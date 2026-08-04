Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගංවතුර හා නායයෑම් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාවේ පස් දෙනෙකු මිය යයි, පාසල් වසා දැමීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි

04 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගංවතුර හා නායයෑම් මධ්‍යේ ශ්‍රී ලංකාවේ පස් දෙනෙකු මිය යයි, පාසල් වසා දැමීමට බලධාරීන් කටයුතු කරයි

දරුණු මෝසම් වර්ෂාව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ රැසකට බලපෑ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වූ භයංකර ගංවතුර හා නායයෑම් හේතුවෙන් අඩුතරමින් පස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති අතර, අනතුරට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පාසල් වසා දැමීමට අදාළ බලධාරීන් ඉදිරිපත් ව ඇත.

පීඩිත ප්‍රදේශ හරහා ජීවිත හානිය

දරුණු කාලගුණ තත්ත්වයන් හමුවේ දිවයිනේ ජනතාව දැඩි අසරණ භාවයකට පත් ව ඇති අතර, පස් දෙනෙකුගේ ජීවිත හානිය මෙම තත්ත්වයේ බරපතළකම ඉස්මතු කරයි. පහත් බිම් ජල ගැල්මෙන් යටව ගිය අතර, දැඩි වර්ෂාපතනය ඇති කාලවලදී මෙවැනි දුර්යෝගවලට ගොදුරු වීමට නැඹුරු ගොඩකඳු බෑවුම් හා උස් බිම් ආසන්නයේ ජීවත් වන පදිංචිකරුවන්ට නායයෑම් දරුණු තර්ජනයක් ව පැවතිණ.

අවතැන් වූ පවුල්වලට සහ වැඩිපුරම ආපදාවට ලක් වූ ප්‍රදේශවල සෙවුම් හා බේරුම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, නිකුත් කෙරෙන ඉවත් කිරීමේ නියෝගවලට අනුගත වන ලෙසත් බලධාරීන් දැඩිව අනතුරු අඟවා ඇත.

ආරක්ෂාව පිළිබඳ우려 ඉහළ යත්ම පාසල් වසා දැමේ

පිරිහෙමින් පැවති තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, සිසුන් හා කාර්ය මණ්ඩලය අන්තරාදායක පරිසරයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ගණනාවක් පාසල් වසා දැමීමට නිලධාරීන් නියෝග නිකුත් කළහ. තත්ත්වය යහපත් වන තෙක් සහ පාඩම් නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධ නිල නිවේදන නිකුත් කරන තෙක් දරුවන් නිවෙස්වල රඳවා ගන්නා ලෙස දෙමාපියන්ට උපදෙස් දෙන ලදී.

පාසල් වසා දැමීමේ තීරණය, අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන වර්ෂාවේ අනිශ්චිත ස්වභාවය සහ රටේ ප්‍රදේශ ගණනාවක ඉක්මනින් ඉහළ යන ජල මට්ටම් හා ස්ථාවරත්වය නැතිව ඇති බිම් නිසා ඇතිවන අනතුර පිළිබඳ බලධාරීන් තුළ ඇති වෙමින් ගිය ගැඹුරු සංකාවන් පිළිබිඹු කරයි.

ප්‍රවේශම් වන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක්

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දිශ්ව්‍යාප්ත සහන මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කරමින් මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටී. පුරවැසියන්ට පහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා දී ඇත:

  • ගංගා, දිය දහරා සහ ගංවතුරට ගොදුරු වීමට නැඹුරු මාර්ග ආසන්නයේ ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න
  • නායයෑමේ අවදානම ඇති බෑවුම් හා කඳු නෑ ප්‍රදේශවලින් ඈත් ව සිටින්න
  • පළාත් බලධාරීන් හා ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීන් නිකුත් කරන සියලු උපදෙස්වලට අනුගත වන්න
  • ජීවිතයට අනතුරක් ඇතිවන්නේ නම් වහාම හදිසි සේවා අමතන්න

මෝසම් කාලයේදී කාලගුණ ආශ්‍රිත ආපදා ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දෙයක් නොවේ; සෑම වසරකම ඇතිවන දැඩි වර්ෂාව, විශේෂයෙන් දිවයිනේ ග්‍රාමීය හා කඳුකර ප්‍රදේශවල, පුළුල් හානිකර ව්‍යසනවලට මග පාදයි.

රට පුරා තත්ත්වය විකාශනය වෙමින් පවතින බැවින්, අතිශය ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙසත් බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ආපදා කළමනාකරණ කණ්ඩායම් හානිවල සම්පූර්ණ විස්තරය තක්සේරු කිරීම හා පීඩිත ජනතාව වෙත ළඟා වීමේ ප්‍රයත්නයන් අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය Sinhala

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

22 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සහ අධිකරණ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත යන වැදගත් නෛතික යෝජනා දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය…

04 Aug 2026 Discuss
දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි Sinhala

දරුණු වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ඇති වූ නායයෑම් සහ ගංවතුර මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරෙන අතර මරණ හය දක්වා ඉහළ යයි

දිවයිනේ බහු ප්‍රදේශ හරහා විනාශකාරී නායයෑම් සහ පුළුල් ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති කළ තද වර්ෂාපතනයකින් ශ්‍රී ලංකාව අැණ වැදීමත් සමග, අඩුතරමින් හය දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්…

04 Aug 2026 Discuss
ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක් Sinhala

ශිෂ්‍යත්ව හා උ/පෙ විභාග සඳහා කාලගුණ අවදානම් තක්සේරු කිරීමට විශේෂ රැස්වීමක්

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් මගින් ඉදිරි විභාග කාලසටහනට බාධා ඇති විය හැකි බවට උද්ගත වී ඇති අශංකාවන් මධ්‍යේ, ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත්ම ජාතික විභාග දෙකක් සඳහා ගතයුතු…

04 Aug 2026 Discuss