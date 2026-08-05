Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙහිවල බේකරි හිමිකරුට වෙඩි තැබීමට ගිය අයෙකු අසාර්ථක වෙයි — එල්ල කළේ මෝටර් සයිකලයෙන් පැමිණ

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙහිවල බේකරි හිමිකරුට වෙඩි තැබීමට ගිය අයෙකු අසාර්ථක වෙයි — එල්ල කළේ මෝටර් සයිකලයෙන් පැමිණ

කඩවත් පාරේ පිහිටි බේකරියක හිමිකරුට වෙඩි තැබීමට මෝටර් සයිකලයකින් පැමිණි වෙඩිතුවක්කාරයෙකුගේ ආයුධය තීරණාත්මක මොහොතේදී ක්‍රියා නොකිරීම නිසා දෙහිවලදී ඇති විය හැකිව තිබූ මාරාන්තික ප්‍රහාරයක්辛くも වළකාගැනීමට හැකි විය.

ආයුධය ක්‍රියා නොකිරීමෙන් ප්‍රහාරය අසාර්ථක වෙයි

දේශීය ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කළ මෙම සිදුවීමේදී, සන්නද්ධ පුද්ගලයෙකු මෝටර් සයිකලයකින් බේකරිය වෙත ළඟා වී එහි හිමිකරුට ගිනි අවි ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ දැරීය. එහෙත් ආයුධය ක්‍රියා නොකිරීම නිසා සිදු විය හැකිව තිබූ ජීවිත හානිය වළකාගැනීමට හැකි විය.

ආයුධය ක්‍රියා නොකිරීම හේතුවෙන් බේකරි හිමිකරු කිසිදු හානියකින් තොරව බේරී ගිය නමුත්, මෙම අකාරුණික ප්‍රහාරය ප්‍රදේශයේ ඉලක්ක කළ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භ

පොලිසිය මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති අතර, සැකකරු හඳුනාගැනීමටත් ප්‍රහාරය සඳහා අනුගමනය කළ හැකි චේතනාවක් තහවුරු කිරීමටත් බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති. ඉලක්ක කළ වෙඩිතැබීම්වලදී බහුලව භාවිත කරන ක්‍රමවේදයක් සමඟ සම්බන්ධ මෝටර් සයිකලයක් භාවිත කිරීම, ප්‍රහාරය පූර්ව සැලසුම් සහිතව සිදු කළේ දැයි යන ප්‍රශ්නය මතු කර ඇත.

දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් මෙම සිදුවීම ගැන දැඩි කාංසාව ප්‍රකාශ කරමින්, දේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සහ සමස්ත ප්‍රජාවගේ සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීමට ක්ෂිප්‍රයෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

පොලිස් පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ…

05 Aug 2026 Discuss