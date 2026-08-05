ශ්රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්රංශ රෙදිපිළි ප්රතිචක්රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛතම ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයන් අතර ගැනෙන MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම, ගෝලීය තිරසාර විලාසිතා අංශයේ වැදගත් අරමුදල් සංන්ධස්ථානයකට සිය සහයෝගය ලබාදෙමින්, ප්රංශ ඩීප්ටෙක් සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක Series A මූල්යකරණ වටයට ආධාර ලබාදී ඇත.
රෙදිපිළි ප්රතිචක්රීකරණ තාක්ෂණයේ විශාල跃진්
පැරිස් නගරය කේන්ද්ර කරගත් ඩීප්ටෙක් සමාගමක් වන Syntetica, විලාසිතා කර්මාන්තයේ දිගුකාලීනව පැවතෙන වඩාත්ම ගෙරිහිකාර පාරිසරික අභියෝගයක් වන සංකීර්ණ රෙදිපිළි අපද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා ගන්නා උත්සාහයන්හි මූලිකාගාරයේ ස්ථාන ගෙන ඇත. සාම්ප්රදායික ප්රතිචක්රීකරණ ක්රමවේද හරහා සකස් කිරීමට ඉතා දුෂ්කර ඇඳුම්වලින් ද්රව්ය ඛණ්ඩනය කර නැවත ලබාගැනීමට සමාගමේ පුරෝගාමී තාක්ෂණයන් ඉලක්ක කරයි.
ඩොලර් මිලියන 30ක Series A වටය, උසස් රෙදිපිළි ප්රතිචක්රීකරණයේ වාණිජ ශක්යතාව කෙරෙහි ආයෝජකයන්ගේ ශක්තිමත් විශ්වාසයේ සාක්ෂියක් වන අතර, MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම එම වටයේ කැපී පෙනෙන ආධාරකරුවෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වී ඇත.
MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සිය තිරසාරතා කැපවීම ගැඹුරු කරයි
ශ්රී ලංකාව ඇතුළු වෙනත් රටවල් කිහිපයක නිෂ්පාදන කටයුතු ව්යාප්ත කරගෙන සිටින MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගමට, මෙම ආයෝජනය තිරසාර හා චක්රීය විලාසිතා භාවිතයන් දෙසට ගෙන යන අඛණ්ඩ උපායමාර්ගික ව්යාප්තියක සංඥාවකි. සමාගම අද්යතන වසරවල දී තිරසාරතාව සිය දීර්ඝකාලීන ව්යාපාර දැක්මේ කේන්ද්රීය ශෛලියක් ලෙස ස්ථාපිත කර ගෙන ඇත.
Syntetica හට සහාය දැක්වීමෙන්, MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ගෝලීය ඇඟලුම් කර්මාන්තය ජීර්ණ ඇඳුම් කළමනාකරණය කරන ආකාරය අවසානයේ දී නැවත හැඩ ගැස්විය හැකි නැගෙමින් පවතින ප්රතිචක්රීකරණ නවෝත්පාදනවලට ආසන්නව සිය ස්ථානගත කිරීම සිදු කරයි — ලොව පුරා පාරිභෝගිකයන් හා නියාමකයන් කොළ සැපයුම් දාම ඉල්ලා සිටීමත් සමග වඩ වඩාත් හදිසි බවට පත්ව ඇති අභියෝගයකි.
ශ්රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අංශයට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
රටේ විශාලතම අපනයන ආදායම් ලාභීන් අතර ගැනෙන ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය, ප්රමුඛ ගෝලීය වෙළඳ නාමවලට උසස් තත්ත්වයේ ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආඩම්බරයෙන් පෙනී සිටී. ජාත්යන්තර ගැනුම්කරුවන් ක්රමක්රමයෙන් සිය සැපයුම් දාම හවුල්කරුවන්ගෙන් පාරිසරික වගකීම් සනාථ කිරීමට ඉල්ලා සිටීත් සමග, මෙවැනි ආයෝජන ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදකයන් එම විකසිත අපේක්ෂාවන් සපුරාලීමට ශක්තිමත් තත්ත්වයක ස්ථාන ගන්වයි.
- Syntetica විශේෂීකරණය වී ඇත්තේ සම්මත ප්රතිචක්රීකරණ ක්රියාවලීන්ට ඵලදායී ලෙස හැසිරවිය නොහැකි සංකීර්ණ, බහු-තන්තු රෙදිපිළි අපද්රව්ය ප්රතිචක්රීකරණය කිරීමෙහිය.
- ඩොලර් මිලියන 30ක Series A අරමුදල් Syntetica හි ඩීප්ටෙක් විසඳුම් පුළුල් කිරීමට සහාය වනු ඇත.
- MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ගෝලීය වේදිකාවේ සිය තිරසාරතා විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කරමින් එම වටයට ආධාර දෙන ආයෝජකයන් අතර වේ.
වර්ධනය වෙමින් පවතින ගෝලීය ව්යාපාරයක්
ලෝකයේ වඩාත්ම දූෂණකාරී කර්මාන්ත ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන විලාසිතා කර්මාන්තය සඳහා චක්රීය ආර්ථික විසඳුම් සංවර්ධනය කිරීමේ පුළුල් ගෝලීය ව්යාපාරය මධ්යයේ මෙම ආයෝජනය සිදු වේ. රෙදිපිළි ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා ඩීප්ටෙක් ප්රවේශයන් — උසස් රසායන විද්යාව, ජෛව තාක්ෂණය හා ද්රව්ය විද්යාව මත රඳා පවතින ඒවා — යාන්ත්රික ප්රතිචක්රීකරණයේ සීමාවන් ක්රමක්රමයෙන් පැහැදිලි වෙත්ම, වර්ධනය වෙමින් පවතින ආය
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.