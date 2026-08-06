කොටගල වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු බේරාගැනීමට සමත් වෙයි
කොටගල ප්රදේශයේ ස්ටෝනික්ලිෆ් වතුයායේ වයර් උගුලක හසුවූ දිවියෙකු සාර්ථකව බේරාගැනීමට හැකිවූ අතර, දැනට එම සතාට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදෙමින් පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
තේ වතු භූමියේ දී හසුවූ සතා සොයාගැනේ
කොටගල වතුයායේ භූමිය තුළ නීති විරෝධී ලෙස සවිකර තිබූ වයර් උගුලක මෙම විශාල බළලා සිර වී සිටිනු සොයාගන්නා ලදී. ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම කඳුකරයේ වනජීවී ආවාස ආශ්රිත ප්රදේශවල මෙවැනි භයානක උගුල් භාවිතය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මෙමඟින් මතුව ඇත.
වනජීවී නිලධාරීන් ස්ථානයට ළඟාවී උගුලෙන් තුවාල ලැබූ දිවියා ප්රවේශමෙන් මුදාගත්හ. ඉන් අනතුරුව සතා භාරයට ගෙන දැනට පශු වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදෙමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ දිවි ජනගහනයට ඇති තර්ජනය
විද්යාත්මකව Panthera pardus kotiya ලෙස හඳුන්වන ශ්රී ලාංකික දිවියා ජාතික වශයෙන් ආරක්ෂිත විශේෂයක් වන අතර, අවදානමට ලක්වූ විශේෂයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. දඩයක්කාරයන් විසින් හෝ කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලට සතුන් ළඟාවීම වළකාලීමේ අරමුණෙන් සවිකරන වයර් උගුල්, දිවියන්, මුවන් සහ අනෙකුත් ක්ෂීරපායීන් ඇතුළු දිවයිනේ වනජීවීන්ට දරුණු හා නිරන්තර තර්ජනයක් එල්ල කරයි.
- වයර් උගුල් අනිසි ලෙස ක්රියා කරන අතර, මාර්ගයේ ගමන් කරන ඕනෑම සතෙකු ඒවාට හසුවිය හැකිය
- උගුල් හේතුවෙන් ඇතිවන තුවාල බොහෝ විට දරුණු වන අතර, කාලෝචිත මැදිහත්වීමක් නොමැතිව මාරාන්තික විය හැකිය
- ආරක්ෂිත හෝ ආශ්රිත ප්රදේශවල උගුල් සැකසීම ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී නීතිය යටතේ දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි
බලධාරීන්ගෙන් ක්රියාමාර්ගයක් ඉල්ලයි
වනජීවී සංරක්ෂණවේදීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දඩයම් විරෝධී නීති වඩාත් දැඩිව ක්රියාත්මක කිරීම සහ වන රක්ෂිත හා වනජීවී කොරිඩෝවලට යාබදව පිහිටි වතු ද්රෝණිවල මායිම් ප්රදේශ පිළිබඳ වැඩිදුර අධීක්ෂණය ඉල්ලා සිටිති.
මෙම බේරාගැනීමේ සිදුවීම වනජීවී සංරක්ෂකයන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ඔවුන් උගුලේ මූලාශ්රය පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වා වගකිව යුත්තන්ට එරෙහිව නීතිානූකූල ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. ප්රතිකාර ක්රියාවලිය ඉදිරියට යත්ම දිවියාගේ තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.