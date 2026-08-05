ට්රම්ප්ගේ ලොස් ඇන්ජලීස් ගොල්ෆ් සමාජභවනයේදී ජනාධිපතිගේ සංචාරයට දින කිහිපයකට පෙර සන්නද්ධ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට
එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා එම පහසුකම් වෙත පැමිණීමට නියමිතව තිබූ දිනට දින කිහිපයකට පෙර, ලොස් ඇන්ජලීස් ප්රදේශයේ පිහිටි ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් හිමිකාරිත්වයේ ගොල්ෆ් සමාජභවනයකදී, පූරණය කළ ගිනි අවියක් සහ හොලෝ-පොයින්ට් උණ්ඩ රැගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු සොයාගෙන අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
ප්රසිද්ධ ගොල්ෆ් පිටියේදී සැකකරු අත්අඩංගුවට
පූරණය කළ අත් තුවක්කුවක් සහ හොලෝ-පොයින්ට් උණ්ඩ — ගැටීමේදී උපරිම හානිය සිදු කිරීමට විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරන ලද උණ්ඩ වර්ගයක් — සතුව තිබූ බව හෙළිදරව් වූ පසු, නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී එම පුද්ගලයා රඳවාගෙන ඇත. පවතින ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයාගේ දේපළ අතර වන ගොල්ෆ් පිටියේදී මෙම අත්අඩංගුව සිදු කෙරිණ.
සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් දිනවලට ඇතුළත ජනාධිපති ට්රම්ප් එම ස්ථානයට පැමිණීමට අපේක්ෂා කෙරුණු හෙයින්, සිද්ධිය සිදු වූ කාලය සැලකිය යුතු අවධානයක් ලබාගෙන ඇත. ජනාධිපතිවරයාගේ සංචාරයට සූදානම් ව සිටි ආරක්ෂක පිරිස් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන, දැඩි අවධානයෙන් කටයුතු කරමින් සිටියහ.
ජනාධිපති දේපළ වටා ආරක්ෂක ගැටලු
මෙවැනි සිද්ධීන් හරහා එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයා සමඟ සම්බන්ධ දේපළ වටා පවතින ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්න මතු වේ. ජනාධිපති ට්රම්ප් නිතර සංචාරය කරන ගොල්ෆ් පිටි සහ පෞද්ගලික සමාජශාලා මීට පෙරද ආරක්ෂක තර්ජනවලට ලක් වී ඇති අතර, එමඟින් එවැනි ස්ථානවල ආරක්ෂක පියවර පිළිබඳ අඛණ්ඩ විමර්ශනයක් ඇති වී ඇත.
හොලෝ-පොයින්ට් උණ්ඩ, ඉලක්කයකට ඇතුළු වන විට විහිදී යාමට සැලසෙන ලෙස සැකසූ ස්වභාවය නිසා, සාමාන්ය උණ්ඩවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස විශාල හානියක් සිදු කරන බැවින්, ඒවා ඉතා භයානක ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ. ජනාධිපති දේපළකට ආසන්නයේ පූරණය කළ අවියක් සමඟ ඒවා සොයාගෙන ඇති බව පරීක්ෂකයන් ඉතාමත් බරපතල ලෙස සලකමින් සිටිති.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව පවතී
අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් දැනට ක්රියාත්මක බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. සැකකරුගේ අභිප්රාය කුමක්ද යන්නත්, සන්නද්ධව සිටිමින් දේපළට ප්රවේශය ලබාගත්තේ කෙසේද යන්නත් මෙම අවස්ථාව වන විට තවමත් අනාවරණය වී නොමැත.
ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂාව සඳහා වගකිව යුතු එක්සත් ජනපද රහස් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, අඛණ්ඩ විමර්ශනයට සම්බන්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, සැකකරුගේ අනන්යතාව හෝ ඕනෑම යෝජිත චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු මහජනතාවට ලබා දී නොමැත.
ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහු හා සම්බන්ධ දේපළ — එක්සත් ජනපදය තුළ මෙන්ම විදේශයන්හිද — ආරක්ෂා කිරීමේ කාර්යය භාරව සිටින බලධාරීන් මුහුණ දෙන නොනිමෙන ආරක්ෂක අභියෝගයන්ගේ තියුණු මතක් කිරීමක් ලෙස මෙම සිද්ධිය සේවය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.