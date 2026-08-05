Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් (CCC) ආයතනය විසින් එහි මෝටර් රථ කර්මාන්ත වාර්තාව 2025/26 ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය ඉතාමත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි ප්‍රධාන ප්‍රකාශනයක් ලෙස නැවත ආරම්භ කරමින් රටේ මෝටර් රථ අංශයේ සැලකිය යුතු රාජ්‍ය මූල්‍ය දායකත්වය පිළිබඳ නව අවබෝධයක් ලබාදෙයි.

රාජ්‍ය ආදායමට ප්‍රධාන හේතුවක්

වාර්තාවට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට සිදු කෙරෙන වාහන ආනයනය හරහා රජයට රුපියල් බිලියන 896ක සැලකිය යුතු බදු ආදායමක් උත්පාදනය වී ඇති අතර, එය රාජ්‍ය මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය රැකගැනීමේ දී මෙම අංශය ඉටු කරන තීරණාත්මක භූමිකාව ඉස්මතු කරයි. දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මකවන ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් මධ්‍යයේ පවා මෝටර් රථ කර්මාන්තය රටේ වඩාත් ඵලදායී වක්‍ර බදු ප්‍රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින බව මෙම සොයාගැනීම් ඉස්මතු කරයි.

ප්‍රධාන කර්මාන්ත ප්‍රකාශනයක් නැවත ආරම්භ වෙයි

මෝටර් රථ කර්මාන්ත වාර්තාව 2025/26, CCC ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය යම් කාලයක් නතර වී නැවත ආරම්භ වීම සනිටුහන් කරයි. ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ ප්‍රමුඛ කටහඬ ලෙස දීර්ඝ කාලයක් පිළිගෙන ඇති චේම්බරය, මෙම වාර්තාව නැවත නිකුත් කිරීම කර්මාන්තයේ ස්ථාවරත්වය හා වර්ධන ගමන් මගට අළුත් විශ්වාසයක් ලැබී ඇති බව සංකේතවත් කරයි.

ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්ට වැදගත්කම

මෝටර් රථ අංශයේ ආර්ථික සටහන පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්‍රයක් සොයන රජයේ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට, කර්මාන්ත ක්‍රීඩකයන්ට සහ ආයෝජකයන්ට මෙම වාර්තාව වටිනා මූලාශ්‍රයක් ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය. ප්‍රකාශනයේ ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර නම්:

  • වාහන ආනයනයට අදාළ බදු හා තීරු ගාස්තු ව්‍යුහයන්
  • වාහන ලියාපදිංචිය හා පාරිභෝගික ඉල්ලුමේ ප්‍රවණතා
  • ආනයන සීමා හා විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමේ හැකියාව වෙළඳපොළට ඇති කළ බලපෑම
  • ඉදිරි වසරේ අංශයේ කාර්යසාධනය සඳහා පුරෝකථනයන්

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන වෙළඳපොළේ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ මෝටර් රථ කර්මාන්තය පසුගිය වසර කිහිපය තුළ සැලකිය යුතු කැළඹිලිකාරී අත්දැකීම්වලට මුහුණ දුන් අතර, රටේ දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදය හමුවේ හඳුන්වාදෙන ලද ආනයන සීමා වාහන ලබා ගැනීමේ හැකියාව තීව්‍ර ලෙස කප්පාදු කළේය. ඒ සීමා ක්‍රමානුකූලව ලිහිල් කිරීමත් සමග වෙළඳපොළ ප්‍රකෘතිමත් වීමට ඉඩ සැලසී ඇති අතර, CCC වාර්තාවේ සඳහන් බදු ආදායම් අංකයන් දිවයිනට නැවත ගලා ඒමට පටන්ගත් වාහන ආනයනය ප්‍රතිබිම්බ කරයි.

වාහන ආනයනය හරහා ලැබෙන රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායම, රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීමේ කාලපරිච්ඡේදයක රජයේ භාණ්ඩාගාරයට අර්ථවත් ලෙස දායක වීමේ හැකියාව සහ අංශයේ ආර්ථික බරින් යුක්ත භාවය පිළිබඳ ශක්තිමත් දර්ශකයකි.

මෝටර් රථ කර්මාන්ත වාර්තාව 2025/26 නිකුත් කිරීම, වාහන බදු ප්‍රතිපත්තියේ අනාගත දිශානතිය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් ඇසකින් නරඹනු ලබන වාණිජ අංශයන්ගෙන් එකක වර්ධනය තිරසාර කිරීමට අවශ්‍ය පියවර පිළිබඳව කර්මාන්ත සංගම්, ආනයනකරුවන් සහ රජයේ නිලධාරීන් අතර පුළුල් සංවාදයක් ඇවිළවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයන් අතර ගැනෙන MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම, ගෝලීය තිරසාර විලාසිතා අංශයේ වැදගත් අරමුදල් සංන්ධස්ථානයකට සිය සහයෝගය ලබාදෙමින්,…

05 Aug 2026 Discuss
නිහඬතාවයේ දශක දෙකක්: මුතූර් මානුෂීය සේවක සංහාරය සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය යුක්තිය ඉල්ලයි Sinhala

නිහඬතාවයේ දශක දෙකක්: මුතූර් මානුෂීය සේවක සංහාරය සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය යුක්තිය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ යුද කාලීන භීෂණතම අපරාධවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මුතූර් සිද්ධියේදී මානුෂීය සේවකයන් 17 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී වසර විස්සක් ගතවී ඇතත්, යුක්තිය ඉටුවීම…

05 Aug 2026 Discuss
ෆේස්බුක් සටහනක් හේතුවෙන් සෞදි බන්ධනාගාරයේ සිරවූ පුතා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් රජයේ මැදිහත්වීම් ඉල්ලයි Sinhala

ෆේස්බුක් සටහනක් හේතුවෙන් සෞදි බන්ධනාගාරයේ සිරවූ පුතා වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් රජයේ මැදිහත්වීම් ඉල්ලයි

තරුණ ශ්‍රී ලාංකිකයා සෞදි අරාබියාවේ රඳවාතබාගෙන සිටීමෙන් පවුල දැඩි වේදනාවකට පත්ව ඇත සෞදි අරාබිය අධිකරණයක් විසින් පස් අවුරුදු සිර දඬුවමකට යටත් කළ ශ්‍රී ලාංකික…

05 Aug 2026 Discuss