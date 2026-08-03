ශ්රී ලංකාව 2026 වන විට අපනයන ආදායමෙන් ඩොලර් බිලියන 19ක් ඉලක්ක කරයි — EDB සභාපති හෙළිකරයි
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වෙමින් තිබෙන අතර, 2026 වසර අවසන් වීමට පෙර ඩොලර් බිලියන 19ක් වූ සුවිශේෂී අපනයන ආදායමක් ළඟා කර ගැනීම ඉලක්ක කරගෙන ඇති බව අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ (EDB) සභාපති හා ප්රධාන විධායක නිලධාරී මංගල විජේසිංහ මහතා පවසයි.
සංවත්සර සන්ධිස්ථානය නිර්භීත දැක්මක් සනිටුහන් කරයි
EDB හි 47 වැනි සංවත්සරය නිමිත්තෙන් අගෝස්තු 1 වැනිදා පැවති සමරු මාධ්ය හමුවේදී විජේසිංහ මහතා මෙම ප්රකාශය සිදු කළේය. එම අවස්ථාවේ දී ඔහු, ආයතනය ළඟා කර ගත් ප්රගතිය සහ ඉදිරි වසරවල රටේ අපනයන කර්මාන්තය සඳහා සකස් කර ඇති ඉහළ අභිලාෂයන් පිළිබඳව දිගහැරියේය.
ජාතික ප්රමිතිස්ථාපනයක් සකස් වෙමින් පවතී
ඩොලර් බිලියන 19ක ඉලක්කය ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය සඳහා විශාල도약යක් නියෝජනය කරන අතර, දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකින් ප්රකෘතිමත් වෙමින් සිටින දිවයිනේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව කෙරෙහි අළුත් විශ්වාසයක් ඇති බව ඉන් ගම්ය වේ. මෙම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගතහොත්, එය ශ්රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ඉහළම අපනයන ආදායම් සන්ධිස්ථානය ලෙස සටහන් වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන වෙළෙදාම ප්රවර්ධනය කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු මධ්යම රජයේ ආයතනය ලෙස ස්ථාපිත කරන ලද EDB, ඇඟලුම්, තේ, කුළු බඩු, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා ඇතුළු බහු අංශ හරහා ජාතික අපනයන උපාය මාර්ග සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙහිලා ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීම සඳහා වැදගත්කම
මෑත කාලීන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ආර්ථික කාලපරිච්ඡේදයක් තරණය කරමින් සිටින රටකට, EDB හි මෙම ඉලක්කය සැලකිය යුතු බරක් දරයි. ශක්තිමත් අපනයන කාර්යසාධනය, විදේශ විනිමය සංචිත ස්ථාවර කිරීමේ සහ ජාත්යන්තර ආයෝජකයින් හා ණය ආයතන අතර සාර්ව ආර්ථික විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ ශිලා පාදකය ලෙස බහුලව සළකනු ලැබේ.
EDB හි 47 වැනි සංවත්සරය, ආයතනික ආත්මාවලෝකනයේ අවස්ථාවක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවේ තිරදීර්ඝ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා ප්රේරකයක් ලෙස අපනයන-නායිත වර්ධනය කෙරෙහි ජාතික කැපවීම තහවුරු කිරීමේ වේදිකාවක් ද වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.