ෆේස්බුක් සටහනක් හේතුවෙන් සෞදි බන්ධනාගාරයේ සිරවූ පුතා වෙනුවෙන් ශ්රී ලාංකික පවුලක් රජයේ මැදිහත්වීම් ඉල්ලයි
තරුණ ශ්රී ලාංකිකයා සෞදි අරාබියාවේ රඳවාතබාගෙන සිටීමෙන් පවුල දැඩි වේදනාවකට පත්ව ඇත
සෞදි අරාබිය අධිකරණයක් විසින් පස් අවුරුදු සිර දඬුවමකට යටත් කළ ශ්රී ලාංකික තරුණයකුගේ පවුලේ අය, ඔහු නිදහස් කිරීම සඳහා ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් ජාත්යන්තර රාජ්යතාන්ත්රික ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දැඩි ලෙස ඉල්ලා සිටිති. ශ්රී ලාංකිකයා දෝෂාරෝපණය ලැබුවේ ඉස්ලාම් ආගමට අපහාස කළ බවට සලකනු ලැබූ ෆේස්බුක් සටහනක් හේතුවෙනි; එවැනි චෝදනා සෞදි නීතිය යටතේ දැඩි දඬුවම් සඳහා හේතු වේ.
නඩුවේ විස්තර
පවුලේ අය පවසන ආකාරයට, සෞදි අධිකරණය විසින් මෙම තරුණයා නඩු විභාගයකට ලක් කර දෝෂී බවට තීරණය කරමින් පස් අවුරුදු සිරගත කිරීමේ දඬුවමක් සහ මූල්ය දඩයක් නියම කරන ලදී. නඩුවේ කේන්ද්රය වූයේ ෆේස්බුක් සමාජ මාධ්ය වේදිකාවේ බෙදාගත් අන්තර්ගතයක් වන අතර, සෞදි බලධාරීන් එය ආගමිකව අපහාසජනක බව සලකා ක්රියාත්මක විය.
ශ්රී ලංකාවේ සිටින පවුලේ අය පවසන්නේ, දඬුවමේ බරපතළකම ගැන ඔවුන් කිසිසේත් සූදානම් නොවූ බවත්, දැන් ශ්රී ලාංකික රජයෙන් මෙම තත්ත්වය විසඳීම සඳහා හදිසි රාජ්යතාන්ත්රික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින බවත්ය.
ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් වෙත පවුලේ ආයාචනය
දැඩි කනස්සල්ලට පත් ඥාතීන් ප්රසිද්ධියේ සහාය ඉල්ලා අභ්යාවේදනය කරමින්, විදේශ කටයුතු අමාත්යාංශයෙන් සහ අදාළ රජයේ ආයතනවලින් ඔවුන්ගේ පුතා වෙනුවෙන් සෞදි බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිති. රාජ්යතාන්ත්රික මාර්ග ඔස්සේ දඬුවම අඩු කිරීමට හෝ ඔහු නිවසට ගෙන්වා ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි ඔවුහු විශ්වාස කරති.
ශ්රී ලාංකික රජයේ සහයෝගය නොමැතිව ඔවුන් අසරණ බවත්, දැඩි වේදනාවකින් පසුවන බවත් පවුලේ අය ප්රකාශ කරති.
සෞදි අරාබියාවේ විශාල ශ්රී ලාංකික සංක්රමණික කම්කරු ප්රජාවක් සිටින අතර, ගල්ෆ් රාජ්යයේ ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන් සම්බන්ධ නඩු ඊට පෙරද රජය මට්ටමේ රාජ්යතාන්ත්රික ක්රියාමාර්ගවලට තුඩු දී ඇත.
විදේශගත සංක්රමණික ප්රජාවන්ට අන්තර්ජාලයේ ඇති අවදානම් සිහිපත් කරවන සිද්ධියක්
දැඩි ආගමික නීති ක්රියාත්මක වන රටවල ජීවත් වෙමින් සහ රැකියා කරමින් සිටින ශ්රී ලාංකික ජාතිකයන්ට සමාජ මාධ්ය ක්රියාකාරකම් නිසා ඇති විය හැකි නෛතික ප්රතිවිපාක පිළිබඳ දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස මෙම සිද්ධිය සැලකිය හැකිය. එක් සංස්කෘතික සන්දර්භයක සාමාන්ය සටහනක් ලෙස පෙනෙන දෙයක් වෙනත් රටක නීතිය යටතේ බරපතළ අපරාධ වරදක් විය හැකිය.
- සෞදි අරාබියාව ඉස්ලාම් ආගමට අපහාසජනක හෝ නින්දාකාරී ලෙස සලකනු ලබන අන්තර්ගතයට එරෙහිව දැඩි නීති ක්රියාත්මක කරයි.
- සමාජ මාධ්ය වේදිකා ඇතුළු අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරන වරදවල් ද මෙම නීති යටතේ නඩු විභාගයට ලක් කෙරේ.
- දඬුවම් ලෙස දිගුකාලීන සිරගත කිරීම් සහ විශාල මුදල් දඩ නියම කළ හැකිය.
- විදේශ ජාතිකයන් දේශීය නීතිවලින් නිදහස් නොවන අතර, සෞදි පුරවැසියන්ට සමාන අධිකරණ ක්රියාවලියට යටත් වෙති.
මේ වන විට ශ්රී ලාංකික විදේශ අමාත්යාංශය මෙම නඩුව සම්බන්ධයෙන්공식 ප්රසිද්ධ ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. ඔවුන්ගේ පුතා සිරදඬුවමේ සැලකිය යුතු කොටසක් ගත කිරීමට පෙර බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වනු ඇතැයි පවුලේ අය ශ්රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.