හිටපු අමාත්ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට
හිටපු අමාත්ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
රාජ්ය නිලධාරීන්ට එරෙහිව කොමිෂන් සභාව විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලැබූ මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනාවලට වගකිව යුතු බවට ගෙන යන ප්රයත්නයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. රටේ ප්රධාන දූෂණ විරෝධී ආයතනය වන CIABOC, සිය විමර්ශන බලතල යටතේ මෙම රඳවාගැනීම සිදු කළේය.
කැබිනට් අමාත්යවරයෙකු ලෙස කලින් රාජකාරි ඉටු කළ කාරියවසම් මහතා, මෑත කාලයේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් හා දූෂණ විරෝධී අධිකාරීන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වූ ප්රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකයන් අතර කෙනෙකු වේ.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා හා ඊට අදාළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව අදාළ නෛතික නාලිකා ඔස්සේ ඉදිරියට ගමන් කිරීමත් සමඟ හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රාජ්ය විශ්වාසය දරන පුද්ගලයන්ට එරෙහි නඩු හඹා යෑමේදී CIABOC ක්රියාශීලීව ක්රියා කරමින් සිටින අතර, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා පරිපාලන ක්ෂේත්රයන් තුළ වඩාත් පුළුල් වගවීමක් සඳහා ගනු ලබන ප්රයත්නයේ ඉඟියක් ලෙස මෙය දැකිය හැකිය.
මෙය වර්ධනය වන පුවතකි. වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු සැපයෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.