Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ උත්සාහය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ උත්සාහය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත GCE උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීම ඉල්ලා අවස්ථා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් නිෂ්ප්‍රභ කරමින්, දරුණු ජාතික තක්සේරුව නියමිත කාලසටහනට අනුව ඉදිරියට ගෙන යෑමට මග සකසා ඇත.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

රටේ ශ්‍රේෂ්ඨතම අධිකරණය, විභාගය කල් දැමීම ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ පාර්ශ්වයන් විසින් ගොනු කරන ලද එම පෙත්සම අද දිනයේ却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却 却

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක්

රටපුරා පාසල් 6,000ක් හරහා සිසුවියන් වෙත ළඟා වීමට සංධිස්ථානී වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ වඩාත්ම ගණනගත් ඔසප් සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙස…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් (CCC) ආයතනය විසින් එහි මෝටර් රථ කර්මාන්ත වාර්තාව 2025/26 ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය ඉතාමත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි ප්‍රධාන…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයන් අතර ගැනෙන MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම, ගෝලීය තිරසාර විලාසිතා අංශයේ වැදගත් අරමුදල් සංන්ධස්ථානයකට සිය සහයෝගය ලබාදෙමින්,…

05 Aug 2026 Discuss