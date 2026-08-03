Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට තද වර්ෂාපතනය සඳහා ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට තද වර්ෂාපතනය සඳහා ඇම්බර් අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඇම්බර් මට්ටමේ කාලගුණ උපදේශනයක් නිකුත් කරමින්, සබරගමුව පළාත සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට බලපාන තද වර්ෂාපතනයක් අපේක්ෂිත බව පිළිබඳව පදිංචිකරුවන් අවධානයට යොමු කර ඇත.

අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ ඇති ප්‍රදේශ

මෙම උපදේශනය විශේෂයෙන් රත්නපුර සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත් සබරගමුව පළාතට මෙන්ම මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයටද අදාළ වේ. මෙම ප්‍රදේශවල තත්ත්වයන් තවදුරටත් පිරිහෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත බැවින් පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස අධිකාරීන් දැනුම් දී ඇත.

ඇම්බර් උපදේශනයක් යනු කුමක්ද

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇම්බර් මට්ටමේ උපදේශනයක් යනු මධ්‍යස්ථ සිට සැලකිය යුතු කාලගුණ තර්ජනයක් පිළිබඳ සංඥාවකි. එනම්, තද වර්ෂාපතනයක් ඇති වීමට ඉඩ ඇති අතර, අදාළ ප්‍රදේශවල සිටින්නන් පූර්වාරක්ෂාකාරී පියවර ගත යුතු බව එය පෙන්නුම් කරයි. මෙම මට්ටමේ අනතුරු ඇඟවීමක් සාමාන්‍යයෙන් මහජනතාවට දැනුවත්ව සිටීමට සහ සිදු විය හැකි බාධාවන්ට සූදානම් වීමට අවවාද කරයි.

පදිංචිකරුවන් සඳහා පූර්වාරක්ෂාව

  • කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කරන නවතම කාලගුණ තොරතුරු නිරන්තරයෙන් නිරීක්ෂණය කරන්න.
  • විශේෂයෙන් පහත් බිම් සහ ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි ප්‍රදේශවල අනවශ්‍ය ගමන්බිමන් වළකින්න.
  • දැඩි සුළං හෝ තද වර්ෂාවෙන් ගසා යා හැකි නිවාස හා දේපළ වටා ඇති ලිහිල් ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව තබා ගන්න.
  • හදිසි අවස්ථාවකදී ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.

සබරගමුව සහ මහනුවර යන දෙඅංශයේ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවල තද වර්ෂාවෙන් හදිසි ගංවතුර සහ නායයෑම් ඇති විය හැකි බැවින්, විශේෂයෙන් කඳුකර හා ගංගා ද්‍රෝණි ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් අතිශය ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන ලෙස අධිකාරීන් මහජනතාවට උපදෙස් දී ඇත.

කාලගුණ රටාවන් දිගින් දිගටම වර්ධනය වන බැවින්, නිල යාවත්කාලීන තොරතුරු සමීපව නිරීක්ෂණය කරන ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පදිංචිකරුවන්ට දිරිමත් කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි Sinhala

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

ගිය දහවල් කොටගල සහ ගිනිගත්හේනේ බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එම…

03 Aug 2026 Discuss
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

පවතින අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නිවේදනය කර…

03 Aug 2026 Discuss
තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි Sinhala

තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

03 Aug 2026 Discuss