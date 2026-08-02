පේරු රටේ නාස්කා රේඛා ඉහළින් ගිය සංචාරක ගුවන් යානයක් බිඳ වැටී දහතුන් දෙනෙකු මිය යයි
දකුණු පේරු රටේ ලෝකප්රසිද්ධ නාස්කා රේඛා ඉහළින් සංචාරක ගුවන් යානයක් බිඳ වැටීමෙන් දහතුන් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ප්රකට උරුම භූමියක සිදු වූ මාරාන්තික අනතුර
දකුණු ඇමෙරිකාවේ වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් ගොඩ බස්නා පුරාවිද්යාත්මක ආකර්ෂණස්ථානයක් වන මෙම ස්ථානයේ දී මෙම ඛේදවාචකය සිදු විය. එහිදී සංචාරකයින් කුඩා ගුවන් යානා මගින් අහසට නැඟී පේරු කාන්තාර බිම් තලයේ කොටා ඇති පුරාණ භූ රූප නරඹනු ලැබේ. යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස නම් කරනු ලැබ ඇති නාස්කා රේඛා, ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාතික කලාපයෙන් ද ලොව පුරා සිට ද බොහෝ සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගනී.
ගුවන් යානයේ සිටි දහතුන් දෙනා සියලු දෙනාම මෙම අනතුරේ දී ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර, මෑත ඉතිහාසයේ මෙම ප්රසිද්ධ ස්ථානයේ සිදු වූ භයානකම ගුවන් අනතුරු අතරට මෙය ද එක් විය.
පරීක්ෂණ ආරම්භ කෙරේ
අනතුරට හේතු සොයා බැලීම සඳහා පේරු බලධාරීන් විසින්yelimili පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. දිවි ගිය අය ආපසු ගෙන ඒමට සහ ප්රදේශය සුරක්ෂිත කිරීමට හදිසි සහ ගලවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් අනතුරු ස්ථානයට යවා ඇත.
යානයේ සිටි අය අයත් ජාතීන් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු වී නොමැති අතර, මිය ගිය අයගේ පවුල්වලට දැනුම් දීමට නිලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
ගෝලීය වැදගත්කමක් සහිත ස්ථානයක්
නාස්කා රේඛා යනු ක්රිස්තු පූර්ව 500 සිට ක්රිස්තු වර්ෂ 500 දක්වා කාලය තුළ පුරාණ නාස්කා ශිෂ්ටාචාරය විසින් නිර්මාණය කරන ලැබූ යැයි විශ්වාස කෙරෙන, නාස්කා කාන්තාරයේ වියළි තැනිතලාවේ කොටා ඇති සිය ගණනක් ජ්යාමිතික හැඩතල, සත්ත්ව රූප සහ ශාක රූප එකතුවකි. කුඩා ගුවන් යානා සහ ප්රඥාප්ති ගුවන් සේවා, සංචාරකයින්ට ඉහළ සිට ඈත දිවෙන මෙම සංකීර්ණ හැඩතල නරඹන ප්රධාන මාර්ගය වී ඇත.
- නාස්කා රේඛා 1994 දී යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවියක් ලෙස නම් කරනු ලැබීය.
- රේඛා ඉහළින් ගිය කුඩා සංචාරක ගුවන් යානා ප්රථමයෙන් ද, අභියෝගාත්මක කාන්තාර ගුවන් ගමන් තත්ත්ව හේතුවෙන් ගුවන් අනතුරු සඳහා හසු වූ ඉතිහාසයක් ඇත.
- මෙම ස්ථානයට වාර්ෂිකව ලක්ෂ සංඛ්යාත සංචාරකයින් පැමිණෙති.
නාස්කා රේඛා ඉහළින් ගුවන් ගමන් සිදු කිරීමේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටළු ගුවන් සේවා බලධාරීන් විසින් ඊට පෙර ද මතු කර ඇති අතර, මෙම නවතම ඛේදවාචකය ප්රදේශයේ ගුවන් ගමන් මෙහෙයුම් කෙරෙහි නැවත වරක් දැඩි පරීක්ෂණයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දහතුන් ජීවිතක් බිලිගත් මෙම ඛේදවාචකය, දුෂ්කර හා අභියෝගාත්මක භූමි ප්රදේශ ඉහළින් සිදු කෙරෙන අඩු උන්නතාංශ සංචාරක ගුවන් ගමන්හි ඇති අවදානම කෙරෙහි දරුණු සිහිපත් කිරීමක් ලෙස සටහන් වෙයි.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.