මහ බැංකුව TM App පිරමිඩ් වංචා යෝජනා ක්රමයක් ලෙස හඳුනාගනී, මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් TM App තහනම් පිරමිඩ් යෝජනා ක්රමයක් ලෙස නිල වශයෙන් හඳුනාගනිමින්, එම වේදිකාව සමඟ කිසිඳු ආකාරයකින් සම්බන්ධ නොවන ලෙස මහජනතාවට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
මහ බැංකුවේ නිල ප්රකාශය
රටතුළ ක්රියාත්මක වන වංචනික මූල්ය යෝජනා ක්රමවලින් ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් රැකගැනීමේ අරමුණින් ගෙන යන අඛණ්ඩ කටයුතුවල කොටසක් ලෙස CBSL විසින් මෙම නිවේදනය නිකුත් කරන ලදී. TM App, ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ පැහැදිළිව තහනම් කර ඇති පිරමිඩ් යෝජනා ක්රමයක සම්පූර්ණ නිර්වචනයට අනුකූල වන බව නියාමන අධිකාරිය තහවුරු කළේය.
පිරමිඩ් යෝජනා ක්රම සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක වන්නේ ඉහළ මූල්ය ප්රතිලාභ පිළිබඳ පොරොන්දු සහිතව සහභාගිවන්නන් බඳවාගනිමිනි. එහිදී ලැබෙන ආදායම ජනනය වන්නේ ඕනෑම නීත්යානුකූල ව්යාපාරික ක්රියාකාරකමක් හෝ ආයෝජනයක් හරහා නොව, ප්රධාන වශයෙන් නව සාමාජිකයන් බඳවාගැනීම හරහාය. එවැනි ආකෘති ස්වාභාවිකවම අස්ථිර ස්වරූපයක් ගන්නා අතර, අනිවාර්යෙන්ම කඩාවැටෙමින් සහභාගිවන්නන්ගෙන් බහුතරයක් — විශේෂයෙන් පසුව එක්වූ අය — දැඩි මූල්ය පාඩු වලට මුහුණ දෙන තත්ත්වයක් ඇති කරයි.
මහජනතාවට අනතුරු ඇඟවීමක්
TM App හරහා බඳවාගැනීම්, ප්රවර්ධනය හෝ මුදල් ආයෝජනය කිරීමෙන් වළකින ලෙස මහ බැංකුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. පිරමිඩ් යෝජනා ක්රමවල සහභාගිවන්නන්ට තමන් ආයෝජනය කළ සම්පූර්ණ ප්රාග්ධනය අහිමිවීමේ අවදානම පවතින අතර, යෝජනා ක්රමය කඩාවැටුණු පසු අරමුදල් නැවත ලබාගැනීමට නීතිමය ක්රමෝපායන් අතිශය සීමිත බව බලධාරීන් අනතුරු ඇඟ්වීය.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව මහජනතාවට අඛණ්ඩව උපදෙස් දෙන්නේ, ඕනෑම මූල්ය වේදිකාවක් හෝ ආයෝජන අවස්ථාවකට මුදල් යොමු කිරීමට පෙර අතිශය ප්රවේශමෙන් කටයුතු කර, ඒවායේ නීත්යානුකූලභාවය සත්යාපනය කරගන්නා ලෙසය.
නීතිමය ප්රතිවිපාක
ශ්රී ලංකා නීති රාමුව යටතේ, පිරමිඩ් යෝජනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක කිරීම හෝ ඒ සඳහා සහභාගිවීම බරපතල නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට තුඩු දෙයි. එවැනි යෝජනා ක්රම මූල්යමය වශයෙන් පමණක් නොව, රටේ මූල්ය රෙගුලාසි යටතේ අපරාධ ක්රියාකාරකම් ද සංඝටනය කරන බව CBSL මහජනතාවට සිහිපත් කළේය.
TM App හෝ ඒ හා සමාන තහනම් යෝජනා ක්රමවල ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ඇති ඕනෑම අයෙකු, ප්රමාදයකින් තොරව අදාළ බලධාරීන් වෙත ඒ පිළිබඳ වාර්තා කරන ලෙස නියාමනය කරන ආයතනය දිරිමත් කළේය.
පුළුල් සන්දර්භය
මෙම නවතම අනතුරු ඇඟවීම, අවිඝ්නව ලාභ ලැබෙන බවට ආශාවෙන් ක්රියාකරන නොදන්නා පරිශීලකයන්ට පොරොන්දු වන ඩිජිටල් වේදිකා හා ජංගම යෙදුම්වල ව්යාප්තිය ගැන ශ්රී ලාංකික මූල්ය බලධාරීන් අතර පවතින පුළුල් කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. දිවයිනේ අන්තර්ජාල ප්රවේශය හා ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන භාවිතය දිගින් දිගටම ඉහළ යත්ම, මාර්ගගත මූල්ය වංචාවලට එරෙහිව මහජන දැනුවත්භාවය ඉතාමත් වැදගත් බව නියාමකයන් අවධාරණය කර ඇත.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට, විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්ය නාලිකා හා ජංගම වේදිකා හරහා ප්රධාන වශයෙන් ක්රියාත්මක වන ඕනෑම මූල්ය සේවාවක් හෝ ආයෝජන යෙදුමක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට පෙර, CBSL හි නිල ප්රකාශන හා සත්යාපිත ලේඛන පරීක්ෂා කර බැලීම උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.