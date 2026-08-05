ශ්රී ලංකාවේ සෙවණැලි ආර්ථිකය: සංවිධානාත්මක අපරාධ ජාල රටේ නීත්යානුකූල අපනයන වෙළඳාම සූරාකන ආකාරය
නීත්යානුකූල වෙළඳාම පිටුපස සැඟවුණු අධිරාජ්යයක්
2024 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ නිල වෙළඳ සංඛ්යාලේඛන ඉදිරිපත් කරන්නේ සාමාන්ය මට්ටමේ නමුත් ක්රියාශීලී අපනයන ආර්ථිකයක තතු පිළිබිඹු කරන චිත්රයකි. රේගු වාර්තා පෙන්නුම් කරන ආකාරයට, තායිලන්තයට පමණක් රටෙන් ඇඟනම් ගෙඩිය, පොල් නිෂ්පාදන, රබර් සහ විවිධ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ඇතුළත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 41 ක් පමණ වටිනා භාණ්ඩ අපනයනය කර ඇති අතර, එය තායිලන්තය ශ්රී ලංකාවේ 47 වැනි විශාලතම අපනයන ගමනාන්තය ලෙස පිහිටුවයි. මතුපිටින් බලන කල මෙම සංඛ්යා සුවිශේෂී නොවන බව පෙනේ. නමුත් මෙම තොගවල කිහිපයක් පිටුපස සිටින විමර්ශකයන් සහ මූල්ය විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, ඊට වඩා බෙහෙවින් කලකිරීම් ජනක කතාවක් සැඟවී ඇති බවයි.
ආවරණයක් ලෙස ඇඟනම්
ශ්රී ලංකාව ලෝකයේ ප්රමුඛතම සැබෑ ඇඟනම් නිෂ්පාදකයා වන අතර, එය ජාත්යන්තර වෙළඳපොළවල ඉහළ මිළ දෙන කුළු බඩුවක් ලෙස සැලකෙන අතරම ගෝලීය වෙළඳාමේ රටේ අනන්යතාව දරයි. එහෙත් රටේ සෙවනැලි මූල්ය ජාල විමර්ශනය කරන විමර්ශකයන්ට අනුව, මෙම පතිතයාගත් ගණ්ඩිය නීති විරෝධී මූල්ය ප්රවාහ සඳහා වාහනයක් ලෙස සූරාකෑමට ලක් වී ඇත. විධිමත් ආර්ථිකය තුළ — සහ ඇතැම් විට ඊට යටින් — ක්රියාත්මක වන අපනයනකරුවන් සංවිධානාත්මක අපරාධ ව්යවසායන්ට සේවය කරන ගනුදෙනු වසන් කිරීමට නීත්යානුකූල ඇඟනම් තොග භාවිත කර ඇතැයි කියැවේ.
සංවිධානාත්මක අපරාධයේ ආර්ථික වියදම
එවැනි මූල්ය හසුරුවීම්වල ප්රතිවිපාක, සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ඉක්මවා බෙහෙවින් ව්යාප්ත වේ. අපරාධ ජාල නීත්යානුකූල අපනයන කර්මාන්ත තුළ කූඩු බැඳගන්නා විට, පුළුල් ශ්රී ලාංකික ආර්ථිකය ගැඹුරට එකිනෙකා සමඟ බද්ධ වූ ආකාරවලින් හානිදායක ප්රතිඵල ලබයි:
- ආදායම් බලධාරීන්ට සත්ය ගනුදෙනු වටිනාකම් වෙනස් ලෙස ඉදිරිපත් කරන බැවින් බදු ආදායම් ක්රමානුකූලව ගෙවී යයි.
- අවංක අපනයනකරුවන්ට, නීති විරෝධී අරමුදල්වල මූල්ය හිස් ඉලක්කොළ ලාභ ලබන අයගෙන් අසාධාරණ තරඟකාරිත්වයකට මුහුණ දීමට සිදු වේ.
- ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ හවුල්කරුවකු ලෙස ජාත්යන්තර කීර්තිය සූක්ෂ්ම විමර්ශනයකට ලක් වන අතර, එය විදේශ ආයෝජන සහ වෙළඳ ගිවිසුම් කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කළ හැකිය.
- රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට ජීවනාලිය වූ විදේශ විනිමය ආදායම් විධිමත් බැංකු ක්රමයෙන් ඈත් කරවා ගෙන යයි.
බහු අංශ හරහා ව්යාප්ත රටාවක්
ඇඟනම් පමණක් සම්බන්ධ වූ එකම අංශය නොවේ. ශ්රී ලංකාවේ අදෘශ්යමාන මූල්ය අධිරාජ්යය නිරීක්ෂණය කරන විශ්ලේෂකයන් පොල් නිෂ්පාදන අපනයන සහ ඇතැම් නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ශ්රේණිවල ද සමාන රටා හඳුනාගෙන ඇත. ක්රමය සාමාන්යයෙන් සම්බන්ධ වන්නේ තොගවල ඉහළ හෝ අඩු ඉන්වොයිස් නිකුත් කිරීමෙනි; ඒ අනුව, මිළ වෙනසට සමාන රාශිය දකුණු ආසියාව සහ ගිනිකොනදිග ආසියාව පුරා බහු අධිකරණ ශ්රේෂ්ඨ ආවරණය කරන අවිධිමත් මූල්ය ජාල හරහා ගමන් කරවයි.
සංවිධානාත්මක අපරාධය තනිකර අන්ධකාරයේ පමණක් ශක්තිමත් නොවෙයි — එය ශක්තිමත් වන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්යානුකූල ව්යාපාරවල ලේඛන ගොනු තුළ සැඟවී, ඇසට හසුරු ස්ථානවල සිටීමෙනි.
ගැටලුව පෝෂණය කරන ආයතනික දුර්වලතා
ශ්රී ලංකාවේ නියාමන රාමුව තුළ මෙම ක්රියාවලීන් පැවතීමට ඉඩ සලසන ව්යුහාත්මක අවදානම් කිහිපයක් ප්රවීණයන් පෙන්වා දෙති. රේගු සත්යාපන ධාරිතාව ක්ෂය වී ඇති අතර, නිලධාරීන්ට බොහෝ විට දිනපතා සැකසෙන අපනයන ලේඛනවල ඇති අදාළ ගනුදෙනු පිළිබඳ ගැඹුරු දෙවිලි කටයුතු සිදු කළ නොහැකිය. ඒ අතරම, ජාත්යන්තර මූල්ය න
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.