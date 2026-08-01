ප්රාදේශීය පරිපාලන ඒකක ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක නියෝග කරයි
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක, රටේ ප්රාදේශීය පරිපාලන ඒකක ප්රතිව්යුහගත කිරීම අරමුණු කරගත් සවිස්තරාත්මක සැලැස්මක් සකස් කරන ලෙස ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත. එමගින් සාම්ප්රදායික නිලධාරීවාදී ආයතන, මූලික ප්රජා මට්ටමේ සමාජීය හා ආර්ථික සංවර්ධනයේ ගතිමත් ශක්ති කේන්ද්ර බවට පරිවර්තනය කිරීම අපේක්ෂිත වේ.
ස්ථානීය පාලනය සඳහා නව දැක්මක්
ශ්රී ලංකාවේ පවතින පරිපාලන රාමුවේ මූලික දුර්වලතාවක් ලෙස ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන් කරුණක් ඉස්මතු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම උපදෙස ලබා දෙන ලදී. ප්රාදේශීය ඒකකවලට ජනතාව ආසන්නව ක්රියාත්මක වීමේ හැකියාව තිබියදීත්, ඒවා බොහෝ දුරට සංවර්ධනයේ ක්රියාකාරී හවුල්කරුවන් ලෙස නොව, හුදු පරිපාලන යන්ත්රණයක් ලෙස පමණක් කාර්යය ඉටු කර ඇති බව ඔහු ප්රකාශ කළේය.
රටේ ආර්ථිකය යළි ගොඩනඟා ගනිමින් සියලු පළාත් හා දිස්ත්රික්කවල ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරන මෙවැනි අවස්ථාවක, මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් පිළිගත නොහැකි බව ජනාධිපති දිසානායක අවධාරණය කළේය. ප්රජාවන් සේවය කරන ඒකකවලින් මිනිය හැකි සමාජීය හා ආර්ථික ප්රතිඵල ලබා දීම කෙරෙහි පැහැදිලි අවධානයක් යොමු කරමින්, ඒ ඒකක ක්රියාත්මක වන ආකාරය නැවත සිතා බැලීමට ඔහු 촉구 කළේය.
ස්ථානීය මට්ටමේ සංවර්ධනය
යෝජිත පරිවර්තනය යටතේ, ප්රාදේශීය පරිපාලන ආයතනවලින් ස්ථානීය අවශ්යතා හඳුනා ගැනීමේ, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ සහ තම විශේෂිත ප්රජාවන්ට ගැළපෙන සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීමේ වඩාත් ක්රියාශීලී භූමිකාවක් ඉටු කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම වෙනස, ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය පරිපාලනය දිගු කලක් තිස්සේ ලක්ෂණ කොට ගත් මධ්යගත ආකෘතියෙන් සැලකිය යුතු ලෙස ඉවත් වීමක් නියෝජනය කරයි.
ප්රාදේශීය ඒකකවල සංවර්ධන නිශ්චිතතාවය සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය ප්රතිපත්ති ප්රතිසංස්කරණ, ධාරිතා ගොඩනැගීමේ පියවර සහ ආයතනික වෙනස්කම් ඇතුළුව, මෙම සංක්රමණය කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වන ව්යුහගත මාර්ගෝපදේශයක් සකස් කිරීම නිලධාරීන්ට පැවරිණි.
පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රය
මෙම උපදෙස, දිසානායක පරිපාලනය විසින් අනුගමනය කරනු ලබන පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ කොටසක් වන අතර, තීරණ ගැනීම විමධ්යගත කිරීමේ සහ රජයේ සේවා හා සංවර්ධන ප්රයත්නයන් ප්රජා මට්ටමේ පුරවැසියන් වෙත ලබා දීමේ අවශ්යතාවය එම පරිපාලනය නොකඩවා අවධාරණය කර ඇත.
පරිපාලන ඒකක සංවර්ධනය කේන්ද්ර කරගත් ආයතන බවට පරිවර්තනය කිරීම, රාජ්ය අරමුදල් වෙන් කෙරෙන ආකාරය හා ස්ථානීය නිලධාරීන් ක්ෂේත්ර මට්ටමේ ප්රගතිය සඳහා වගකිව යුතු ආකාරය කෙරෙහි දුරදිග යන ඇඟවීම් ඇති කළ හැකි බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ රජය මූලික සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඕනෑම විධිමත් ප්රතිපත්ති වෙනස්කමක් හඳුන්වා දීමට පෙර පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ පරාමර්ශ පවත්වනු ඇතැයි ද සිතිය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.