Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රත්මලාන නිවසකට අතුළු බෝම්බ ප්‍රහාරය — එකක් පුපුරා ගිය නමුත් හානි වාර්තා නොවේ

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රත්මලාන නිවසකට අතුළු බෝම්බ ප්‍රහාරය — එකක් පුපුරා ගිය නමුත් හානි වාර්තා නොවේ

ශ්‍රී ඥානේන්ද්‍ර මාවතේ පිහිටි පෞද්ගලික නිවසකට අත් බෝම්බ දෙකක් විසිකිරීමත් සමඟ, ඉන් එකක් නිවාස පරිශ්‍රය තුළදීම පිපිරී යාම නිසා රත්මලාන වෙරළබඩ ප්‍රදේශය භීතියට පත් කළ සිදුවීමක් ඇති විය.

සිදු වූයේ කුමක්ද

බෝම්බ දෙකක් නිවසට ප්‍රහාර එල්ල කිරීමත් සමඟ, ඒ අවට ජනතාව දැඩි කම්පනයට ලක් විය. එක් පිපිරුම් උපකරණයක් පුපුරා ගොස් අවට පදිංචිකරුවන් අතර සංත්‍රාසය ඇති කළ අතර, දෙවන බෝම්බය පුපුරා නොගියේය. වාසනාවකට, මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් කිසිදු හානියක් වාර්තා නොවීය.

දර්ශනය හා ප්‍රතිචාරය

පිපිරීමේ වාර්තා ලැබීමෙන් පසු ආරක්ෂක හමුදා සහ පොලිස් නිලධාරීන් ඉක්මනින් ස්ථානයට ළඟා වූහ. පුපුරා නොගිය බෝම්බය බලධාරීන් විසින් ආරක්ෂිතව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, ප්‍රහාරයේ තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ප්‍රජා කනස්සල්ල

ප්‍රහාරයේ නිර්භීත ස්වභාවය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු තම ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව ගැන ප්‍රශ්න කරති. පෞද්ගලික දේපළවලට අත් බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම, රට පුරා බලධාරීන් මැඩලීමට කටයුතු කරමින් සිටින ඉතාමත් කලකිරීම් ජනක ප්‍රවණතාවයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ප්‍රහාරය පිටුපස ඇති චේතනාව සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, වගකිවයුත්තන් හඳුනා ගැනීමට සහ අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරති. මේ වන විට කිසිදු අත්අඩංගුවට ගැනීමක් නිවේදනය කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss
කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි Sinhala

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ සහ අධික මිල අය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් යාපනය අධිකරණය වෛද්‍ය ආයතන දෙකකට රු. 400,000 ක දඩ මුදලක් පනවයි

කල් ඉකුත් වූ ඖෂධ තබාගැනීම සහ රෝගීන්ගෙන් අධික මුදල් අය කිරීම ඇතුළු බරපතල පාරිභෝගික සංරක්ෂණ උල්ලංඝනයන් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් බව තීරණය වීමෙන් අනතුරුව යාපනයේ…

05 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අංශය 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ඩොලර් බිලියන 2.2ක් අපනයනය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය 2026 වර්ෂයේ පළමු භාගයේ දී ශක්තිමත් ප්‍රතිඵල වාර්තා කර ඇති අතර, ඇඳුම් අපනයනය ඩොලර් බිලියන 2.2ක් කරා ළඟා වී ඇත. මෙය දිවයිනේ ආර්ථිකයේ…

05 Aug 2026 Discuss