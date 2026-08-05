Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිහඬතාවයේ දශක දෙකක්: මුතූර් මානුෂීය සේවක සංහාරය සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය යුක්තිය ඉල්ලයි

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිහඬතාවයේ දශක දෙකක්: මුතූර් මානුෂීය සේවක සංහාරය සම්බන්ධයෙන් ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය යුක්තිය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ යුද කාලීන භීෂණතම අපරාධවලින් එකක් ලෙස සැලකෙන මුතූර් සිද්ධියේදී මානුෂීය සේවකයන් 17 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී වසර විස්සක් ගතවී ඇතත්, යුක්තිය ඉටුවීම තවමත් සිහිනයක් ව පවතී — මෙම ඛේදජනක යථාර්ථයට එරෙහිව ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය දැන් තීව්‍ර ලෙස හඬ නගමින් සිටී.

මානවීය ලෝකය කම්පා කළ සංහාරයක්

Action Against Hunger යන ඉංග්‍රීසි නාමයෙන් හැඳින්වෙන Action contre la Faim (ACF) නම් ප්‍රංශ මානුෂීය සංවිධානයේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් වූ එම ගොදුරු වූවෝ, 2006 වර්ෂයේදී නැගෙනහිර නගරය වූ මුතූරේදී ඝාතනයට ලක් කරන ලදී. එම ඝාතන, ජාත්‍යන්තර මානුෂීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කළ අතර, මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ විදේශ රජයන් බොහොමයක් එකට කෑ ගසා එය දෙස් දෙමින් ප්‍රකාශ නිකුත් කළහ.

ඒ මානුෂීය සේවකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේ කුරිරු ගිනිවැල් අතර සිරවූ සාමාන්‍ය ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සහාය ලබා දෙමින් සිටි අවස්ථාවේදී ඔවුන් ඝාතනය කරන ලදී. මෙම අපරාධයේ විශාලත්වය හා බරපතලකම කෙතරම් වූවත්, ඒ ඝාතනයන් සම්බන්ධයෙන් කිසිවෙකු කිසිදිනෙක දොෂී ඔප්පු කර නැත.

ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් නිහඬතාව බිඳ දමයි

සංහාරයේ ශෝකාන්ත විසිවෙනි සංවත්සරය සනිටුහන් කරමින්, ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය වගවීම සඳහා ප්‍රශ්නය නැවතත් ඉස්මතු කරමින්, වගකිව යුත්තන් අවසානයේ නීතිය ඉදිරියට ගෙනෙන ලෙස ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට බලකර ඇත. දීර්ඝ කලක සිට එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ගැටළු සම්බන්ධ විශ්වාසනීයත්වය බිඳ වැටීමට දිගින් දිගටම හේතු වෙමින් ඇති දැඩි කලකිරීමකට ලක්කළ නඩස්ස දෑ දරා ගත නොහැකි අපරාධදායිත්වයේ ප්‍රතිනිදර්ශනයක් බවට මෙම සිද්ධිය පත්ව ඇති බවයි.

ගොදුරු වූවන්ගේ පවුල් සහ ජීවතුන් අතර සිටින සහකාරයන් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් ද, එක් එක් ශ්‍රී ලංකා රජයන් ලබා දීමට අපොහොසත් වූ පිළිතුරු සොයමින් දශකයන් දෙකක් ගත කර ඇත.

විසඳීමට නොහැකි ව ඇති යුද කාලීන සිද්ධීන්ගේ රටාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විසඳීමට නොහැකි ව ඇති ප්‍රමුඛ යුද කාලීන සිද්ධීන් අතර මුතූර් ඝාතනයන් ද ස්ථානගත ව ඇත. රජයේ හමුදාවන් සහ Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) සංවිධානය අතර ගත් සන්නද්ධ ගැටුම අතරතුර සිදු වූ අපරාධ සම්බන්ධව විශේෂයෙන්, ස්ථාවර ලෙස පවතින දඬුවම් ශූන්‍ය සංස්කෘතිය නිසා සාර්ථක වගවීමක් ප්‍රායෝගිකව කළ නොහැකි ව ඇති බව විචාරකයන් තර්ක කරයි.

  • 2006 වර්ෂයේදී ACF සංවිධානයේ මානුෂීය සේවකයන් 17 දෙනෙකු මුතූරේදී ඝාතනය කරන ලදී.
  • ඉකුත් දශකයන් දෙක තුළ ඒ ඝාතනයන් සම්බන්ධව කිසිදු පුද්ගලයෙකු දොෂී ඔප්පු කර නැත.
  • නඩුව 철저히 හා විනිවිදභාවයෙන් යුතුව විමර්ශනය කරන ලෙස ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවට නැවත නැවත ඉල්ලා ඇත.
  • නැගෙනහිර පළාතේ දැඩි ගැටුම් ඉහළ ගිය කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ඒ ඝාතනයන් සිදු විය.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් තව තවත් ඉහළ යයි

මුතූර් සංහාරය සිදු කළ අය නඩු නොකිරීම, ඉතාමත් හානිකර පණිවිඩයක් යවන බව මානව හිමිකම් යෙදවුම්කරුවෝ තර්ක කරති — ගැටුම් කාලය තුළ, විශේෂයෙන් දමිළ ජනයාගේ සහ මානුෂීය සේවකයන්ගේ ජීවිත, යුක්තිය ලැබීමට සුදුස්සන් නොවන බවට ඒ පණිවිඩය ලෝකයට දන්වා සිටී.

වසර විස්සක් යනු පවුල්වලට සත්‍යය හා වගවීම ලැබීම සඳහා බලා සිටීමට ඉතාමත් දිගු කාලයකි. ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දැන්ම ක්‍රියාත්මක ව, මෙම ලජ්ජාජනක දඬුවම් ශූන්‍ය පරිච්ඡේදය නිමා කළ යුතුය.

ශ්‍රී ලංකාව යුද්ධෙන් පසු සංහිඳියා ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යමින් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් යාන්ත්‍රණයන් සමග සම්බන්ධ ව ක්‍රියා කරන අතරතුර, ම

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ශිෂ්‍යාවන් මිලියනයකට ඔසප් සනීපාරක්ෂක සහාය ලබාදීමට Eva සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අතර සහයෝගිතාවයක්

රටපුරා පාසල් 6,000ක් හරහා සිසුවියන් වෙත ළඟා වීමට සංධිස්ථානී වැඩසටහනක් ශ්‍රී ලංකාවේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ වඩාත්ම ගණනගත් ඔසප් සනීපාරක්ෂක වැඩසටහන් අතරින් එකක් ලෙස…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ආනයනයෙන් රුපියල් බිලියන 896ක බදු ආදායමක් — CCC වාර්තාව හෙළිකරයි

සිලෝන් චේම්බර් ඔෆ් කොමර්ස් (CCC) ආයතනය විසින් එහි මෝටර් රථ කර්මාන්ත වාර්තාව 2025/26 ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, එය ඉතාමත් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටි ප්‍රධාන…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ MAS හෝල්ඩින්ග්ස් ප්‍රංශ රෙදිපිළි ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පුරෝගාමී සමාගමක් වන Syntetica හි ඩොලර් මිලියන 30ක ආයෝජන වටයකට එක්වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයන් අතර ගැනෙන MAS හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම, ගෝලීය තිරසාර විලාසිතා අංශයේ වැදගත් අරමුදල් සංන්ධස්ථානයකට සිය සහයෝගය ලබාදෙමින්,…

05 Aug 2026 Discuss