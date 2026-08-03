ෆේස්බුක් ශ්රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්ය ක්ෂේත්රයේ ආධිපත්යය දරයි, නමුත් ටික්ටොක් වේගයෙන් පරතරය අඩු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ දේශීය අන්තර්ජාල භාවිතකරුවන් අතර 81%ක කොටසක් හිමි කරගනිමින් ෆේස්බුක් රටේ වඩාත්ම ජනප්රිය සමාජ මාධ්ය වේදිකාව ලෙස ඉදිරිගමන් කරයි. කෑලි නිකුත් කළ Digital Outlook Sri Lanka 2026 වාර්තාව මේ බව සනාථ කරන අතර, ටික්ටොක් වේදිකාවේ වේගවත් නැගීම රටේ ඩිජිටල් පුරුදුවල සැලකිය යුතු වෙනසක් සංඥා කරයි.
යූටියුබ් දෙවන ස්ථානයේ ස්ථිරව රැඳේ
ෆේස්බුක් ඉහළම ස්ථානය දිනාගෙන සිටියදී, යූටියුබ් 72%ක භාවිත කොටසක් සමඟ ශ්රී ලාංකික භාවිතකරුවන් අතර ප්රියතම වේදිකාවක් ලෙස ශක්තිමත්ව පවතී. වීඩියෝ බෙදාගැනීමේ ප්රමුඛ වේදිකාව වන යූටියුබ් සියලු වයස් කාණ්ඩවල පුළුල් ප්රේක්ෂකයින් ආකර්ෂණය කරගෙන, රටේ විනෝදාස්වාදය හා තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා ප්රධාන වේදිකාවක් ලෙස ස්ථාවරව සිටී.
ටික්ටොක්හි වේගවත් ඉහළ යෑම
වාර්තාවේ ඉස්මතු කෙරෙන වඩාත්ම කැපී පෙනෙන වර්ධනය වන්නේ ටික්ටොක්හි ත්වරණශීලී වර්ධනයයි. කෙටි වීඩියෝ වේදිකාව 48%ක භාවිත කොටසකට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය පෙර වර්ෂයට සාපේක්ෂව ප්රතිශත ලකුණු හයකින් වැඩිවීමක් නියෝජනය කරයි. මෙම ඊර්ධ්වගාමී ගමන් මග පෙන්වා දෙන්නේ ටික්ටොක් ශ්රී ලාංකික භාවිතකරුවන් අතර, විශේෂයෙන් තරුණ ජනකොටස් අතර, ප්රධාන ධාරාවේ වේදිකාවක් ලෙස වේගයෙන් නැගී එමින් සිටින බවයි.
වෙනස්වෙමින් පවතින ඩිජිටල් භූ දර්ශනය
මෙම සොයාගැනීම් සංක්රාන්ති අවධියක පවතින සමාජ මාධ්ය පරිසරයක ස්වභාවය චිත්රණය කරයි. ෆේස්බුක් සහ යූටියුබ් වැනි ස්ථාපිත වේදිකාවල ආධිපත්ය ස්ථාවරව පවතින අතරම, ටික්ටොක්හි වේගවත් ගමනාවේගය ඉදිරි වසරවලදී තරඟකාරී ක්ෂේත්රය කෙසේ වෙනස් විය හැකිද යන ප්රශ්නය මතු කරයි.
- ෆේස්බුක්: 81%ක භාවිත කොටසක්
- යූටියුබ්: 72%ක භාවිත කොටසක්
- ටික්ටොක්: 48%ක භාවිත කොටසක්, වාර්ෂිකව ප්රතිශත ලකුණු 6කින් ඉහළට
ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ව්යාපාර, අලෙවිකරුවන් සහ අන්තර්ගත නිර්මාපකයින් සඳහා මෙම සංඛ්යා සැලකිය යුතු ඇඟවීම් දරයි. ටික්ටොක්හි ක්රමයෙන් වර්ධනය වන බලපෑම සිහිපත් කරන්නේ, කෙටි වීඩියෝ අන්තර්ගතය දැන් කලාතුරකින් දක්නා ප්රවණතාවකට සීමා නොවී, දේශීය ප්රේක්ෂකයින් ඉලක්ක කරගත් ඕනෑම ඩිජිටල් උපාය මාර්ගයක ක්රමයෙන් අත්යවශ්ය අංගයක් බවට පත්ව ඇති බවයි.
දිවයිනේ අන්තර්ජාල භාවිතය ගැඹුරට විහිදෙමින් යන විට, Digital Outlook Sri Lanka 2026 වාර්තාව කාලෝචිත සිහිකැඳවීමක් ලෙස ක්රියා කරයි — ශ්රී ලංකාවේ සමාජ මාධ්ය කතාව තවමත් ලියැවෙමින් පවතින බව.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.