ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර රසායන විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී
ශ්රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්යා ප්රතිභාවන් 58වන ජාත්යන්තර රසායන විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්යා රංගනයේ රටට ආඩම්බරජනක මොහොතක් ත්යාග කර ඇත. මෙය ශ්රී ලාංකේය විද්යා අධ්යාපනයේ සාමූහික ජයග්රහණයක් ලෙස ඉතිහාසගත වේ.
ශ්රී ලාංකේය විද්යාවේ ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක්
ද්විතීයික පාසල් සිසුන් සඳහා ලොව වඩාත්ම ප්රතිෂ්ඨාමත් හා බුද්ධිමය වශයෙන් ඉතා සවාල් දනවන තරඟාවලිවලින් එකක් වන ජාත්යන්තර රසායන විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියට ලොව සෑම කොනකින්ම සහභාගිවන්නන් පැමිණියහ. ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින් සිය ශක්යතාව ඔප්පු කළ අතර, එය රටේ විද්යා අධ්යාපනයේ ශක්තිය හා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නගිමින් පවතින බව ස්ථිරසාරව සනාථ කරයි.
මෙම ජයග්රහණය සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සැමරෙමින් ඇති අතර, ඉසිලෙන්නේ යෙදී සිටි සිසු තරඟකරුවන්ගේ කැපවීම හා දීප්තිය පමණක් නොව, ඔවුන්ගේ සූදානම සඳහා සහාය වූ ගුරුවරුන්, උපදේශකයන් හා අධ්යාපන ආයතනවල කැපවීමද ඉස්මතු කරයි.
ලෝක රංගනයේ පිළිගැනීම
මෙම මට්ටමින් තරඟ කිරීමට න්යායාත්මක රසායන විද්යාව හා සංකීර්ණ ප්රායෝගික රසායනාගාර කාර්ය යන දෙකෙහිම මාස ගණනක දැඩි පුහුණුවක් අවශ්ය වේ. ජාත්යන්තර රසායන විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය සාමාන්ය පාසල් විෂය නිර්දේශයෙන් ඔබ්බට ගිය මාතෘකා පිළිබඳ සහභාගිවන්නන් විභාගයට ලක් කරන අතර, අසාමාන්ය ගැටලු විසඳීමේ හැකියාවක් හා ගාඹීර විද්යාත්මක අවබෝධයක් ඉල්ලා සිටියි.
ශ්රී ලංකාවේ Bronze පදක්කම් හතර ශක්තිමත් සාමූහික ප්රකාශනයක් නිරූපණය කරන අතර, ලොව දීප්තිමත්ම තරුණ විද්යාත්මක මනස් අතර සිය නම් ඉහළින් ගෙනයාමට දිවයිනේ ශ්රී ලංකාව සක්ෂමව සිටින බව ඉස්මතු කරයි.
රටේ ආඩම්බරය
ශ්රී ලංකාව පුරා අධ්යාපනඥයන්, දෙමාපියන් හා විද්යා ප්රේමීන් විසින් මෙම ප්රතිඵලය උනන්දුවෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, මෙවැනි ජයග්රහණ නව පරම්පරාවේ ශ්රී ලාංකේය තරුණයන් විද්යාව, තාක්ෂණය, ඉංජිනේරු විද්යාව හා ගණිත ක්ෂේත්රවල වෘත්තීන් සඳහා අනුප්රාණය කරනු ඇතැයි බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු පළ කරති.
58වන ජාත්යන්තර රසායන විද්යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය, ලොව පුරා ඉදිරි පරම්පරාවේ රසායන විද්යාඥයන් අතර විද්යාත්මක විශිෂ්ටතාව හා ජාත්යන්තර සහයෝගිතාව දිරිමත් කිරීමේ දීර්ඝ සම්ප්රදායක් ඉදිරියට ගෙනයයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.