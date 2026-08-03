Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර කොළඹ–කන්දි මාර්ගය වසා දමයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර කොළඹ–කන්දි මාර්ගය වසා දමයි

අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් කොළඹ–කන්දි ප්‍රධාන මාර්ගයේ තීරණාත්මක කොටසක් ගමනාගමනයට නුසුදුසු වී ඇති බැවින් එය වසා දමා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය නිවේදනය කළේය.

බලපෑමට ලක් වූ මාර්ග කොටස කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර පිහිටා ඇති අතර, මෙය වාණිජ අගනුවර සහ කඳුකර ප්‍රදේශය සම්බන්ධ කරන රටේ වැඩිපුරම ගමනාගමනය සිදුවන ප්‍රධාන මාර්ගවලින් එකකි. භයානක තත්ත්වයන් මධ්‍යේ රියදුරන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා මෙම වසා දැමීම පූර්වාරක්ෂාව ලෙස සිදු කෙරිණි.

ප්‍රධාන මාර්ගය අඩාල වෙයි

කොළඹ–කන්දි මාර්ගය සංචාරකයින් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ඉතා වැදගත් ගමන් මාර්ගයකි. මෙම කොරිඩෝරයේ ඕනෑම බාධාවක් සාමාන්‍යයෙන් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා සැලකිය යුතු තදබදයක් හා ප්‍රමාදයක් ඇති කරයි. මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශයට යන හෝ එතැනින් පැමිණෙන මගීන්ට වෙනත් මාර්ග භාවිත කරන ලෙස දැනටමත් දැනුම් දී ඇත.

එම ප්‍රදේශයේ යොදවා ඇති ගමනාගමන නිලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන උපදෙස් පිළිපදින ලෙසත්, සියලුම රියදුරන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් පොලිසිය ඉල්ලා සිටී. බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශය අසල පාරේ ගමන් කරන රියදුරන්ට ඉතා ප්‍රවේශමෙන් ක්‍රියා කිරීමටත්, මාර්ගය නිල වශයෙන් නැවත විවෘත කරන තෙක් ඉදිරියට නොයන ලෙසටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

මහජනතාවට යාවත්කාලීන දැනුවත්ව සිටීමට උපදෙස්

  • වැඩිදුර දැනුම් දෙන තෙක් කඩුගන්නාව සහ ගනේතැන්න අතර කොළඹ–කන්දි මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් වැළකී සිටින්න.
  • මාර්ගය නැවත විවෘත කිරීම සම්බන්ධ යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා නිල පොලිස් නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන්න.
  • ප්‍රමාදයන් අවම කර ගැනීම සඳහා හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන්න.

භූමිය මත පවතින තත්ත්වයන් තවමත් තක්සේරු කෙරෙමින් පවතින බැවින් මාර්ගය නැවත විවෘත කිරීමට නියමිත කාලය පිළිබඳව බලධාරීන් තවම තහවුරු කර නොමැත. මහජනතාව ඉවසීමෙන් සිට, තත්ත්වය කළමනාකරණය කරන පොලිස් නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම නියාමක උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි Sinhala

රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් සමාගම නියාමක උල්ලංඝනයන් හේතුවෙන් කොළඹ කොටස් හුවමාරුව විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE) විසින් රිචඩ් පීරිස් සිකියුරිටීස් ලිමිටඩ් සමාගමේ වෙළඳ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. කොටස් හුවමාරුවේ කොටස් දේශනා සහභාගිකයන් සඳහා…

03 Aug 2026 Discuss
පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට — රට පුරා ගංගා ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ Sinhala

පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට — රට පුරා ගංගා ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ

පේරාදෙණිය මහවැලි ගඟ කුඩා ගංවතුර මට්ටමට ළඟා වී ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කරන අතර, රටේ ප්‍රධාන ගංගා කිහිපයක ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් පවතින බැවින්…

03 Aug 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 340 ට පහළට - ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඩොලර් විකුණුම් අනුපාතය රු. 340 ට පහළට - ශ්‍රී ලංකා රුපියල ශක්තිමත් වෙයි

දිවයිනේ වාණිජ බැංකු හරහා ශ්‍රී ලංකා රුපියල එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව සුළු වශයෙන් ශක්තිමත් වීමක් සටහන් වී ඇති අතර, බදාදා (03) දින ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතය රු.…

03 Aug 2026 Discuss