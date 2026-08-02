එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?
ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්යස්ථ විසඳුමක් සෙවීම වෙනුවට, පෙනෙන ආකාරයට රජය ඉදිරියේදී ධුරයේ සිටින සහ ඉදිරියේ පත්වන විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස අවුරුදු දෙකකින් දීර්ඝ කරන ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් සම්මත කර ගැනීමට ශක්තිමත් තෙවන කොටස් පාර්ලිමේන්තු බහුතරය යොදා ගැනීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
රජය විසින්ම ගෙනා කතුතූකාවක්
දේශපාලන විචාරක රාජන් පිලිප්ස් විසින් මෙම තත්ත්වය, එන්පීපී රජය කෙලින්ම ඇතුළු වූ අධිකරණ අර්බුදයක් ලෙස විශේෂයෙන් හඳුනාගෙන ඇත. සූක්ෂ්ම නෛතික විසඳුමකට යොමු නොවී, ව්යවස්ථාමය බුල්ඩෝසරයක් භාවිතා කිරීමට රජය ගත් තීරණය නීතිමය හා දේශපාලන කොටස් දෙකෙන්ම දැඩි විමර්ශනයට ලක් වී ඇත.
යෝජිත ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත වුවහොත්, අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ විශ්රාම වයස සම්බන්ධ විධිවිධාන වෙනස් වනු ඇත. සක්රීය ආරවුලක් ඇති මැද අධිකරණ ධුර කාලය නැවත හැඩගැස්වීමට ව්යවස්ථාදායක සුපිරි බහුතරයක් යොදා ගැනීම, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සහ බලතල වෙන් කිරීම සම්බන්ධ බරපතල ප්රශ්න මතු කරන බව විවේචකයෝ පෙන්වා දෙති.
අවදානමට ලක් වී ඇත්තේ කුමක්ද
මෙම පියවරේ ඇඟවුම් ක්ෂණික ආරවුලෙන් ඔබ්බට දිවෙයි. ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය ඓතිහාසිකව රටේ දේශපාලන භූ දර්ශනය තුළ සංවේදී ස්ථාවරයක් අත්කර ගෙන සිටී. ව්යවස්ථාමය වශයෙන් අනුමත පියවරක් වුවද, පාර්ලිමේන්තු බලය හරහා එහි ව්යුහය වෙනස් කිරීමට ගත් ඕනෑම උත්සාහයක් කලකිරවන නාරායක් ස්ථාපිත කිරීමේ අවදානමක් දරයි.
- රජය සතුව පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවන කොටස් බහුතරයක් ඇති අතර, ඒ හරහා ඒකපාර්ශ්විකව ව්යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ගණිතමය හැකියාව පවතී.
- යෝජිත සංශෝධනය මගින් ධුරයේ සිටින සහ අනාගත විනිසුරුවන් දෙදෙනාගේම විශ්රාම වයස අවුරුදු දෙකකින් දීර්ඝ කෙරෙනු ඇත.
- විපක්ෂ ස්වරයන් සහ නීති විශ්ලේෂකයන් මෙම පියවරේ කාලෝචිත භාවය සහ ඒ පිටුපස ඇති අභිප්රේරණය ගැන කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ප්රශ්න
අධිකරණ අර්බුදයක් රජයක් විසින් නිරාකරණය කරන ආකාරය, නිරාකරණය ලෙසම වැදගත් වෙයි — විශේෂයෙන් ඒ අර්බුදය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ස්පර්ශ කරන විට.
ශාසනය සහ පත්වීම් සම්බන්ධ පාලනාධිකාරී ආරවුලකට ව්යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම ශ්රී ලංකා අධිකරණයේ අපක්ෂපාතිත්වය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය කඩකරන්නට ඉඩ ඇති බව නීති විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. මොහොතේ දේශපාලන අවශ්යතාවලට ගැළපෙන ලෙස අධිකරණ ධුර කාලය සකස් කළ හැකි බව පිළිබඳ සංජානනය, ප්රජාතන්ත්රවාදී ආයතනවලට දරාගත නොහැකි ප්රතිවිපාකයකි.
ඉදිරි මාර්ගය
සංශෝධනයත් සමඟ ඉදිරියට යාමේ ව්යවස්ථාමය බලය එන්පීපී රජය සතුව ඇතත්, දේශපාලන දර්ශකය හරහා නිරීක්ෂකයෝ රජයට ඉල්ලා සිටින්නේ, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ප්රශ්නාර්ථයට ලක් නොකර ආරවුලේ මූල හේතු ආමන්ත්රණය කරන, වඩාත් විවේකී මාර්ගයක් සලකා බලන ලෙසයි.
පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ ඉන් ඔබ්බෙහිද විවාදය තීව්ර වෙද්දී, මෙම සිදුවීම් මාලාව අධිකරණය ස්පර්ශ කරන කරුණු සම්බන්ධයෙන් නෛතික අධිකාරිය සහ දේශපාලන ප්රඥාව සෑම විටම එකම දිශාවකට නොදිශාවන බවේ මතක් කිරීමක් ලෙස ක්රියා කරයි. රජය අවසානයේ මෙම කතුතූකාව සමඟ ගනුදෙනු කරන ආකාරය, එහි මුල් ධුර කාලයේ වැදගත් පරිච්ඡේදයක් නිර්වචනය කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.