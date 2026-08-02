Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ බැංකු හා මූල්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ තම නොසෙල්වෙන ආධිපත්‍යය තවදුරටත් තහවුරු කර ගෙන ඇත.

සන්නාම වටිනාකමේ ශක්තිමත් වර්ධනයක්

සිලෝන් බැංකුවේ සන්නාම වටිනාකම රුපියල් බිලියන 65.5 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය වාර්ෂිකව සියයට 14.1ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරයි. ක්‍රමයෙන් තරඟකාරී වෙමින් පවතින මූල්‍ය පරිසරයක් තුළ රාජ්‍ය හිමිකාරීත්වයෙන් යුත් මෙම බැංකුවේ අඛණ්ඩ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය හා අදාළත්වය මෙම සැලකිය යුතු වර්ධනය මගින් අවධාරණය කෙරේ.

වෙළෙඳපොළ නායකත්වයේ උරුමය

මෙම පිළිගැනීම සිලෝන් බැංකුව සඳහා නව ජයග්‍රහණයක් නොවන අතර, ආයතනය අඛණ්ඩ වර්ෂ ගණනාවක් මෙම කීර්තිමත් ශීර්ෂ ස්ථානය රැකගෙන ඇත. සන්නාම වටිනාකම රඳවා ගැනීමට හා වර්ධනය කර ගැනීමට ඇති ශේෂය, රටේ විශාලතම වාණිජ බැංකුව කෙරෙහි ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් හා ව්‍යාපාර ආයතන දිගින් දිගටම තබන විශ්වාසයේ සාක්ෂියකි.

මෙම පිළිගැනීමේ අරුත

Brand Finance Lanka හි වාර්ෂික ශ්‍රේණිගත කිරීම ශ්‍රී ලාංකික සන්නාම බහු අංශ හරහා ඇගයීමට ලක් කරමින්, මූල්‍ය කාර්යසාධනය, සන්නාම ශක්තිය හා වෙළෙඳපොළ බලපෑම වැනි සාධක විශ්ලේෂණය කරයි. මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ශීර්ෂ ස්ථානයේ සිලෝන් බැංකුවේ පිහිටීම ප්‍රධාන ශක්තීන් කිහිපයක් ඉස්මතු කරයි:

  • අඛණ්ඩ මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා ස්ථාවරත්වය
  • දශක ගණනාවක සේවය ඔස්සේ ගොඩ නැගුණු පුළුල් ජනවිශ්වාසය
  • නාගරික හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් දෙකම ආවරණය කරන ශක්තිමත් ජාතික ව්‍යාප්තිය
  • සිල්ලර හා ආයතනික අංශ දෙකෙහිම බැංකු සේවා අඛණ්ඩව සැපයීම
සිලෝන් බැංකුවේ සන්නාම වටිනාකම රුපියල් බිලියන 65.5 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, වාර්ෂිකව සියයට 14.1ක වර්ධනයක් සටහන් කරමින්, රටේ ප්‍රමුඛතම බැංකු ආයතනය ලෙස එහි තත්ත්වය නැවත තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයට ඇති වැදගත්කම

මෑත වර්ෂ ගණනාවක ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් ආර්ථික අභියෝග සලකා බලන කල, මෙම 이정표ය විශේෂ වැදගත්කමක් ගනී. මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ සිය සන්නාම වටිනාකම රැකගෙන ඉන් ඔබ්බට ක්‍රියාශීලීව වර්ධනය කර ගැනීමේ සිලෝන් බැංකුවේ ශේෂය, ශක්තිමත් ආයතනික කළමනාකරණය හා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ නොසෙල්වෙන විශ්වාසය යන දෙකම පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රකෘතිය දිශාවේ ඉදිරියට ගමන් කරත්ම, Brand Finance Lanka ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල සිලෝන් බැංකුවේ කාර්යසාධනය රටේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ස්ථාවරත්වයේ ධනාත්මක දර්ශකයක් ලෙස මෙන්ම තැන්පත්කරුවන්, ආයෝජකයන් හා ව්‍යාපාරිකයන් සඳහා ද විශ්වාසයේ ප්‍රභවයක් ලෙස ද සේවය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්‍යා ප්‍රතිභාවන් 58වන ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්‍යා රංගනයේ…

02 Aug 2026 Discuss
එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද? Sinhala

එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?

ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ විසඳුමක්…

02 Aug 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලයේ සහාය Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් මතභේදය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලයේ සහාය

BASL හි ස්ථාවරයට ජාත්‍යන්තර නීතිමය සහාය Conseil National des Barreaux (CNB) යනුවෙන් විධිමත්ව හඳුන්වන ප්‍රංශ ජාතික නීතිඥ මණ්ඩලය, විනිසුරුවන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම…

02 Aug 2026 Discuss