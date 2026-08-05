රත්මලාන නිවසකට අතුළු බෝම්බ ප්රහාරය — එකක් පුපුරා ගිය නමුත් හානි වාර්තා නොවේ
ශ්රී ඥානේන්ද්ර මාවතේ පිහිටි පෞද්ගලික නිවසකට අත් බෝම්බ දෙකක් විසිකිරීමත් සමඟ, ඉන් එකක් නිවාස පරිශ්රය තුළදීම පිපිරී යාම නිසා රත්මලාන වෙරළබඩ ප්රදේශය භීතියට පත් කළ සිදුවීමක් ඇති විය.
සිදු වූයේ කුමක්ද
බෝම්බ දෙකක් නිවසට ප්රහාර එල්ල කිරීමත් සමඟ, ඒ අවට ජනතාව දැඩි කම්පනයට ලක් විය. එක් පිපිරුම් උපකරණයක් පුපුරා ගොස් අවට පදිංචිකරුවන් අතර සංත්රාසය ඇති කළ අතර, දෙවන බෝම්බය පුපුරා නොගියේය. වාසනාවකට, මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් කිසිදු හානියක් වාර්තා නොවීය.
දර්ශනය හා ප්රතිචාරය
පිපිරීමේ වාර්තා ලැබීමෙන් පසු ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන් ඉක්මනින් ස්ථානයට ළඟා වූහ. පුපුරා නොගිය බෝම්බය බලධාරීන් විසින් ආරක්ෂිතව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, ප්රහාරයේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
ප්රජා කනස්සල්ල
ප්රහාරයේ නිර්භීත ස්වභාවය ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු තම ප්රදේශයේ ආරක්ෂාව ගැන ප්රශ්න කරති. පෞද්ගලික දේපළවලට අත් බෝම්බ ප්රහාර එල්ල කිරීම, රට පුරා බලධාරීන් මැඩලීමට කටයුතු කරමින් සිටින ඉතාමත් කලකිරීම් ජනක ප්රවණතාවයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ප්රහාරය පිටුපස ඇති චේතනාව සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, වගකිවයුත්තන් හඳුනා ගැනීමට සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරති. මේ වන විට කිසිදු අත්අඩංගුවට ගැනීමක් නිවේදනය කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.