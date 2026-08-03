කැලණි ගං වතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48ක් සඳහා ක්රියාත්මකව පවතී
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කැලණි ගං ද්රෝණියට නිකුත් කළ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම තවත් පැය 48කින් දීර්ඝ කරමින්, ගං තීරයේ පහත් බිම් ප්රදේශවල වෙසෙන පදිංචිකරුවන්ට අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, අවශ්ය පූර්වක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසත් දැඩි ලෙස අනතුරු ඇඟවීය.
අඛණ්ඩ අවදානම මධ්යේ අනතුරු ඇඟවීම දීර්ඝ කෙරේ
කැලණි ගගේ ජල මට්ටම් ගං තීරයේ අවදානම් කලාපවල ජනතාවට සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරමින් පැවතීම හේතුවෙන් බලධාරීන් විසින් මෙම දීර්ඝ කිරීම සිදු කරන ලදී. දෙපාර්තමේන්තුව, ප්රාදේශීය බලධාරීන් නිකුත් කරන ඕනෑම ඉවත් කිරීමේ හෝ ආරක්ෂිත උපදෙස් සැලකිලිමත්ව අනුගමනය කරන ලෙස පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
පදිංචිකරුවන් ගත යුතු පියවර
කැලණි ගං ද්රෝණිය ඔස්සේ ගංවතුරට ගොදුරු විය හැකි ප්රදේශවල ජීවත් වන අය පහත සඳහන් පූර්වක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ:
- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්යස්ථානයේ යාවත්කාලීන තොරතුරු නිතිපතා අධීක්ෂණය කරන්න
- වටිනා දේපළ සහ අත්යවශ්ය අයිතිවාසිකම් පූර්වක්රියාමාර්ගයක් ලෙස උස් බිම් ප්රදේශ වෙත ගෙන යන්න
- ප්රාදේශීය බලධාරීන් විසින් උපදෙස් ලබා දෙන විට ක්ෂණිකව ඉවත් වීමට සූදානම්ව සිටින්න
- ජලයෙන් යෑවුණු මාර්ග තරණය කිරීමෙන් හෝ ජලයෙන් යෑවුණු ප්රදේශවලට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කිරීමෙන් වළකින්න
බලධාරීන් අවධානයෙන්
ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම දීර්ඝ කිරීම, ඉහළ ප්රදේශවල වැසි තත්ත්වය අනුව ජල මට්ටම් තවදුරටත් ඉහළ යාමේ හැකියාව සහිතව, කැලණි ගං ද්රෝණිය ඔස්සේ තත්ත්වය අස්ථාවරව පවතින බවට සංඥාවක් වේ. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව තත්ත්වය සමීපව අධීක්ෂණය කිරීම ඉදිරියටත් සිදු කරමින්, තත්ත්වය වෙනස් වීමත් සමඟ යාවත්කාලීන අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරන බවට මහජනතාවට සහතික ලබා දී ඇත.
ගංවතුරෙන් ආශ්රිත ස්ථාන වෙත ආපසු යාම ආරක්ෂිත බව බලධාරීන් තහවුරු කරන තෙක් ජනතාව හදිසි සේවා නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කර, ගංවතුරට ලක් වූ නිවාස හා ව්යාපාරික ස්ථාන වෙත ආපසු නොයන ලෙස දැඩිව ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.