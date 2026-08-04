වෙල්ලවත්තේ 暴行 වීඩියෝ පරීක්ෂණය චෝදනා නොමැතිව වසා දමා ඇතැයි පොලීසිය පවසයි
වෛරල් ප්රහාර දර්ශන සම්බන්ධ පොලිස් පරීක්ෂණය නිමාවට
වෙල්ලවත්තේ නිවසක් තුළදී තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුට පහරදෙන කාන්තාවක් රූගත් බව පෙනෙන, සමාජ මාධ්යවල පුළුල් ලෙස ප්රචාරය වූ වීඩියෝ දර්ශනයක් සම්බන්ධ පොලිස් පරීක්ෂණය, සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව කිසිදු නීතිමය පියවරක් නොගෙන නිමා කරන ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
වීඩියෝව මහජන කෝපයට තුඩු දී ඇත
සමාජ මාධ්ය වේදිකාවල ඉතා ශීඝ්රයෙන් පැතිරුණු එම දර්ශනවලින් පෙන්නුම් කළේ, කොළඹ වෙල්ලවත්තේ ප්රදේශයේ පෞද්ගලික නිවසක් තුළදී කාන්තාවක් විසින් තරුණ ගැහැණු ළමයෙකුට ශාරීරික ප්රහාරයක් එල්ල කරන ආකාරයයි. එම වීඩියෝව ජනතාවගේ අතිමහත් අවධානයට හා පුළුල් හෙළාදැකීමට ලක්වූ අතර, ක්ෂණික පොලිස් ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම් එල්ල විය.
පරීක්ෂණ නිගමන
මෙම සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශනයෙන් පසු, චෝදනා ඉදිරිපත් නොකර නඩුව වසා දැමීමට පොලීසිය තීරණය කර ඇත. නීතිමය කටයුතු කරා නොගොස් විමර්ශකයන් නඩුව නිමාකිරීමට හේතු වූ නිශ්චිත කාරණා පිළිබඳව බලධාරීන් මහජනතාවට විස්තරාත්මකව දැනුම් දී නොමැත.
ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලි
නීතිමය පියවරකින් තොරව නඩුව වසා දැමීම, ශ්රී ලංකාවේ අනතුරේ සිටින අඩු වයස් දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ළමා හිමිකම් ක්ෂේත්රයේ නියාමකයන් හා සාමාන්ය ජනතාව අතර නව සැලකිල්ලක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. ශාරීරික අපයෝජනයෙන් ළමුන් ආරක්ෂා කරන නීති ශක්තිමත් ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමේ අවශ්යතාව ළමා කල්යාණ සංවිධාන නිරන්තරයෙන් ඉස්මතු කර ඇත.
විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්යවල ජනප්රියතාවට පත්වන මෙවැනි සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන්, ළමා අපයෝජන පැමිණිලි සඳහා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය සාමාන්යයෙන් දැඩි සමීක්ෂණයට ලක්වේ. මෙම විමර්ශනයේ ප්රතිඵලය, පවතින නීතිමය රාමුවල ප්රමාණාත්මකභාවය හා ඒවා ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර මහජන විවාදයකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
චෝදනා නොමැතිව විමර්ශනය නිමා කළ පදනම පැහැදිලි කරමින් පොලීසිය විස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, බලධාරීන්ගෙන් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමක් තවමත් ලැබී නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.