Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කම්කරු ඉතුරුම් අරමුදල් වලට මැදිහත් වීමට ගත් රජයේ තීරණයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය සමිති නැගී සිටී

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කම්කරු ඉතුරුම් අරමුදල් වලට මැදිහත් වීමට ගත් රජයේ තීරණයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය සමිති නැගී සිටී

සේවක අරමුදල් සම්බන්ධ යෝජිත වෙනස්කම් පිළිබඳව සමිති අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා වෘත්තීය සමිති, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ස්ථාපිතව පැවත එන සේවක අර්පිත හා භාර අරමුදල් වලට මැදිහත් වීමට රජය ගන්නා උත්සාහයක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙයට දැඩි විරෝධය පළ කර ඇති අතර, එවැනි පියවරක් රටපුරා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කම්කරුවන්ගේ මූල්‍ය සුරක්ෂිතතාවය අඩපණ කරනු ඇතැයි අනතුරු අඟවයි.

කම්කරුවන්ගේ දහදිය වැගිර උපයා ගත් ඉතුරුම් අවදානමට ලක්වෙයි

කම්කරු නියෝජිතයන් තර්ක කරන්නේ, සේවකයන් හා සේවා යෝජකයන් දෙපාර්ශ්වයෙන්ම දශක ගණනාවක් පුරා අනිවාර්ය දායකත්වයෙන් ගොඩනගා ගත් මෙම අරමුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම කම්කරුවන්ට අයත් බවත්, රටේ පවතින ආර්ථික අභියෝගයන්ට මුහුණ දීම ඇතුළු කිසිදු අරමුණකට රාජ්‍ය විසින් ඒවා යළි යොමු කිරීමට, ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමට හෝ ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ නොතැබිය යුතු බවත්ය.

සමිති නායකයන් ඉතා පැහැදිලිව නිහඬ නොවී හඬ නගමින්, රජයේ අභිප්‍රායන් සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා යහපැවැත්ම කෙරෙහි කෙරෙන සෘජු පහරදීමක් ලෙස සංලක්ෂිත කර ඇත; විශේෂයෙන්ම, ගෙවී ගිය වසර කිහිපය තුළ රටට ඇද වැටුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ බොහෝ පවුල් දැනටමත් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටින මෙවැනි අවස්ථාවක ය.

සමිති නියෝජිතයන් විසින් මතු කරන ලද මූලික කරුණු

  • සේවක අරමුදල් ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයේම කම්කරුවන්ගේ විශ්‍රාම ඉතුරුම් ඛාදනය කිරීමට ඉඩකඩ ඇත.
  • රජයේ මැදිහත්වීම කම්කරු හිමිකම් සම්බන්ධව අනාගත මැදිහත්වීම් සඳහා භයානක ආදර්ශයක් ලෙස ස්ථාපිත වෙතැයි සමිති ditakosiyaකරයි.
  • කම්කරු නායකයන් විනිවිද පෙනෙන සංවාදයක් ඉල්ලා සිටිමින්, කම්කරුවන්ගේ හා ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ගේ සම්පූර්ණ එකඟතාවය නොමැතිව කිසිදු වෙනස්කමක් සිදු නොකළ යුතු බව අවධාරණය කරති.

සංවාදය හා වගවීම සඳහා ඉල්ලීම්

සමිති නිලධාරීන්, සේවක අරමුදල් සම්බන්ධ ඕනෑම නීති හෝ ප්‍රතිපත්ති වෙනස්කම් ඉදිරියට ගෙන යාමට පෙර, කම්කරු නියෝජිතයන් සමඟ විවෘත හා අර්ථවත් සාකච්ඡාවල නිරත වන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා ඇත. එතරම් වැදගත්කමකින් යුත් තීරණ, ඒකපාර්ශ්විකව ගත නොහැකි බවත්, යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන කම්කරුවන්ට පැහැදිලි පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීමට ඔවුන් සුදුස්සන් බවත් ඔවුහු අවධාරණය කරති.

වෘත්තීය සමිති නායකයන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, රජය කම්කරු ජනතාවගේ කනස්සල්ලට විසඳුම් නොදී ඉදිරියට ගියහොත්, දිගු කාලීන ප්‍රතිරෝධයක් දැක්වීමට ඔවුහු සූදානම් බවයි.

පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව තම ඓතිහාසික මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු දුෂ්කර ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමක් මෙහෙයවමින් සිටින අතර, රජය හා කම්කරු සංවිධාන අතර තතු ගැටුම් ප්‍රතිසංස්කරණ ක්ෂේත්‍රයේ නිතර නිතර මතුවන සංසිද්ධියක් ලෙස පැවතෙයි. කම්කරු කණ්ඩායම් ඉහළ අවධානතාවයෙන් සිටිමින්, රටේ විශාල ශ්‍රම බලකාය සතු අවසාන මූල්‍ය ආරක්ෂාව ලෙස ඔවුන් සලකන දෙය රැකගැනීමට අධිෂ්ඨාන කර ගෙන සිටිති.

දේශීය සමිති හා ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධාන දෙපැත්තෙන්ම පීඩනය ඉහළ යත්ම, පවතින සේවක අරමුදල් රාමුවට ඕනෑම වෙනස්කමක් ජනවිරෝධී කාර්මික නොසන්සුන්කාරී ස්ථිතියක් ඇති නොකර ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ඉතා සැලකිල්ලෙන් ඉදිරියට යා යුතු බව නිරීක්ෂකයෝ පවසති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශ මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස තබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙයි Sinhala

දේශපාලනඥයන්ගේ වත්කම් ප්‍රකාශ මහජනතාවට ප්‍රවේශ විය හැකි ලෙස තබා ගැනීමට ජනාධිපතිවරයා මැදිහත් වෙයි

දේශපාලනඥයන් සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන් විසින් ඉදිරිපත් කරන වත්කම් ප්‍රකාශනවලට මහජන ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට යෝජිතව තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී පනතට කෙරෙන සංශෝධන අවහිර…

06 Aug 2026 Discuss
මහ බැංකුව TM App පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස හඳුනාගනී, මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

මහ බැංකුව TM App පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස හඳුනාගනී, මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් TM App තහනම් පිරමිඩ් යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස නිල වශයෙන් හඳුනාගනිමින්, එම වේදිකාව සමඟ කිසිඳු ආකාරයකින් සම්බන්ධ නොවන ලෙස මහජනතාවට…

06 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අධිවේගී මාර්ග භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනුම් රියදුරන්ට නීති පැහැදිලි කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අධිවේගී මාර්ග භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙනුම් රියදුරන්ට නීති පැහැදිලි කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් ඉගෙනුම් රියදුරන් සහ ඔවුන්ගේ අධිවේගී මාර්ග ජාලයට ප්‍රවේශය සම්බන්ධ රෙගුලාසි පිළිබඳව මහජනතාවට මතක් කිරීමක් නිකුත් කර ඇති අතර, අධිවේග…

06 Aug 2026 Discuss