගම දත්ත සහ ක්‍රමයෙන් ඩිජිටල් ලෙස සම්බන්ධ වන ජනගහනය මෙයට ඉන්ධන සපයයි. සූදු වේදිකා — ඒවායින් බොහොමයක් විදේශ අධිකරණ ප්‍රදේශවලින් ක්‍රියාත්මක වේ — සමාජ මාධ්‍ය වෙළඳ දැන්වීම්, බලපෑම්කාරීන්ගේ ප්‍රවර්ධන සහ ජනප්‍රිය ජංගම මුදල් පසුම්බි ඇතුළු දේශීයකරණය කළ ගෙවීම් විකල්ප හරහා ශ්‍රී ලාංකික පරිශීලකයින් ආක්‍රමණශීලී ලෙස ඉලක්ක කර ඇත.

මෙම මෙහෙයුම්වල දේශසීමා හරහා ව්‍යාප්ත ස්වභාවය නිසා නියාමනය සැලකිය යුතු ලෙස සංකීර්ණ වේ. බොහෝ වේදිකා විදේශ රටවල ලියාපදිංචි කර බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති බැවින්, ශ්‍රී ලංකා නියාමකයින්ට ඒවා සම්බන්ධයෙන් සීමිත සෘජු නෛතික බලධාරිත්වයක් පමණක් ඇති අතර, බලාත්මක කිරීම නිරන්තර අභියෝගයක් ලෙස පවතී.

මූල්‍ය ගලනය

වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම් මඟ හැරෙන තවත් තීරණාත්මක මානයක් නම් මුදල් ගලනයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත සූදු ගනුදෙනු බොහෝ විට අවිධිමත් ගෙවීම් නාලිකා, ගුප්ත මුදල් සහ අධීක්ෂණය කිරීමට හා වළකා ගැනීමට අසීරු තෙවන පාර්ශ්ව ගෙවීම් සැකසුම්කරුවන් හරහා ගමන් කරයි. ඉලක්කගත මූල්‍ය නියාමනයක් සහ බැංකු ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණයක් නොමැතිව, නිශ්චිත අඩවිවලට ප්‍රවේශය සීමා කළ පමණින් කර්මාන්තය යටින් ගලා යන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් බොහෝ දුරට නොකඩවා ක්‍රියාත්මක වේ.

විශේෂඥයින් අවශ්‍ය යැයි පවසන දේ

ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුව සීමා කිරීම ගැන සැබෑ අධිෂ්ඨානයෙන් සිටී නම්, සම්පූර්ණ, බහුමාර්ගීය උපාය මාර්ගයක් අත්‍යවශ්‍ය බව විශ්ලේෂකයින් තර්ක කරති. ප්‍රධාන නිර්දේශ අතර ඇත්තේ:

  • මාර්ගගත සූදු මෙහෙයුම් සහ ඒවායේ ගෙවීම් පද්ධති විශේෂිකව ඉලක්ක කරමින් පැහැදිලි හා බලාත්මක කළ හැකි නීති රෙගුලාසි හඳුන්වාදීම
  • විදුලි සංදේශ නියාමකයින්, මූල්‍ය ආයතන සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීම
  • විදේශ අධිකරණ ප්‍රදේශවල පදිංචි ක්‍රියාකරුවන් හඹා යාම සඳහා අන්තර්ජාතික සහයෝගීතාවයේ නිරත වීම
  • ප්‍රජා මට්ටමින් ගැටලු සහිත සූදු ක්‍රීඩාව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ජනතා දැනුවත් කිරීමේ හා අධ්‍යාපන ව්‍යාපාරවල

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි Sinhala

කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි

කොටගල ප්‍රදේශයේ ස්ටෝනික්ලිෆ් වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු සාර්ථකව බේරාගැනීමට හැකිවූ අතර, දැනට එම සතාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙමින් පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු…

06 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අභිලාෂය ත්වරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී සිදුවීමක් වන AI සතිය 2026 සත්කාරකත්වය දරමින් දකුණු…

06 Aug 2026 Discuss
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව සබඳතා ශක්තිමත් කරයි Sinhala

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව සබඳතා ශක්තිමත් කරයි

දෙරට අතර පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) සැලකිය යුතු ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමත්, ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කෙරෙහි අලුත් අවධානයක් යොමු කිරීමත් තුළින්…

06 Aug 2026 Discuss