ශ්රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක්
රටපුරා පාසල් 6,000ක් හරහා සිසුවියන් වෙත ළඟා වීමට සංධිස්ථානී වැඩසටහනක්
ශ්රී ලංකාවේ මෙතෙක් ක්රියාත්මක වූ වඩාත්ම ගණනගත් ඔසප් සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙස විස්තර කෙරෙන මෙම වැඩසටහන යටතේ, Eva සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශය එක්ව දිවයිනේ පාසල් සිසුවියන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සලසා දීමට ඉදිරිපත් වී ඇත.
රටපුරා පාසල් 6,000ක් ආවරණය වන මෙම ජාතික මට්ටමේ වැඩසටහන, තරුණ ශිෂ්යාවන් පාසල් පරිසරය තුළ ඔසප් සෞඛ්යය හා සනීපාරක්ෂාව කළමනාකරණය කිරීමේදී දිගු කලක් මුහුණ දෙන අභියෝගයන් ආමන්ත්රණය කිරීමේ සංධිස්ථානී ප්රයත්නයක් බවට පත්වෙයි.
පාසල්වල තීරණාත්මක ගැටලුවකට ප්රතිචාර දැක්වීම
ඔසප් සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන සඳහා ප්රවේශය සහ ඊට සම්බන්ධ අධ්යාපනය ශ්රී ලංකාව පුරා, විශේෂයෙන්ම ග්රාමීය හා අවධානයට ලක් නොවූ ප්රජාවන්හි, පාසල් සිසුවියන් සඳහා ප්රධාන ගැටලුවක්ව පවතී. දුර්වල ඔසප් සනීපාරක්ෂා කළමනාකරණය ශිෂ්යාවන්ගේ පාසල් නොපැමිණීම සමඟ දිගු කලක් තිස්සේ සම්බන්ධ කරනු ලබන අතර, එය ඔවුන්ගේ අධ්යාපනික ප්රගතියට හා සමස්ත යහපැවැත්මට බලපෑම් ඇති කරයි.
අධ්යාපන අමාත්යාංශය සමඟ හවුල්කාරිත්වය ඇති කර ගනිමින්, Eva අරමුණු කරන්නේ සිසුවියන්ට ඔසප් වීම ආරක්ෂිතව හා ගෞරවාන්විතව කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්ය සම්පත් හා දැනුවත්භාවය ලබාදීමත්, එය ඔවුන්ගේ අධ්යාපනයට බාධකයක් නොවන බව සහතික කිරීමත්ය.
දිගුකාලීන බලපෑමක් සඳහා සහකාරී ප්රයත්නයක්
Eva සහ අධ්යාපන අමාත්යාංශය අතර මෙම සහයෝගිතාවය, ඔසප් සනීපාරක්ෂාව යනු සෞඛ්ය ගැටලුවක් පමණක් නොව, අධ්යාපනික හා සමානාත්මතා ගැටලුවක් ද වන බවට රාජ්ය හා පෞද්ගලික අංශ දෙකෙහිම වර්ධනය වෙමින් පවතින පිළිගැනීමක් ද ඉස්මතු කරයි.
- වැඩසටහන ශ්රී ලංකාව පුරා පාසල් සිසුවියන් මිලියනයක් ඉලක්ක කරයි
- දිවයිනේ පාසල් 6,000ක් දක්වා සහභාගිත්වය විහිදෙනු ඇත
- මෙය රටේ ඉතිහාසයේ ස්වභාවයෙන් ම විශාලතම වැඩසටහන් අතරින් එකකි
දෙපාර්ශ්වයේම නිලධාරීන් විශ්වාසය පළ කර ඇත්තේ මෙම වැඩසටහන තරුණ ගැහැනු දරුවන්ගේ ජීවිතවල අර්ථවත් හා මැනිය හැකි වෙනසක් ඇති කරනු ඇති බවත්, ඔවුන් පාසලේ රඳවා ගැනීමටත් ඔවුන්ගේ දිගුකාලීන අධ්යාපනික හා පෞද්ගලික සංවර්ධනයට සහාය වීමටත් හේතු වනු ඇති බවත්ය.
ඔසප් සනීපාරක්ෂක සම්පත් ලබාගැනීමේ හිඟකම හේතුවෙන් කිසිදු ශ්රී ලාංකික ශිෂ්යාවක් ිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිි
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.