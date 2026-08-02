Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලයේ සහාය

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලයේ සහාය

BASL හි ස්ථාවරයට ජාත්‍යන්තර නීතිමය සහාය

Conseil National des Barreaux (CNB) යනුවෙන් විධිමත්ව හඳුන්වන ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය, විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් වැඩෙමින් පවතින කනස්සල්ල මධ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සමග සිය සහයෝගිතාව ප්‍රකාශ කරමින් විධිමත් යෝජනාවක් සම්මත කර ගෙන ඇත.

සහයෝගිතාවේ යෝජනාව

CNB මණ්ඩලය සිය නිල රැස්වීමකදී මෙම යෝජනාව සම්මත කර ගත් අතර, යෝජිත අධිකරණ ප්‍රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් BASL විසින් මතු කරන ලද කනස්සල්ල දැන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් අවධානයට සහ සහායයට ලක්ව ඇති බව ඉන් පෙන්නුම් කෙරේ. මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ නිදහස සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය සඳහා එහි ඇති ඇඟවුම් වටා ගොඩනැගී ඇති විවාදයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

විශ්‍රාම වයස් යෝජනාව මතභේදාත්මක වීමට හේතුව

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ නැංවීමට රජය සතු සැලැස්මට BASL විරුද්ධත්වය ශක්තිමත්ව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර, එවැනි වෙනසක් අධිකරණ නිදහස සඳහා බරපතල ප්‍රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බව ඔවුහු තර්ක කරති. නීති立法 ක්‍රම හරහා අධිකරණ ධූර කාලය දීර්ඝ කිරීම, බලයේ සිටින්නන්ට වාසිදායක ලෙස විනිසුරු මණ්ඩලයේ සංයුතිය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස යොදා ගත හැකි බවට යෝජනාවට විවේචකයෝ බිය ප්‍රකාශ කරති.

ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය වැනි ප්‍රතිෂ්ඨාන්විත ජාත්‍යන්තර නීතිමය ආයතනයක සහාය BASL හි ස්ථාවරයට සැලකිය යුතු බරක් එක් කරන අතර, ගෝලීය නීතිමය ප්‍රජාව විසින් මෙම ප්‍රශ්නය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන බව ඉස්මතු කරයි.

අධිකරණ නිදහස සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්

අධිකරණ නිදහස ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ ශිලා කොටසක් ලෙස පවතින අතර, විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය හසුරුවාලීමට ගන්නා ඕනෑම යෑයි සිතෙන උත්සාහයක් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර යන දෙඅතරින්ම විමර්ශනයට ලක් වේ. BASL හි ස්ථාවරය, බලතල වෙන් කිරීම රැකගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය ප්‍රජාව තුළ පවතින පුළුල් කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.

ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය යනු ප්‍රංශය පුරා දහස් ගණනක් නීතිමය වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරමින් යුරෝපයේ වඩාත් ගෞරවනීය නීතිමය ආයතනවලින් එකකි. ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණය සම්බන්ධ කරුණකදී විධිමත්ව යෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීමට එම මණ්ඩලය ගත් තීරණය, දේශසීමා හරහා ව්‍යාප්ත වූ වෘත්තීය සහයෝගිතාවේ දුර්ලභ හා සැලකිය යුතු ප්‍රකාශනයකි.

යෝජිත වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය සිය අභිප්‍රාය නැවත සලකා බලන ලෙස හෝ පැහැදිලි කරන ලෙස මෙම වර්ධනය තවදුරටත් පීඩනය එකතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දූපත පුරා නීතිමය වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්‍රතිපත්ති立法 නිර්මාතෘන් අතර විවාදය දිගටම ජනනය වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්‍යා ප්‍රතිභාවන් 58වන ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්‍යා රංගනයේ…

02 Aug 2026 Discuss
සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ…

02 Aug 2026 Discuss
එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද? Sinhala

එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?

ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ විසඳුමක්…

02 Aug 2026 Discuss