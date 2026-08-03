Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන ජාතිකයින් 60 දෙනෙකුට ලබාදුන් සැක සහිත වීසා පිළිබඳව බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

03 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන ජාතිකයින් 60 දෙනෙකුට ලබාදුන් සැක සහිත වීසා පිළිබඳව බලධාරීන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

චීන ජාතිකයින් 60 දෙනෙකු වෙත සැක සහිත ලෙස වීසා නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය රටේ ආගමන පද්ධතිය තුළ සිදුවිය හැකි අක්‍රමිකතා පිළිබඳව බරපතළ කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

චීන ජාතිකයින් පිරිසකට වීසා ලබාදීම සම්බන්ධ සැකසහිත තත්ත්වයන් අනාවරණය වීමත් සමඟ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. නිසි절차 අනුගමනය කෙරුණේද යන්නත්, ආගමන පද්ධතිය තුළ සිටින කිසියම් පුද්ගලයෙකු අකාරුණිකව හෝ නියමිත රෙගුලාසිවලින් බැහෙරව ක්‍රියා කර ඇත්දැයි සොයා බැලීමත් මෙම විමර්ශනයේ ප්‍රධාන අරමුණ වී ඇත.

රජය දේශසීමා පාලනය තහවුරු කිරීමටත්, ආගමන රාමුවේ අඛණ්ඩතාව සුරැකීමටත් වැඩෙන පීඩනයකට ලක්ව සිටින මෙවැනි අවස්ථාවක, ශ්‍රී ලංකාවේ වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි දැඩි අවධානයක් යොමු වී ඇති බව මෙම පියවරෙන් පෙනී යයි.

ආගමන අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල

වීසා අනුමැතිවල සැකසහිත ස්වභාවය, අධීක්ෂණයේ ඇතිවිය හැකි අඩුපාඩු පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කර ඇති අතර, මෙම අවස්ථාවේදී සම්මත පරීක්ෂා ක්‍රියාවලිය මඟ හරිනු ලැබුවේ හෝ හසුරවනු ලැබුවේද යන්න බලධාරීන් විමර්ශනය කරමින් සිටිති. මෙම අක්‍රමිකතා මුලින් හඳුනාගත්තේ කෙසේද යන්නත්, විමර්ශනයට නායකත්වය දෙන නිශ්චිත ආගමන අධිකාරිය කුමක්ද යන්නත් මේ වන විටත් පැහැදිලි නැත.

සංවිධානාත්මක අපරාධ, මානව ජාවාරම සහ නීතිවිරෝධී ශ්‍රම කටයුතු පිළිබඳ පුළුල් කනස්සල්ල මධ්‍යයේ, රටට පිවිසෙන විදේශ ජාතිකයින්ගේ ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාව වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇත.

මීළඟ පියවර

වීසා 60 ක් සකස් කරනු ලැබූ තත්ත්වයන් සොයා බැලීම සඳහා විමර්ශකයින් ලේඛනාගාර පරීක්ෂා කිරීමට, සම්බන්ධ නිලධාරීන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට සහ ඒ හා සම්බන්ධ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමට නියමිතය. සැකසහිත අනුමැතිවලට පහසුකම් සැලසූ බව සොයාගනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට, විමර්ශනයේ නිගමනවලට අනුව, විනය ක්‍රියාමාර්ග හෝ büyükපාපරාධ චෝදනා ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආගමන පද්ධතිය තුළ විනිවිදභාවයෙන් ක්‍රියා කරමින් වගවීම සහතික කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි Sinhala

කොටගල සහ ගිනිගත්හේන ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව මෙහෙයුම් දියත් කරයි

ගිය දහවල් කොටගල සහ ගිනිගත්හේනේ බ්ලැක්වෝටර් ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් හිරවූ පදිංචිකරුවන් බේරාගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සෙබළුන් කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එම…

03 Aug 2026 Discuss
අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි Sinhala

අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන් මධ්‍යේ මහවැලි අධිකාරිය කොත්මලේ ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරයි

පවතින අහිතකර කාලගුණ තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් කොත්මලේ ගාමිණී දිසානායක ජලාශයේ ස්පිල්වේ සහ ස්ලූස් දොරටු විවෘත කරනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය නිවේදනය කර…

03 Aug 2026 Discuss
තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි Sinhala

තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකිරීමට PUCSL තීරණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලබාදෙමින්, ශ්‍රී ලංකා පොදු උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) තෙවන කාර්තුව සඳහා විදුලි ගාස්තු වෙනස් නොකරන බව නිවේදනය කර ඇත.…

03 Aug 2026 Discuss