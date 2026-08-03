කේගල්ලේදී බස් රථ දෙකක් ගැටී මගීන් විස්සක් තුවාල ලබයි
කේගල්ල දිස්ත්රික්කයේදී බස් රථ දෙකක් ගැටීමෙන් පුද්ගලයින් විස්සක් තුවාල ලැබූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ශ්රී ලංකාවේ කාර්යබහුල පළාත් අතර මාර්ගවල මගී සුරක්ෂිතාව පිළිබඳ නැවුම් සැකසැලිලි මතු කරමින් මෙය නවතම මාර්ග අනතුර ලෙස සටහන් විය.
ගැටුමෙන් රෝහල් ගත වූ දුසිම් ගණනක්
කේගල්ලේදී සිදු වූ මෙම අනතුරෙන් එම අවස්ථාවේ වාහන තුළ සිටි මගීන් විස්සක් තුවාල ලැබූහ. හදිසි අනතුරු සේවා ක්ෂණිකව සිදුවූ ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, තුවාල ලැබූවන් වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා රෝහලට ප්රවාහනය කරන ලදී.
ගැටුමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු කර නොමැති අතර, සිදුවීමේ හේතුව නිර්ණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
මාර්ග සුරක්ෂිතාව වර්ධනය වන ගැටලුවක් ලෙස පවතී
කොළඹ සිට මධ්යම කඳුකරය දක්වා සම්බන්ධ කරන ප්රධාන මාර්ග කොරිඩෝවක් ඔස්සේ පිහිටි කේගල්ල දිස්ත්රික්කයේ දිනපතා සැලකිය යුතු බස් රථ ගමනාගමනයක් සිදු වේ. පොදු ප්රවාහන වාහන සම්බන්ධ අනතුරු මෙරට පුරා නිරන්තර ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති අතර, මාර්ග සුරක්ෂිතා ක්රියාකාරීන් ගමනාගමන නීති රෙගුලාසි දැඩිව ක්රියාත්මක කරන ලෙස නැවත නැවතත් ඉල්ලීම් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව වාර්ෂිකව ඉහළ මාර්ග අනතුරු සංඛ්යාවක් වාර්තා කරමින් සිටින අතර, මානව දෝෂ, වේගය ඉක්මවීම සහ දුර්වල වාහන නඩත්තුව ප්රධාන හේතු සාධක ලෙස නිතර නිතර සඳහන් වේ.
තුවාල ලැබූවන්ගේ තත්ත්වය සහ නිල විමර්ශනයේ ප්රගතිය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල දී බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.