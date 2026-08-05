Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

05 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට

හිටපු අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව කොමිෂන් සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනාවලට වගකිව යුතු බවට ගෙන යන ප්‍රයත්නයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. රටේ ප්‍රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC, සිය විමර්ශන බලතල යටතේ මෙම රඳවාගැනීම සිදු කළේය.

කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස කලින් රාජකාරි ඉටු කළ කාරියවසම් මහතා, මෑත කාලයේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් හා දූෂණ විරෝධී අධිකාරීන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වූ ප්‍රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් අතර කෙනෙකු වේ.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා හා ඊට අදාළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව අදාළ නෛතික නාලිකා ඔස්සේ ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

රාජ්‍ය විශ්වාසය දරන පුද්ගලයන්ට එරෙහි නඩු හඹා යෑමේදී CIABOC ක්‍රියාශීලීව ක්‍රියා කරමින් සිටින අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන හා පරිපාලන ක්ෂේත්‍රයන් තුළ වඩාත් පුළුල් වගවීමක් සඳහා ගනු ලබන ප්‍රයත්නයේ ඉඟියක් ලෙස මෙය දැකිය හැකිය.

මෙය වර්ධනය වන පුවතකි. වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයෙනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ උත්සාහය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීමේ උත්සාහය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත GCE උසස් පෙළ විභාගය කල් දැමීම ඉල්ලා අවස්ථා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් නිෂ්ප්‍රභ…

05 Aug 2026 Discuss
ප්‍රවීණ ශ්‍රී ලාංකික පරිපාලන නිලධාරී හාරිස් ද සිල්වා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි Sinhala

ප්‍රවීණ ශ්‍රී ලාංකික පරිපාලන නිලධාරී හාරිස් ද සිල්වා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

දශක ගණනාවක් රාජ්‍ය සේවයට කැපවූ ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරී හාරිස් ද සිල්වාගේ අභාවයත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගෞරවනීය රාජ්‍ය සේවකයෙකු අහිමි කරගෙන ඇත. ද සිල්වා මහතා…

05 Aug 2026 Discuss
දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි Sinhala

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව රැස්වීම් සජීවීව විකාශය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු මහ නගර සභාව ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙයි

දෙහිවල–මවුන්ට් ලැවිනියා මහ නගර සභාව, සිය සාමාන්‍ය සභා රැස්වීම් මහජනතාවට සජීවීව විකාශය කළ රටේ පළමු පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ශ්‍රී ලාංකීය පාලන ඉතිහාසයේ සිය…

05 Aug 2026 Discuss