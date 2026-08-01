Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සන්ධිස්ථානය: 2026 පළමු මාස හයේදී ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි — FCCISL විසින් EDB අගය කරයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සන්ධිස්ථානය: 2026 පළමු මාස හයේදී ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 9 ඉක්මවයි — FCCISL විසින් EDB අගය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය ඓතිහාසික සන්ධිස්ථානයක් කරා ළඟා වී ඇති අතර, 2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළ මුළු අපනයන ඉපැයීම් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන නවයක සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ — මෙය රටේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගෙන් පුළුල් ප්‍රශංසාවට ලක් වූ සිදුවීමකි.

වාණිජ මණ්ඩලය සුභ පැතුම් පිරිනමයි

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කාර්මික මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL) විසින් මෙම සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණය නිමිත්තෙන් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයට (EDB) විධිමත් ලෙස සුභ පැතුම් දක්වා ඇති අතර, දිවයිනේ අපනයන වර්ධනය නව උසකට ගෙන යාමේදී එම මණ්ඩලය දැරූ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නය පිළිගෙන ඇත.

මෙම සන්ධිස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන අංශ පුරා ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් පිළිබිඹු කරන අතර, පුළුල් ආර්ථික ය立直ළීමේ කාලපරිච්ඡේදයක් තුළ රටේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ තරඟකාරිත්වය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යළිළීමට ශක්තියක්

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය තුළදීම අපනයන ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන නවය ඉක්මවා යාම, ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාවයේ හා වෙළඳ ධාරිතාව පුළුල් වීමේ ප්‍රධාන දර්ශකයක් ලෙස සලකනු ලබයි. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ අභියෝගාත්මක ආර්ථික පරිසරයක් තුළ ගමන් කළ රාජ්‍යයකට, මෙම අංක ඇදහිය හැකි ඉදිරි ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා මණ්ඩල හා කර්මාන්ත පුළුල් ජාලයක් නියෝජනය කරන FCCISL, මෙම ගමන් මග පවත්වා ගත හැකි නම්, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත හා සමස්ත ගෙවුම් ශේෂ තත්ත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කළ හැකි බවට විශ්වාසය පළ කළේය.

ජයග්‍රහණයේ EDB හි කාර්යභාරය

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ගෝලීය වෙළඳපොළවල ශ්‍රී ලාංකික භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී, වෙළඳ පහසුකම් සැලසීම, ප්‍රතිපත්ති උපාධිකරණය සහ ධාරිතා ගොඩ නැගීමේ වැඩසටහන් හරහා අපනයනකරුවන්ට සහාය දීමේදී ප්‍රමුඛ භූමිකාවක් ඉටු කර ඇත. එම සංවිධානයේ සම්බන්ධීකරණ අපනයන ප්‍රවර්ධන ප්‍රවේශය ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිඵල ලබා දෙමින් ඇති බව පෙනේ.

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම කාර්යසාධනය ආයතනික ප්‍රයත්නය පමණක් නොව, ඇඟලුම්, තේ, කුළුබඩු, රබර් පදනම් කළ නිෂ්පාදන සහ තාක්ෂණය හා සේවා වැනි නැගී එන කර්මාන්ත ඇතුළු විවිධ අංශවල ශ්‍රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ගේ අධිෂ්ඨානය ද පිළිබිඹු කරන බවයි.

ඉදිරිය දෙස බලන විට

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හය දැනටමත් වාර්තාගත සංඛ්‍යා ලබා දී ඇති බැවින්, දැන් අවධානය යොමු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය පුරා මෙම ගතිවේගය පවත්වා ගත හැකිද යන්න කෙරෙහිය. දකුණු ආසියානු කලාපයේ තරඟකාරී අපනයන පදනම් ආර්ථිකයක් ලෙස සිය තත්ත්වය තහවුරු කිරීමට රට අරමුණු කරගන්නා විට, ව්‍යාපාරික නායකයන් හා ප්‍රතිපත්ති立立 立立立立立 ඒ කෙරෙහි සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත.

EDB හි දායකත්වය සඳහා FCCISL හි ප්‍රසිද්ධ පිළිගැනීම, පෞද්ගලික අංශය හා රාජ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධන ආයතන අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින සහයෝගිතාවයේ ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සලකනු ලබයි — දිගුකාලීන අපනයන වර්ධනය පවත්වා ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය යැයි බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන හවුල්කාරිත්වයකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දුලානිගේ සුවිශේෂ සියවසකින් ශක්තිමත් වූ දීප්තිමත් ප්‍රසංගයක් හරහා දැනට පවත්වනු ලබන තරගාවලියේ 1-0 ක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටී. ඇගේ…

01 Aug 2026 Discuss
සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති Sinhala

සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති

සංගමය බලධාරීන්ට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි දිගුකාලීනව පවතින සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් සහ මෙහෙයුම් ගැටලු හදිසි ප්‍රමුඛතාවයකින් විසඳා නොගන්නේ නම් වෘත්තීය සමිති…

01 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මෙම මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ ඩීසල් පාඩු රාජ්‍යය දරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මෙම මාසය සඳහා ඉන්ධන මිල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි — ගෝලීය වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ ඩීසල් පාඩු රාජ්‍යය දරයි

ගෝලීය ගැටුම් සහ නැව් ප්‍රවාහන බාධා හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර ශක්ති පිරිවැය ඉහළ යමින් පවතින මධ්‍යයේ, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි මාසය සඳහා දේශීය ඉන්ධන මිල වර්තමාන මට්ටමින්…

01 Aug 2026 Discuss