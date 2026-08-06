අනවසර පිරමිඩ් ක්රමයක් මෙහෙයවීම හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය නියාමන අධිකාරිය TM App තහනම් කරයි
වංචනික ආයෝජන වේදිකාවට එරෙහිව නියාමන අධිකාරියේ පියවර
TM App යනු අනවසර පිරමිඩ් ක්රමයක් මෙහෙයවන වේදිකාවක් බව තහවුරු කරගත් ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය නියාමන අධිකාරිය එය තහනම් කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර, මහජනතාව ඉලක්ක කරගත් වංචනික ආයෝජන කටයුතු පැතිරීම සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් බරපතල සැලකිල්ල යොමු වී තිබේ.
පිරමිඩ් ක්රමයක් යනු කුමක්ද?
පිරමිඩ් ක්රම යනු නීතියෙන් තහනම් මූල්ය සංවිධානයන් වන අතර, ඒවා යටතේ කලින් සහභාගී වූ අයට ලැබෙන ලාභ ලැබෙන්නේ නීත්යානුකූල ව්යාපාරික කටයුතු හෝ ආයෝජන ප්රතිලාභ මගින් නොව, ප්රධාන වශයෙන් නව සාමාජිකයන් බඳවා ගැනීම මගිනි. එවැනි ක්රම ස්වභාවයෙන්ම පවත්වා ගත නොහැකි ඒවා වන අතර, අනිවාර්යෙන්ම බිඳ වැටෙන අතර, සාමාජිකයන්ගෙන් බහුතරයකට, විශේෂයෙන් පසුව සම්බන්ධ වූ අයට, දැඩි මූල්ය පාඩු විඳීමට සිදු වේ.
නියාමන පියවර
TM App තහනම් කිරීමට නියාමන අධිකාරිය ගත් තීරණය, නිසි අනුමැතියක් නොමැතිව ඉහළ ප්රතිලාභ පොරොන්දු වෙමින් නොදැනුවත් මහජනතාව රවටන බලපත්ර රහිත හා රැවටිලිකාර මූල්ය වේදිකාවලට එරෙහිව ශ්රී ලාංකේය බලධාරීන් දරන අඛණ්ඩ උත්සාහයේ ප්රතිඵලයකි. පිරමිඩ් ක්රමයක් මෙහෙයවීම හෝ ඒවාට සහභාගී වීම ශ්රී ලංකා නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් වන අතර, නිසි අනුමැතියක් නොමැති ඕනෑම ආයෝජන වේදිකාවකට මුදල් යොමු කිරීමට පෙර ප්රවේශම් වන ලෙස නියාමකයන් නැවත නැවතත් පොදු ජනතාවට අවවාද කර ඇත.
මහජන උපදේශනය
TM App සමඟ සම්බන්ධකම් තිබිය හැකි මහජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස දැනුම්දෙනු ලැබේ. බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන්ට බලධාරීන් සාමාන්යයෙන් නිර්දේශ කරන්නේ:
- තහනම් කළ වේදිකාව හා සම්බන්ධ ඕනෑම ගනුදෙනුවක් හෝ බඳවා ගැනීමේ කටයුත්තක් වහාම නවතා දැමීම
- සිය සහභාගිත්වය අදාළ නියාමන අධිකාරිය වෙත වාර්තා කිරීම
- සැලකිය යුතු මුදල් ප්රමාණයක් අහිමි වී ඇත්නම් නීති උපදේශනය ලබා ගැනීම
- අනාගතයේ දී ඒ හා සමාන ලියාපදිංචි නොවූ ආයෝජන වේදිකාවල නොයෙදීම
අසාමාන්ය ලෙස ඉහළ හෝ සහතික කළ ප්රතිලාභ, අවම අවදානමක් සහිතව පොරොන්දු වන ඕනෑම ආයෝජන ක්රමයක් ඉතාමත් සැකයෙන් සලකා බැලිය යුතු බව ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය නියාමකයන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.
වර්ධනය වන ගැටලුවක්
TM App තහනම් කිරීම, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ශ්රී ලංකාවේ නියාමන විමර්ශනයට ලක් වූ ඩිජිටල් හා ජංගම දුරකථන පදනම් කරගත් මූල්ය වේදිකාවල ක්රමයෙන් දිගු වන ලැයිස්තුවට එකතු වේ. දිවයිනේ ස්මාර්ට්ෆෝන් භාවිතය පුළුල් වෙත්ම, වංචනික ක්රියාකරුවන් පුළුල් ප්රේක්ෂකයන් කරා ළඟා වීමට ඩිජිටල් මාර්ග වැඩි වැඩියෙන් සූරාකෑමට ලක් කරමින් සිටින බැවින්, නියාමන අධීක්ෂණය කවරදාටත් වඩා තීරණාත්මක වී ඇත.
ඕනෑම මූල්ය වේදිකාවක හෝ ආයෝජන අවස්ථාවක නීත්යානුකූලභාවය, සහභාගී වීමට පෙර නිල නියාමන මාර්ග හරහා තහවුරු කර ගන්නා ලෙස මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.