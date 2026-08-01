Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සේලාන් බැංකුව 2026 දෙවන කාර්තුවේදී ශක්තිමත් 16%ක ලාභ වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සේලාන් බැංකුව 2026 දෙවන කාර්තුවේදී ශක්තිමත් 16%ක ලාභ වර්ධනයක් වාර්තා කරයි

සේලාන් බැංකු පීඑල්සී ආයතනය 2026 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව සඳහා ශක්තිමත් මූල්‍ය ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, 2026 ජූනි 30 දිනෙන් අවසන් වූ මාස තුනේ කාලය සඳහා රුපියල් බිලියන 3.21ක මුද්දර ලාභයක් වාර්තා කර තිබේ — එය පෙර වර්ෂයේ එම කාලය තුළ වාර්තා වූ රුපියල් බිලියන 2.76 හා සසසන විට සියයට 16.3ක සැලකිය යුතු ගැලීමකි.

ආදායම් වර්ධනය බැංකු අංශයේ ඉහළ යන තත්ත්වයන් පිළිබිඹු කරයි

මෙම ශක්තිමත් කාර්තු ප්‍රතිඵලය, වසර ගණනාවක මූල්‍ය කැලඹිලි අනුභව කළ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථිකය ස්ථාවරත්වයක් කරා ළඟා වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ දී රටේ බැංකු අංශයේ අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය හා ස්ථිතිස්ථාපකත්වය පෙන්නුම් කරයි. සේලාන් බැංකුවේ ලාභ වර්ධනය, ණය ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු වීම, වත්කම් ගුණාත්මකභාවය වඩා හොඳින් කළමනාකරණය කිරීම සහ පෙර වර්ෂවලදී පැවති අභියෝගාත්මක තත්ත්වයන් හා සසඳන විට වඩාත් හිතකර පොලී අනුපාත පරිසරයක් ස්ථාපිත වී ඇති බව සංඥා කරයි.

කණ්ඩායම විසින් කාර්තුව සඳහා රුපියල් 5.06ක කොටසකට ආදායමක් ද වාර්තා කරන ලද අතර, එය කොටස් හිමියන්ට ලබා දෙනු ලබන වැඩිදියුණු වූ ප්‍රතිලාභ පිළිබිඹු කරයි.

ආයෝජකයින්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

කොටස් හිමියන්ට සහ වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයින්ට, දෙඅංකී ලාභ වර්ධනය සේලාන් බැංකුවේ මෙහෙයුම් ශක්තිය සහ උපායමාර්ගික දිශානතිය පිළිබඳ ධනාත්මක දර්ශකයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් වන සේලාන් බැංකුව කෙරෙහි ආයෝජකයින්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කිරීමට මෙම ප්‍රතිඵල බොහෝ දුරට හේතු වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය නිරීක්ෂණය කරන විශ්ලේෂකයින් සමස්ත බැංකු අංශය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, ප්‍රධාන ආයතනවල ලාභදායිතා ප්‍රවණතා මූල්‍ය ක්‍රමයේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය මැනීමේ ප්‍රධාන මිනුම් දඬුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

සේලාන් බැංකුව කාර්තුව තුළ ආදායම් ධාරාවන්, ණය ලෙජර් වර්ධනය සහ සංචිත මට්ටම් පිළිබඳ වඩාත් සම්පූර්ණ චිත්‍රයක් ලබා දෙනු ඇති එහි අතරමැදි මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සිය මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ වෙරළට ඔබ්බෙන් නැව් ටැංකි දහහතක් මුහුදට වැටෙයි — ධීවරයින්ට අවවාදයක් Sinhala

කොළඹ වෙරළට ඔබ්බෙන් නැව් ටැංකි දහහතක් මුහුදට වැටෙයි — ධීවරයින්ට අවවාදයක්

හිස් නැව් ටැංකි 17ක් කොළඹ වෙරළ තීරය ඉදිරිපිට මුහුදට වැටුණු සිදුවීමකට අනුව, ධීවර ප්‍රජාව වෙත ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර…

01 Aug 2026 Discuss
දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ ඓතිහාසික සියය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරගාවලි ප්‍රමුඛත්වයක් ගෙන දෙයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දුලානිගේ සුවිශේෂ සියවසකින් ශක්තිමත් වූ දීප්තිමත් ප්‍රසංගයක් හරහා දැනට පවත්වනු ලබන තරගාවලියේ 1-0 ක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටී. ඇගේ…

01 Aug 2026 Discuss
සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති Sinhala

සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් නොවිසඳීම නිසා දුම්රිය ස්ථාන මාස්තර්වරු වැඩ වර්ජනයකට තර්ජනය කරති

සංගමය බලධාරීන්ට හදිසි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරයි දිගුකාලීනව පවතින සංඥා පද්ධතිවල දෝෂයන් සහ මෙහෙයුම් ගැටලු හදිසි ප්‍රමුඛතාවයකින් විසඳා නොගන්නේ නම් වෘත්තීය සමිති…

01 Aug 2026 Discuss