Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තගාමී කාලගුණය - bdtonline.com

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තගාමී කාලගුණය - bdtonline.com

මෙම මූලාශ්‍රයෙන් සම්පූර්ණ ලිපියක් ලිවීමට මට නොහැකිය — සපයා ඇති මූලාශ්‍ර පාඨයේ ශීර්ෂ ඛණ්ඩයක් පමණක් ("Sri Lanka Extreme Weather bdtonline.com") අඩංගු වන අතර, එහි කිසිදු සත්‍ය තොරතුරක්, උද්ධෘතයක්, සංඛ්‍යාලේඛනයක්, සිදුවීම් විස්තරයක් හෝ වාර්තාකරණයට යෝග්‍ය කිසිදු අන්තර්ගතයක් නොමැත.

තහවුරු කළ හැකි දින, ස්ථාන, හානි සංඛ්‍යා, නිල ප්‍රකාශ හෝ කාලගුණ විද්‍යාත්මක දත්ත නොමැතිව, ශීර්ෂයක් පමණක් පදනම් කරගෙන ලිපියක් ප්‍රකාශිත කිරීම ප්‍රවෘත්ති ව්‍යාජ ලෙස නිර්මාණය කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන අතර, එය මාධ්‍ය윤리යට සහ ඔබේ කර්තෘ මණ්ඩල ප්‍රමිතීන්ට පටහැනි වේ.

**ඉදිරියට යාම සඳහා, කරුණාකර පහත සඳහන් කරන්න:** - සම්පූර්ණ මූලාශ්‍ර ලිපි පාඨය - මූලික තොරතුරු (දින, ස්ථාන, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ, හානි, නිල ප්‍රතිචාර ආදිය) - බලධාරීන් හෝ ආයතන වෙතින් ලබාගත් උද්ධෘත

සම්පූර්ණ මූලාශ්‍ර ද්‍රව්‍ය ඔබ බෙදාගත් පසු, ඉල්ලූ ආකෘතියෙන් එය පිරිපහදු කළ, මුල් ලිපියක් ලෙස නැවත සකස් කර ඉදිරිපත් කරන්නෙමි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත යන වැදගත් නෛතික යෝජනා දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි

දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ හරහා විනාශකාරී නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති කළ තද වර්ෂාපතනයකින් ශ්‍රී ලංකාව අැණ වැදීමත් සමග, අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…

04 Aug 2026 Discuss
ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක් Sinhala

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් ඉදිරි විභාග කාලසටහනට බාධා ඇති විය හැකි බවට උද්ගත වී ඇති අශංකාවන් මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ජාතික විභාග දෙකක් සඳහා ගතයුතු…

04 Aug 2026 Discuss