Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කේගල්ලේදී බස් රථ දෙකක් ගැටී මගීන් විස්සක් තුවාල ලබයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කේගල්ලේදී බස් රථ දෙකක් ගැටී මගීන් විස්සක් තුවාල ලබයි

කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේදී බස් රථ දෙකක් ගැටීමෙන් පුද්ගලයින් විස්සක් තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යබහුල පළාත් අතර මාර්ගවල මගී සුරක්ෂිතාව පිළිබඳ නැවුම් සැකසැලිලි මතු කරමින් මෙය නවතම මාර්ග අනතුර ලෙස සටහන් විය.

ගැටුමෙන් රෝහල් ගත වූ දුසිම් ගණනක්

කේගල්ලේදී සිදු වූ මෙම අනතුරෙන් එම අවස්ථාවේ වාහන තුළ සිටි මගීන් විස්සක් තුවාල ලැබූහ. හදිසි අනතුරු සේවා ක්ෂණිකව සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූවන් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා රෝහලට ප්‍රවාහනය කරන ලදී.

ගැටුමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු කර නොමැති අතර, සිදුවීමේ හේතුව නිර්ණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

මාර්ග සුරක්ෂිතාව වර්ධනය වන ගැටලුවක් ලෙස පවතී

කොළඹ සිට මධ්‍යම කඳුකරය දක්වා සම්බන්ධ කරන ප්‍රධාන මාර්ග කොරිඩෝවක් ඔස්සේ පිහිටි කේගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ දිනපතා සැලකිය යුතු බස් රථ ගමනාගමනයක් සිදු වේ. පොදු ප්‍රවාහන වාහන සම්බන්ධ අනතුරු මෙරට පුරා නිරන්තර ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති අතර, මාර්ග සුරක්ෂිතා ක්‍රියාකාරීන් ගමනාගමන නීති රෙගුලාසි දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව වාර්ෂිකව ඉහළ මාර්ග අනතුරු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරමින් සිටින අතර, මානව දෝෂ, වේගය ඉක්මවීම සහ දුර්වල වාහන නඩත්තුව ප්‍රධාන හේතු සාධක ලෙස නිතර නිතර සඳහන් වේ.

තුවාල ලැබූවන්ගේ තත්ත්වය සහ නිල විමර්ශනයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල දී බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි Sinhala

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

ගිය දහවල් කොටගල සහ ගිනිගත්හේනේ බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එම…

03 Aug 2026 Discuss
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

පවතින අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නිවේදනය කර…

03 Aug 2026 Discuss
තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි Sinhala

තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

03 Aug 2026 Discuss