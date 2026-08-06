Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි

කොටගල ප්‍රදේශයේ ස්ටෝනික්ලිෆ් වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු සාර්ථකව බේරාගැනීමට හැකිවූ අතර, දැනට එම සතාට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙමින් පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

තේ වතු භූමියේ දී හසුවූ සතා සොයාගැනේ

කොටගල වතුයායේ භූමිය තුළ නීති විරෝධී ලෙස සවිකර තිබූ වයර් උගුලක මෙම විශාල බළලා සිර වී සිටිනු සොයාගන්නා ලදී. ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරයේ වනජීවී ආවාස ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල මෙවැනි භයානක උගුල් භාවිතය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මෙමඟින් මතුව ඇත.

වනජීවී නිලධාරීන් ස්ථානයට ළඟාවී උගුලෙන් තුවාල ලැබූ දිවියා ප්‍රවේශමෙන් මුදාගත්හ. ඉන් අනතුරුව සතා භාරයට ගෙන දැනට පශු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදෙමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිවි ජනගහනයට ඇති තර්ජනය

විද්‍යාත්මකව Panthera pardus kotiya ලෙස හඳුන්වන ශ්‍රී ලාංකික දිවියා ජාතික වශයෙන් ආරක්ෂිත විශේෂයක් වන අතර, අවදානමට ලක්වූ විශේෂයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. දඩයක්කාරයන් විසින් හෝ කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලට සතුන් ළඟාවීම වළකාලීමේ අරමුණෙන් සවිකරන වයර් උගුල්, දිවියන්, මුවන් සහ අනෙකුත් ක්ෂීරපායීන් ඇතුළු දිවයිනේ වනජීවීන්ට දරුණු හා නිරන්තර තර්ජනයක් එල්ල කරයි.

  • වයර් උගුල් අනිසි ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, මාර්ගයේ ගමන් කරන ඕනෑම සතෙකු ඒවාට හසුවිය හැකිය
  • උගුල් හේතුවෙන් ඇතිවන තුවාල බොහෝ විට දරුණු වන අතර, කාලෝචිත මැදිහත්වීමක් නොමැතිව මාරාන්තික විය හැකිය
  • ආරක්ෂිත හෝ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල උගුල් සැකසීම ශ්‍රී ලංකාවේ වනජීවී නීතිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි

බලධාරීන්ගෙන් ක්‍රියාමාර්ගයක් ඉල්ලයි

වනජීවී සංරක්ෂණවේදීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දඩයම් විරෝධී නීති වඩාත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වන රක්ෂිත හා වනජීවී කොරිඩෝවලට යාබදව පිහිටි වතු ද්‍රෝණිවල මායිම් ප්‍රදේශ පිළිබඳ වැඩිදුර අධීක්ෂණය ඉල්ලා සිටිති.

මෙම බේරාගැනීමේ සිදුවීම වනජීවී සංරක්ෂකයන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ඔවුන් උගුලේ මූලාශ්‍රය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වා වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව නීතිානූකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. ප්‍රතිකාර ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම දිවියාගේ තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ඩිජිටල් ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියන 15ක් කරා රැගෙන යන AI සතිය 2026 සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් බිලියන 15ක ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමේ අභිලාෂය ත්වරණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද සුවිශේෂී සිදුවීමක් වන AI සතිය 2026 සත්කාරකත්වය දරමින් දකුණු…

06 Aug 2026 Discuss
වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීම් ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත සූදු රැල්ල නවත්වන්නේ නැත — මේ නිසා Sinhala

වෙබ් අඩවි තහනම් කිරීම් ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ගගත සූදු රැල්ල නවත්වන්නේ නැත — මේ නිසා

ශ්‍රී ලංකාව මාර්ගගත සූදුවේ වේගවත් වර්ධනය සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර, බලධාරීන් මෙම කර්මාන්තයට එරෙහිව තම ප්‍රධාන අවි ලෙස වෙබ් අඩවි අවහිර කිරීම වෙත යොමු වී ඇත. කෙසේ…

06 Aug 2026 Discuss
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව සබඳතා ශක්තිමත් කරයි Sinhala

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය හා නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව සබඳතා ශක්තිමත් කරයි

දෙරට අතර පවතින නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම (FTA) සැලකිය යුතු ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමත්, ප්‍රධාන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කෙරෙහි අලුත් අවධානයක් යොමු කිරීමත් තුළින්…

06 Aug 2026 Discuss