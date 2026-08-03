තත්ත්ව පරීක්ෂාව: ශ්රී ලංකාව 'ඉහළම ආර්ථිකයන් හතරෙන් එකක්' යන වෛරල් තේරුම බැලීමේදී එය සනාථ නොවේ
සංසරණය වන දිළිඳු ප්රකාශයක්
ශ්රී ලංකාව ලෝකයේ ඉහළම ආර්ථිකයන් හතර අතර ස්ථානගත වන බවට ප්රකාශයක් සංසරණය වෙමින් පවතී — සමාජ මාධ්ය හා ඇතැම් දේශපාලන කවයන්හිද මෙම ප්රකාශය අවධානයට ලක්ව ඇත. තත්ත්ව පරීක්ෂකයන් මෙම තර්කය සවිස්තරාත්මකව විමර්ශනය කර ඇති අතර, නිගමනය ඉතා පැහැදිලිය: මෙම ප්රකාශය නොමඟ යවන සුළු වන අතර, ගෝලීය ආර්ථික පිළිවෙළෙහි ශ්රී ලංකාවේ සත්ය තත්ත්වය පිළිබිඹු නොකරයි.
ප්රකාශය කියා සිටින්නේ කුමක්ද?
මෙම තර්කය ශ්රී ලංකාව යම් මැනිය හැකි කාණ්ඩයක ඉහළම ආර්ථිකයන් හතරෙන් එකක් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි — මෙය මතුපිටින් බලන කල, වසර දෙකකට පෙර සිය නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයකින් ගොඩ ඒමට සිදු වූ රටකට සාකච්ඡා කිරීමට කැපී පෙනෙන ජයග්රහණයක් ලෙස හැඟේ. සන්දර්භයක් හෝ සහාය දත්ත නොමැතිව බොහෝ විට බෙදාගනු ලබන මෙම ප්රකාශය, එය සත්ය නොවන බව හෙළිදරව් කරන විශ්වසනීයත්වයක් ආවරණය කරගෙන ඉදිරිපත් වේ.
නිරූපණය ගැටලු සහගත වන්නේ ඇයි?
ආර්ථික දත්ත තෝරා ගෙන හෝ විකෘති කර කියවීමක් මත මෙම ප්රකාශය රඳා පවතින බව තත්ත්ව පරීක්ෂකයන් සොයාගෙන ඇත. සීමිත ප්රමිතිකයක් තෝරාගැනීමෙන්, විශේෂිත කලාපයක් හුදකලා කිරීමෙන් හෝ ශ්රේණිගත කිරීමේ කාණ්ඩය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියට නිරූපණය කිරීමෙන්, ශ්රී ලංකාවේ සමස්ත ආර්ථික ශක්තිය හා ගෝලීය තත්ත්වය පිළිබඳ බොරු හැඟීමක් ඇති කෙරේ.
- කුමන ආර්ථික දර්ශකය සඳහන් කරනු ලබන්නේ දැයි ප්රකාශය සඳහන් නොකරන බැවින්, මතුපිටින් සනාථ කිරීම කළ නොහැකිය.
- සංසන්දනයන් පෙනෙන්නේ, පිළිගත් ගෝලීය දර්ශකවලට වඩා, සීමිත හෝ අමතක ප්රමිතිකයක රටවල් කාණ්ඩයකින් ඇඳ ගනු ලබන බවයි.
- ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල, ලෝක බැංකුව හෝ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඇතුළු කිසිදු විශ්වාසදායක ජාත්යන්තර ආයතනයක් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය එවැනි ලෙස සංලක්ෂිත කිරීමට සහාය නොදක්වයි.
සන්දර්භය වැදගත් වේ
2022 දී අසාමාන්ය ආර්ථික හදිසි අවස්ථාවක් ප්රකාශයට පත් කළ ශ්රී ලංකාව, IMF සහාය ඇතිව ව්යුහගත ණය ප්රතිව්යුහගතකරණ වැඩසටහනක් හරහා දිගින් දිගටම ගමන් කරමින් සිටී. රටේ විදේශ සංචිත වැඩිදියුණු වීම, උද්ධමනය අඩු වීම හා මුදල් ඒකකය යළි ශක්තිමත් වීම ඇතුළු සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණයේ ප්රෝත්සාහජනක ලකුණු රට දක්වා ඇතත්, මෙම ප්රගතිය දිගු ප්රකෘතිය ගමනේ සුළු පියවරයන් පමණි — ලෝකයේ ශ්රේෂ්ඨ ආර්ථිකයක සලකුණු නොවේ.
IMF බේල් අවුට් වැඩසටහනක් යටතේ තවමත් ක්රියාත්මක වන රාජ්යයක් ප්රමුඛ ලෝක ආර්ථිකයක් ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම, මහජනතාව නොමඟ යැවීමේ හා සැබෑ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ පිළිබඳ සංවාදය විකෘති කිරීමේ අවදානමක් දරයි.
ආර්ථික වැරදි තොරතුරුවල අන්තරාය
බොරු හෝ අතිශයෝක්තියෙන් යුත් ආර්ථික ප්රකාශ හුදෙක් හානිකර නොවන දොඩමළු කතා නොවේ. පුරවැසියන් හා ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන් ජාතික කාර්ය සාධනය පිළිබඳ ඉතිරිව ඇති තක්සේරු පදනම් කරගෙන ක්රියා කරන විට, දුෂ්කර නමුත් අත්යවශ්ය ප්රතිසංස්කරණ හඹා යාමේ හදිසිය ක්ෂය විය හැකිය. ශ්රී ලංකාව, තම ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය නැවත ගොඩනඟා ගැනීමේ ක්රියාවලියේ දිගටම සිටින රටකට, නිවැරදි හා විනිවිද පෙනෙන ආර්ථික වාර්තාකරණය විශේෂයෙන් තීරණාත්මක වේ.
නිගමනය
ශ්රී ලංකාව ඉහළම ආර්ථිකයන් හතරෙන් එකක් යන ප්රකාශය සාමාන්ය ප්රකාශයක් ලෙස බොරුය. රටේ ආර්ථික ස්ථානය පිළිබඳ ඉතාමත් ඔප නංවන ලද චිත්රයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නිර්මාණය කරන ලද දත්ත තේරීමකින් ගොඩනැඟී ඇති බව පෙනේ. ශ්රී ලාංකිකයන්ට ඔවුන්ගේ රට ස
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.