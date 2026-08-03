Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හරක් කට PTA නඩුවේ මහාධිකරණ තීරණයට අභියෝග කිරීමට අග්‍රාධිකාරී සූදානම්

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හරක් කට PTA නඩුවේ මහාධිකරණ තීරණයට අභියෝග කිරීමට අග්‍රාධිකාරී සූදානම්

අග්‍රාධිකාරී විසින් මතභේදාත්මක තීන්දුවට අභියෝග කිරීමට පියවර ගනී

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ විභාග කරනු ලැබූ හරක් කට නමින් හඳුන්වන පුද්ගලයා සම්බන්ධ නඩුවේ මෑතකදී ප්‍රකාශිත තීන්දුවට අභියෝග කිරීමේ අභිප්‍රාය කොළඹ මහාධිකරණය වෙත නිල වශයෙන් දන්වා සිටීමට අග්‍රාධිකාරීවරයා පියවර ගෙන ඇත.

නඩුවේ පසුබිම

හරක් කට සම්බන්ධ නඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ විභාගයට ගත් බැවින් එය සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් දිගු කලක සිට මතභේදයට තුඩු දී ඇති මෙම නීති සම්පාදනය, නිසි නෛතික ක්‍රියාවලියකින් තොරව පුද්ගලයන් රඳවා තබා ගැනීමට යොදා ගෙන ඇති බවට මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ විදේශ රජයන් විසින් වරින් වර විවේචනයට ලක් කර ඇත.

කොළඹ මහාධිකරණය මෑතකදී මෙම නඩුවේ තීරණය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟ, අග්‍රාධිකාරී දෙපාර්තමේන්තුව එම ප්‍රතිඵලය සමාලෝචනය කොට, අභියාචනා ක්‍රියාවලිය හරහා එම තීන්දුවට අභියෝග කිරීමට තීරණය කළේය.

ඉදිරි නෛතික ක්‍රියාවලිය

අභියෝග කිරීමේ අභිප්‍රාය කොළඹ මහාධිකරණයට නිල වශයෙන් දැනුම් දීමත් සමඟ, අග්‍රාධිකාරී දෙපාර්තමේන්තුව නෛතික කටයුතුවල ඊළඟ අදියර ආරම්භ කර ඇත. මූල නඩු තීන්දුවේ සාධාරණත්වය නැවත සම්පූර්ණව විමර්ශනය කෙරෙන ඉහළ අධිකරණයක් ඉදිරියේ මෙම අභියාචනය විභාග වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

PTA සම්බන්ධ නඩු ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ක්‍රමය තුළ ඉදිරියේදී හසුරුවනු ලබන ආකාරය කෙරෙහි අභියාචනයේ ප්‍රතිඵලයෙන් පුළුල් බලපෑමක් ඇති විය හැකි බැවින්, නෛතික නිරීක්ෂකයෝ මෙම ගමන් මග දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අභියෝග කිරීමට ගත් අග්‍රාධිකාරීගේ තීරණය, රාජ්‍යය මූල මහාධිකරණ තීන්දුවේ ප්‍රතිඵලය සම්බන්ධයෙන් සෑහීමකට පත් නොවන අතර, අධිකරණ ක්‍රමය හරහා මෙම කාරණය තවදුරටත් විභාග කිරීමට අදහස් කරන බව සංඥා කරයි.

අභියාචනයේ නිශ්චිත පදනම් සහ නඩු කටයුතු සඳහා නියමිත කාල සීමාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව අධිකරණ ක්‍රමය හරහා ඉදිරියට ගෙන යනු ලබත්ම ප්‍රසිද්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි Sinhala

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

ගිය දහවල් කොටගල සහ ගිනිගත්හේනේ බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එම…

03 Aug 2026 Discuss
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

පවතින අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නිවේදනය කර…

03 Aug 2026 Discuss
තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි Sinhala

තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

03 Aug 2026 Discuss