ශ්රී ලංකාවේ වාහන ආනයන වියදම ජූනි මාසයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 182 දක්වා ඉහළ යයි
වාහන වියදම් ඉහළ යාම ආර්ථික සැලකිල්ලට ලක් වෙයි
නවතම තොරතුරු වලට අනුව, ශ්රී ලංකාව ජූනි මාසය තුළ වාහන ආනයනය සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 182ක් වැය කර ඇති අතර, රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර ක්රියාත්මක වූ ආනයන සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසු මෝටර් රථ සඳහා වූ ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව මෙයින් පෙනී යයි.
පාරිභෝගික ඉල්ලුම යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ සංඥාවක්
ශ්රී ලාංකිකයන් පෞද්ගලික හා වාණිජ වාහන සඳහා නැවත වෙළෙඳපොළට පිවිසෙමින් සිටින බැවින්, මෙම සංඛ්යා පාරිභෝගික ක්රය ශක්තිය හා ව්යාපාරික විශ්වාසය යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. 2022 විදේශ විනිමය අර්බුදය අතරතුර, රටට ඉන්ධන හා ඖෂධ ඇතුළු අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට නොහැකි වූ නිසා හදිසි ක්රියාමාර්ගයක් ලෙස වාහන ආනයනය මත දැඩි සීමා පනවන ලදී.
එම සීමා ක්රමානුකූලව ලිහිල් කිරීමත් සමඟ, මර්දනය වී තිබූ ඉල්ලුම ගලා ආ අතර, ජූනි මාසයේ ආනයන වියදම් ගණන් වාහන සඳහා වූ ආශාව කෙතරම් ඉක්මනින් ප්රබෝධමත් වී ඇත්ද යන්නට පැහැදිලි සාක්ෂියක් සපයයි.
විදේශ සංචිත මත පීඩනය
වියදම් ඉහළ යාම වැඩිදියුණු වූ ආර්ථික තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කළද, විශ්ලේෂකයන් හා ප්රතිපත්ති立案කරුවන් එවැනි සංඛ්යා සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ ඇත. ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ වැඩසටහනක් යටතේ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීම සඳහා දැඩි ප්රයත්නයක් ගනිමින් සිටින අතර, අත්යාවශ්ය නොවන ආනයනයන් සඳහා විශාල මුදල් ප්රවාහයන් රටේ බාහිර ගිණුම් මත නැවත වරක් පීඩනයක් ඇති කළ හැකිය.
- ශ්රී ලංකාවේ 2022 ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර වාහන ආනයනය තහනම් කිරීමට හෝ දැඩි ලෙස සීමා කිරීමට සිදු විය.
- 2025 ජූනි මාසයේ දී වාහන ආනයනය සඳහා පමණක් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 182ක් වැය විය.
- රට තවදුරටත් ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහාය ඇති ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහනක් යටතේ ක්රියාත්මක වෙමින් සිටී.
වර්ධනය හා මූල්ය විනය අතර සමතුලිතතාවය
රජය විසින් වෙළෙඳ කටයුතු සාමාන්යකරණයට ඉඩ දීම — එමඟින් බදු හා රේගු ඔස්සේ ආදායම් ලැබෙන — අතරම, විදේශ සංචිත මට්ටම්වල දුෂ්කරතාවෙන් ලබා ගත් ප්රගතිය, ආනයන වියදම් ඉක්මන් ලෙස ඉහළ යාම නිසා ක්ෂය නොවන බව සහතික කිරීමේ සියුම් කාර්යභාරය ඉදිරිපත් ව ඇත.
ජූනි මාසය සඳහා පමණක් ශ්රී ලංකාවේ වාහන ආනයන ගණන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 182 දක්වා ළඟා වීම, පාරිභෝගික ඉල්ලුමේ ප්රත්යාස්ථිතාවය සහම ප්රකෘතිමත් වෙමින් පවතින ආර්ථිකයක් කළමනාකරණය කිරීමේ අඛණ්ඩ අභියෝගයන් යන දෙකම යටි ඉරි ගයයි.
විශේෂයෙන්ම රට ඉදිරි ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල් සමාලෝචන තක්සේරු සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින මෙවේලේ, වාහන සඳහා එවැනි වියදම් මට්ටම් වර්තමාන දළ ආර්ථික රාමුව තුළ තිරසාර ද යන්න ආර්ථික විශේෂඥයන් විශ්ලේෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.