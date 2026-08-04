දරුණු කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් හය දෙනෙකු මරුට — එක් අයෙකු තවමත් අතුරුදහන්
දිවයිනේ විවිධ ප්රදේශවල කුණාටු හා ගංවතුර ජීවිත බිලිගනී
දරුණු අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් ශ්රී ලංකාව පුරා හමා යාමත් සමඟ අවම වශයෙන් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර තවත් එක් අයෙකු අතුරුදහන්ව සිටින බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. ව්යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් අතිශය සැලකිල්ලට ලක්ව ඇති මෙම භයානක තත්ත්වය හමුවේ පීඩාවට පත් ප්රදේශවල ජනතාව ඉන් ඇති වූ ආපදාවන්ට මුහුණ දෙමින් සිටිති.
භයානක තත්ත්වයන් මධ්යේ ජීවිත අහිමි වෙයි
දිවයිනට දැඩි සුළං, අධික වර්ෂාපාතය සහ බහු ප්රාදේශීය භයානක තත්ත්වයන් ගෙන ආ මෙම දරුණු කාලගුණය හමුවේ ජීවිත හානි සිදු වූ බව වාර්තා විය. තවමත් අතුරුදහන්ව සිටින පුද්ගලයා සොයා ගැනීම සඳහා සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන අතර අවදානම් සහිත ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් ඉහළ ප්රවේශම් දැක්විය යුතු බව බලධාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කරති.
බලධාරීන් ජනතාවගෙන් දැඩි අවධානයක් ඉල්ලා සිටිති
අයහපත් කාලගුණික සමයන්හිදී නිල අනතුරු ඇඟවීම් ගැන සවිඥාණකව කටයුතු කරන ලෙස ව්යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. පහත් බිම් ප්රදේශවල, ගංඟා තීරවල සහ වෙරළ තීරයේ පදිංචිව සිටින වාසිනිකයන්ට පූර්වාරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙසත්, දේශීය බලධාරීන් නිකුත් කරන ඕනෑම විසර්ජන උපදෙස් පිළිපදින ලෙසත් දන්වා ඇත.
- අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් අවම වශයෙන් හය දෙනෙකුගේ මරණ තහවුරු වී ඇත
- සෙවීම් මෙහෙයුම් ක්රියාත්මක වන අතර එක් අයෙකු තවමත් සොයා ගෙන නැත
- ව්යසන කළමනාකරණ කණ්ඩායම් පීඩාවට පත් ප්රදේශවල ක්රියාශීලීව කටයුතු කරති
- පුරවැසියන් සවිඥාණකව සිට නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති
මෝසම් තත්ත්වයන් හා නිවර්තන කුණාටු නිසා කාලීනව ජීවිත හානි සිදු වීම හා දේපළ සහ යටිතල පහසුකම්වලට පුළුල් හානි සිදු වීම ශ්රී ලංකාවට නුහුරු දෙයක් නොවේ. රට පුරා ඇති තත්ත්වය තක්සේරු කෙරෙන විට, රජය සහ අදාළ ආයතන තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.