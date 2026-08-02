විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ප්රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලයේ සහාය
BASL හි ස්ථාවරයට ජාත්යන්තර නීතිමය සහාය
Conseil National des Barreaux (CNB) යනුවෙන් විධිමත්ව හඳුන්වන ප්රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය, විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට ශ්රී ලංකා රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් වැඩෙමින් පවතින කනස්සල්ල මධ්යයේ ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) සමග සිය සහයෝගිතාව ප්රකාශ කරමින් විධිමත් යෝජනාවක් සම්මත කර ගෙන ඇත.
සහයෝගිතාවේ යෝජනාව
CNB මණ්ඩලය සිය නිල රැස්වීමකදී මෙම යෝජනාව සම්මත කර ගත් අතර, යෝජිත අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණය සම්බන්ධයෙන් BASL විසින් මතු කරන ලද කනස්සල්ල දැන් ජාත්යන්තර මට්ටමින් අවධානයට සහ සහායයට ලක්ව ඇති බව ඉන් පෙන්නුම් කෙරේ. මෙම පියවර, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ නිදහස සහ නීතියේ ආධිපත්යය සඳහා එහි ඇති ඇඟවුම් වටා ගොඩනැගී ඇති විවාදයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.
විශ්රාම වයස් යෝජනාව මතභේදාත්මක වීමට හේතුව
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉහළ නැංවීමට රජය සතු සැලැස්මට BASL විරුද්ධත්වය ශක්තිමත්ව ප්රකාශ කර ඇති අතර, එවැනි වෙනසක් අධිකරණ නිදහස සඳහා බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙනදිය හැකි බව ඔවුහු තර්ක කරති. නීති立法 ක්රම හරහා අධිකරණ ධූර කාලය දීර්ඝ කිරීම, බලයේ සිටින්නන්ට වාසිදායක ලෙස විනිසුරු මණ්ඩලයේ සංයුතිය කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස යොදා ගත හැකි බවට යෝජනාවට විවේචකයෝ බිය ප්රකාශ කරති.
ප්රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය වැනි ප්රතිෂ්ඨාන්විත ජාත්යන්තර නීතිමය ආයතනයක සහාය BASL හි ස්ථාවරයට සැලකිය යුතු බරක් එක් කරන අතර, ගෝලීය නීතිමය ප්රජාව විසින් මෙම ප්රශ්නය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන බව ඉස්මතු කරයි.
අධිකරණ නිදහස සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
අධිකරණ නිදහස ප්රජාතාන්ත්රික පාලනයේ ශිලා කොටසක් ලෙස පවතින අතර, විනිසුරුවන්ගේ ධූර කාලය හසුරුවාලීමට ගන්නා ඕනෑම යෑයි සිතෙන උත්සාහයක් දේශීය හා ජාත්යන්තර යන දෙඅතරින්ම විමර්ශනයට ලක් වේ. BASL හි ස්ථාවරය, බලතල වෙන් කිරීම රැකගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ නීතිමය ප්රජාව තුළ පවතින පුළුල් කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
ප්රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය යනු ප්රංශය පුරා දහස් ගණනක් නීතිමය වෘත්තිකයන් නියෝජනය කරමින් යුරෝපයේ වඩාත් ගෞරවනීය නීතිමය ආයතනවලින් එකකි. ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණය සම්බන්ධ කරුණකදී විධිමත්ව යෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීමට එම මණ්ඩලය ගත් තීරණය, දේශසීමා හරහා ව්යාප්ත වූ වෘත්තීය සහයෝගිතාවේ දුර්ලභ හා සැලකිය යුතු ප්රකාශනයකි.
යෝජිත වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා රජය සිය අභිප්රාය නැවත සලකා බලන ලෙස හෝ පැහැදිලි කරන ලෙස මෙම වර්ධනය තවදුරටත් පීඩනය එකතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දූපත පුරා නීතිමය වෘත්තිකයන්, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්රතිපත්ති立法 නිර්මාතෘන් අතර විවාදය දිගටම ජනනය වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.