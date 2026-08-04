ශ්රී ලංකාවේ අන්තගාමී කාලගුණය - bdtonline.com
මෙම මූලාශ්රයෙන් සම්පූර්ණ ලිපියක් ලිවීමට මට නොහැකිය — සපයා ඇති මූලාශ්ර පාඨයේ ශීර්ෂ ඛණ්ඩයක් පමණක් ("Sri Lanka Extreme Weather bdtonline.com") අඩංගු වන අතර, එහි කිසිදු සත්ය තොරතුරක්, උද්ධෘතයක්, සංඛ්යාලේඛනයක්, සිදුවීම් විස්තරයක් හෝ වාර්තාකරණයට යෝග්ය කිසිදු අන්තර්ගතයක් නොමැත.
තහවුරු කළ හැකි දින, ස්ථාන, හානි සංඛ්යා, නිල ප්රකාශ හෝ කාලගුණ විද්යාත්මක දත්ත නොමැතිව, ශීර්ෂයක් පමණක් පදනම් කරගෙන ලිපියක් ප්රකාශිත කිරීම ප්රවෘත්ති ව්යාජ ලෙස නිර්මාණය කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන අතර, එය මාධ්ය윤리යට සහ ඔබේ කර්තෘ මණ්ඩල ප්රමිතීන්ට පටහැනි වේ.
**ඉදිරියට යාම සඳහා, කරුණාකර පහත සඳහන් කරන්න:** - සම්පූර්ණ මූලාශ්ර ලිපි පාඨය - මූලික තොරතුරු (දින, ස්ථාන, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ, හානි, නිල ප්රතිචාර ආදිය) - බලධාරීන් හෝ ආයතන වෙතින් ලබාගත් උද්ධෘත
සම්පූර්ණ මූලාශ්ර ද්රව්ය ඔබ බෙදාගත් පසු, ඉල්ලූ ආකෘතියෙන් එය පිරිපහදු කළ, මුල් ලිපියක් ලෙස නැවත සකස් කර ඉදිරිපත් කරන්නෙමි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.