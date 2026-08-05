විශ්රාම වයස් පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ලක් රැස් කරන ලෙස සජබ හි අජිත් පෙරේරා ඉල්ලයි
විශ්රාම වයස සම්බන්ධ යෝජිත නීති කෙටුම්පත සමාලෝචනය කිරීම සඳහා විනිසුරුවරුන් 11 දෙනාගෙන් සමන්විත සම්පූර්ණ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ලක් කැඳවන ලෙස සමගි ජන බලවේගයේ (සජබ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී අජිත් පෙරේරා මහතා ප්රධාන විනිසුරුතුමියට 촉구 කර ඇත. මෙය මතභේදාත්මක පනත් කෙටුම්පත කෙරෙහි වන විමසිල්ල තවත් තීව්ර කරයි.
උපරිම අධිකරණ අධීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලීමක්
බදාදා (4) දින කථා කළ මන්ත්රී අජිත් පෙරේරා මහතා, විශ්රාම වයස් පනත් කෙටුම්පත සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ සම්පූර්ණ විනිසුරුවරුන් 11 දෙනා රැස් කරන ලෙස ප්රධාන විනිසුරුතුමියට විධිමත් ලෙස ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළේය. සජබ නීති සම්පාදකයාගේ මෙම ඉල්ලීම, මෙබඳු ජාතික වැදගත්කමක් ඇති කරුණක් ඉහළම අධිකරණ විමර්ශනයකට ලක් විය යුතු බව පෙන්නුම් කරන ප්රතිවිරෝධතා කණ්ඩායම් අතර වර්ධනය වන සැලකිල්ලක් ඇති බව සංඥා කරයි.
පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තු ක්රියාවලිය ඔස්සේ තවදුරටත් ඉදිරියට යාමට පෙර දැඩි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය විමර්ශනයකට ලක් විය යුතු බව සහතික කිරීමේ ප්රතිවිරෝධ පක්ෂයේ පුළුල් ප්රයත්නයක් පෙරේරා මහතාගේ ඉල්ලීමෙන් පිළිබිඹු වේ.
විනිසුරුවරුන් 11 දෙනාගේ මඬුල්ලක වැදගත්කම
සම්පූර්ණ විනිසුරුවරුන් 11 දෙනාගෙන් සමන්විත ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ලක් රැස් කිරීම සාමාන්යයෙන් ඉතා ගැඹුරු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය වැදගත්කමක් ඇති කරුණු සඳහා සුරකින අසාමාන්ය පියවරක් ලෙස සැලකේ. එවැනි මඬුල්ලක් ඉල්ලා සිටීමෙන් පෙරේරා මහතා, විශ්රාම වයස් පනත් කෙටුම්පත රටේ නීතිමය හා ආයතනික රාමුව සඳහා දුරගාමී ඇඟවීම් ගෙන දෙන බව ප්රතිවිරෝධ පක්ෂය සලකන බව සංඥා කරන බව පෙනේ.
පනත් කෙටුම්පතෙහි ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාමය妥当타당성 ඇගයීමේදී අධිකරණය සිය සම්පූර්ණ බලය යෙදවිය යුතු ලෙස 촉구 කරමින්, නීති සම්පාදනය කෙරෙහි අමතර පරීක්ෂාවන් ස්ථාපිත කිරීමේ සජබ හි ප්රයත්නයක් ලෙස මෙම පියවර බහුලව සලකනු ලැබේ.
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය ඉල්ලීම සලකා බලමින් සහ පනත් කෙටුම්පත පක්ෂ සීමාවන් ඔබ්බෙන් දේශපාලන විවාදය ආකර්ෂණය කර ගනිමින් ඉදිරියට යත්ම, තවදුරටත් වර්ධනයන් බලාපොරොත්තු වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.