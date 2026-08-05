උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ උත්සාහය ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ප්රතික්ෂේප කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය, ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත GCE උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීම ඉල්ලා අවස්ථා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් නිෂ්ප්රභ කරමින්, දරුණු ජාතික තක්සේරුව නියමිත කාලසටහනට අනුව ඉදිරියට ගෙන යෑමට මග සකසා ඇත.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පෙත්සම ප්රතික්ෂේප කෙරේ
රටේ ශ්රේෂ්ඨතම අධිකරණය, විභාගය කල් දැමීම ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ පාර්ශ්වයන් විසින් ගොනු කරන ලද එම පෙත්සම අද දිනයේ却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.