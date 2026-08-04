Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් හය දෙනෙකු මරුට — එක් අයෙකු තවමත් අතුරුදහන්

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් හය දෙනෙකු මරුට — එක් අයෙකු තවමත් අතුරුදහන්

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල කුණාටු හා ගංවතුර ජීවිත බිලිගනී

දරුණු අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාව පුරා හමා යාමත් සමඟ අවම වශයෙන් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර තවත් එක් අයෙකු අතුරුදහන්ව සිටින බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ව්‍යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් අතිශය සැලකිල්ලට ලක්ව ඇති මෙම භයානක තත්ත්වය හමුවේ පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල ජනතාව ඉන් ඇති වූ ආපදාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටිති.

භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ ජීවිත අහිමි වෙයි

දිවයිනට දැඩි සුළං, අධික වර්ෂාපාතය සහ බහු ප්‍රාදේශීය භයානක තත්ත්වයන් ගෙන ආ මෙම දරුණු කාලගුණය හමුවේ ජීවිත හානි සිදු වූ බව වාර්තා විය. තවමත් අතුරුදහන්ව සිටින පුද්ගලයා සොයා ගැනීම සඳහා සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතර අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් ඉහළ ප්‍රවේශම් දැක්විය යුතු බව බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරති.

බලධාරීන් ජනතාවගෙන් දැඩි අවධානයක් ඉල්ලා සිටිති

අයහපත් කාලගුණික සමයන්හිදී නිල අනතුරු ඇඟවීම් ගැන සවිඥාණකව කටයුතු කරන ලෙස ව්‍යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. පහත් බිම් ප්‍රදේශවල, ගංඟා තීරවල සහ වෙරළ තීරයේ පදිංචිව සිටින වාසිනිකයන්ට පූර්වාරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙසත්, දේශීය බලධාරීන් නිකුත් කරන ඕනෑම විසර්ජන උපදෙස් පිළිපදින ලෙසත් දන්වා ඇත.

  • අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් අවම වශයෙන් හය දෙනෙකුගේ මරණ තහවුරු වී ඇත
  • සෙවීම් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක වන අතර එක් අයෙකු තවමත් සොයා ගෙන නැත
  • ව්‍යසන කළමනාකරණ කණ්ඩායම් පීඩාවට පත් ප්‍රදේශවල ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරති
  • පුරවැසියන් සවිඥාණකව සිට නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති

මෝසම් තත්ත්වයන් හා නිවර්තන කුණාටු නිසා කාලීනව ජීවිත හානි සිදු වීම හා දේපළ සහ යටිතල පහසුකම්වලට පුළුල් හානි සිදු වීම ශ්‍රී ලංකාවට නුහුරු දෙයක් නොවේ. රට පුරා ඇති තත්ත්වය තක්සේරු කෙරෙන විට, රජය සහ අදාළ ආයතන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

දේශපාලන උද්යෝගය මධ්‍යයේ තමිල්නාඩු නායක උදයනිධි ස්ටාලින් පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට

ද්‍රවිඩ මුනේෂ්ට්‍ර කළගම් (DMK) පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ නායකයෙකු වන සහ තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය එම්.කේ. ස්ටාලින්ගේ පුත්‍රයා වන උදයනිධි ස්ටාලින්, ඔහුගේ චෙන්නායි…

04 Aug 2026 Discuss
ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ Sinhala

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව අසල ගල් කඩා වැටීමෙන් වසා දැමූ කොළඹ–මහනුවර මාර්ගය නැවත විවෘත කෙරේ

ගනේතැන්න–කඩුගන්නාව දිගේ සිදු වූ ගල් කඩා වැටීමක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමූ කොළඹ සහ මහනුවර සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන මාර්ගය නැවත රථවාහන සංචාරය සඳහා විවෘත කළ බව…

04 Aug 2026 Discuss
කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී Sinhala

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය ගෝලීය 'The Banker' ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස තම තනතුර තහවුරු කරගනී

කොමර්ෂල් බැංකු ඔෆ් සිලෝන් ආයතනය, කීර්තිමත් The Banker ඉහළම ලෝක බැංකු 1000 ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්‍රේණිගත බැංකුව ලෙස නැවත වරක් සිය තනතුර තහවුරු…

04 Aug 2026 Discuss