Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස 2026 ශ්‍රී ලංකා දිවියා දිනයේදී වනජීවී සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට සූදානම්

01 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස 2026 ශ්‍රී ලංකා දිවියා දිනයේදී වනජීවී සංරක්ෂණය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට සූදානම්

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙම සනිසරාදා, ජනවාරි 1 වන දින කොළඹදී 2026 ශ්‍රී ලංකා දිවියා දිනය සත්කාරකත්වයෙන් පවත්වා ගෙන යාමට සූදානම් වන අතර, මෙය දිවයිනේ වනජීවී සංරක්ෂණ උත්සාහයන් කෙරෙහි වර්ධනය වන දේශපාලන අවධානය පිළිබිඹු කරන පියවරක් ලෙස සැලකේ.

මෙම අවස්ථාවට සංරක්ෂණවේදීන්, පර්යේෂකයන් සහ පරිසර ක්‍රියාකාරිකයන් එක්රැස් වන අතර, රටේ වඩාත්ම සංකේතාත්මක හා වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති විශේෂයක් වන ශ්‍රී ලාංකික දිවියා කෙරෙහි ජනතාවගේ අවධානය යොමු කිරීම එහි අරමුණ වේ.

සංරක්ෂණය සඳහා වේදිකාවක්

ශ්‍රී ලංකා දිවියා දිනය, රටේ ශීර්ෂ ගොදුරු දඩයක්කාරයාට එරෙහිව එල්ල වන තර්ජන පිළිබඳ ජනතා දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා වෙන් වූ වැදගත් වාර්ෂික අවස්ථාවකි. ශ්‍රී ලංකා දිවයිනේ පමණක් සොයාගත හැකි මෙම විශේෂය, ජාත්‍යන්තර ස්වභාව සංරක්ෂණ සංගමයේ රතු ලැයිස්තුවේ අවදානම් විශේෂයක් ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත.

මෙම අවස්ථාවේ සත්කාරකත්වය ගනිමින්, ප්‍රේමදාස මහතා තම පොදු වේදිකාව භාවිතා කරමින් මෙම විශේෂය හා එහි ස්වාභාවික වාසස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් ප්‍රතිපත්ති ඉල්ලා සිටීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ගේ වැඩි අවධානයක් අවශ්‍ය බව පරිසරවේදීන් පෙන්වා දෙන මෙම ගැටලුව කෙරෙහි ජනතා සිත් යොමු කරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

  • ශ්‍රී ලාංකික දිවියා දිවයිනට고유 උප විශේෂයක් වන අතර, පාරිසරික සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.
  • වාසභූමි විනාශය, මිනිස්-වනජීවී ගැටුම් සහ දඩයම් කිරීම ජනගහනයට එරෙහිව දිගින් දිගටම ඇති වන තර්ජන ලෙස පවතී.
  • මෙවැනි අවස්ථා ජනතාවගේ සහාය බලමුලු ගැන්වීමට සහ සංරක්ෂණය සඳහා ප්‍රතිපත්ති මට්ටමේ කැපවීම් දිරිගැන්වීමට හේතු වේ.

කොළඹ රැස්වීමෙන් විද්‍යාඥයන් හා තීරණ ගන්නන් අතර සංවාදයක් ඇති කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, සංරක්ෂණ පර්යේෂණ ජාතික පරිසර ප්‍රතිපත්තිය සමඟ සම්බන්ධ කිරීමේ අවස්ථාවක් ද ඒ හරහා සැලසෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා දිවියා දිනය, රටේ වඩාත්ම වටිනා හා තර්ජනයට ලක්ව ඇති වනජීවී වාසීන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම පිළිබඳ ජාතිය ලෙස සාමූහිකව 省察කිරීමට වෙන් කළ විශේෂ අවස්ථාවක් ලෙස සමරනු ලැබේ.

සෙනසුරාදා වැඩසටහන සහ සහභාගිවන්නන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර එදිනට පෙර ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss