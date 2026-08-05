දේශගුණික අර්බුදය සහ බිඳ වැටෙන ආරක්ෂක පද්ධති: ශ්රී ලංකාවේ ගංවතුර හා මඩ නාය යෑම් වලින් මිය යන්නන් සංඛ්යාව ඇයි මෙතරම් ඉහළ යන්නේ?
ස්වභාව ධර්මයා ඉදිරිපිට අසරණ වෙමින් පවතින රාජ්යයක්
කාලීය ගංවතුර සහ නාය යෑම් ශ්රී ලංකාවට නුහුරු දෙයක් නොවේ. එහෙත් මෑත වසරවල දී මෙම ස්වාභාවික විපත් බෙහෙවින් මාරාන්තික ස්වරූපයක් ගනිමින් පවතී — සෑම මෝසම් කාලයක් සමඟම වැඩිවැඩියෙන් ජීවිත හානි සිදු කරමින්, පවුල් අතරමං කරමින්, සහ ගැඹුරු ආර්ථික තුවාල ගෙන දෙමින්. ඒ වන විටත් කළමනාකරණය කළ හැකිව තිබූ — ඇත්ත වශයෙන්ම කිසිවිටෙක සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂිත නොවූවත් — සිදුවීම් දරා ගැනීමට මෙම දූපත් රාජ්යය ක්රමයෙන් අසමත් වන්නේ ඇයිද යන්න සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයෝ සහ විපත් කළමනාකරණ නිලධාරීහු හදිසි ප්රශ්න මතු කරමින් සිටිති.
දේශගුණ විපර්යාසයේ භූමිකාව
දේශගුණ විද්යාඥයෝ පැහැදිලි හා කලකිරවනසුලු රටාවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරති: ශ්රී ලංකාවේ වර්ෂාපතන සිදුවීම් වඩාත් තීව්ර හා අනාවැකි කීමට අපහසු ස්වභාවයක් ගනිමින් පවතී. සති ගණනාවක් පුරා ක්රමානුකූලව විහිදෙන වර්ෂාවකට වෙනුවට, දැන් රට මුහුණ දෙන්නේ කෙටි කාලයක් තුළ ජල ප්රවාහ පද්ධති, ගංගා, සහ කඳු බෑවුම්වල පස් ස්ථරයන් පැය කිහිපයකින් ගිල්වා දමන හදිසි, කේන්ද්රගත වර්ෂා ප්රහාරයන්ටය. දකුණු ආසියාව පුරා මෝසම් හැසිරීම වෙනස් කරන දේශගුණ විපර්යාසයේ පුළුල් බලපෑම් හේතුවෙන් මෙම ප්රවණතාව ඇති වී ඇතැයි බහුලව විශ්වාස කෙරේ.
කෙටි කාලයක් තුළ විශාල වර්ෂා ප්රමාණයක් ලැබෙන විට, භූමිය — විශේෂයෙන් ගැඹුරු බෑවුම් සහිත ප්රදේශවල — ජලය ප්රමාණවත් ලෙස අවශෝෂණය කර ගැනීමට නොහැකි වේ. එහි ප්රතිඵලය වන්නේ කඳු බෑවුම්වල දිනෙන් දිනෙ විනාශකාරී බවට පත් වෙමින් පවතිනා මඩ නාය යෑම්, පහත් බිම් ප්රදේශවල ක්ෂණික ගංවතුර, සහ ඉක්මන් පෘෂ්ඨ ජල ගලා යෑමය.
වනාන්තර විනාශය සහ භූමි ක්ෂය වීම
ශ්රී ලංකාවේ ස්වාභාවික වන ආවරණය විනාශ කිරීම බරපතල වර්ෂාවේ බලපෑම් නාටකාකාර ලෙස උග්ර කරන බව පරිසර ආරක්ෂකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු ඇඟවූහ. ගස්වල මුල් පස් එකට බැඳ තබා, භූමිය තුළට ජලය අවශෝෂණය වීම මන්දගාමී කරයි. කෘෂිකාර්මික කටයුතු, ඉදිකිරීම්, හෝ නීතිවිරෝධී දැව කැපීම සඳහා වනාන්තර ඉවත් කරන විට, කඳු බෑවුම් භයානක ලෙස අස්ථිර වේ.
දශක ගණනාවක් පුරා ශ්රී ලංකාව සිය වන ආවරණයේ සැලකිය යුතු කොටස් අහිමි කර ගෙන ඇති අතර, ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු ඇගේ ඉක්මව දැන් ක්රූර නිරන්තරතාවයකින් දැනෙමින් පවතී. කඳුකර භූමි මධ්යයේ පිහිටි රත්නපුර, කෑගල්ල, සහ කළුතර වැනි දිස්ත්රික්ක, රටේ ඉතිහාසයේ දරුණුතම මඩ නාය යෑම් ව්යසනවලට නැවත නැවතත් ගොදුරු වී ඇත.
අධි-අවදානම් කලාපවල නොසැලසුම් සහිත සංවර්ධනය
ජීවිත හානි ගණන ඉහළ නැංවීමට හේතු වන තවත් ප්රධාන සාධකයක් නම්, භූවිද්යාත්මකව හා පරිසරීයව පදිංචිය සඳහා නුසුදුසු ප්රදේශවලට මිනිස් ජනාවාස පුළුල් වීමයි. ජනගහනයේ පීඩනය, දරිද්රතාව, සහ දැරිය හැකි ඉඩම් හිඟකම නිසා, ශ්රී ලාංකික පවුල් රාශියක් කඳු බෑවුම්වල සහ ගංවතුරට ගොදුරු නදී 둑 වල නිවාස ඉදි කිරීමට බල කෙරී ඇත — ව්යසනය ඇති වූ විට ඒවා සුළු ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන ස්ථාන වේ.
බොහෝ අවස්ථාවලදී, මෙම ප්රජාවන්ට තත්ත්වය නරක් වූ විට ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්වීමට අවශ්ය කලින් අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති, ඉවත් කිරීමේ යටිතල පහසුකම්, සහ හදිසි ප්රවේශ මාර්ග නොමැත. ඒ නිසා ජනතාව — බොහෝ විට මැදියම් රාත්රියේ — ගැලවීමට ඉඩ හෝ කාලයක් නොලැබී ව්යසනයට හසු වේ.
කලින් අනතුරු ඇඟවීම් සහ විපත් ප්රතිචාරයේ දුර්වලතා
ශ්රී ලංකාවේ විපත් කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය මෑත වසරවල දී — ප්රජා මට්ටමේ කලින් අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති ක්රියාත්මක කිරීම සහ හමුදාව හා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.