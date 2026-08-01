ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි
ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ
නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය ජූනි මාසය තුළ තවදුරටත් පුළුල් විය.
වෙළඳ හිඟයේ මෙම පුළුල් වීම සංඥා කරන්නේ ශ්රී ලංකාව තම අපනයන අංශය හරහා උපයන ප්රමාණයට වඩා විදේශ භාණ්ඩ සඳහා වැඩි මුදලක් වැය කරන බවයි. මෙම ප්රවණතාව දිවයිනේ බාහිර ගිණුම් සහ විදේශ විනිමය සංචිත මත අඛණ්ඩ පීඩනයක් එල්ල කරයි.
ආර්ථිකයට ඇති ඇඟවුම්
පුළුල් වන වෙළඳ හිඟයක් ආර්ථික සුවය ලබා ගැනීමේ මාවතේ තවමත් ගමන් කරන රටකට සැලකිය යුතු ප්රතිවිපාක ගෙන දිය හැකිය. මෑත වසරවලදී දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාවට, ආනයන හා අපනයන අතර සමතුලිතතාව කළමනාකරණය කිරීම ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ මහ බැංකුව සඳහා ප්රමුඛ ප්රමුඛතාවයක් ලෙස පවතී.
ආර්ථික විශේෂඥයන් දිගු කලක් තිස්සේ අනතුරු අඟවා ඇත්තේ, දිගුකාලීන වෙළඳ අසමතුලිතතා මුදල් ස්ථාවරත්වය ඛාදනය කළ හැකි අතර විදේශ සංචිත යළි ගොඩනැගීමේ උත්සාහයන් සංකීර්ණ කළ හැකි බවයි. මෙම දෙකම ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ආර්ථික ස්ථාවරකරණ වැඩසටහනේ කේන්ද්රීය අංග වේ.
අපනයන හා ආනයන ගතිකතාවයන්
අංශ වශයෙන් වූ සවිස්තරාත්මක දත්ත තවමත් සම්පූර්ණයෙන් තක්සේරු කිරීමට නොමැති වුවද, ජූනි දත්ත පෙන්නුම් කරන්නේ ශක්ති, පාරිභෝගික භාණ්ඩ සහ කාර්මික ආදාන මගින් පෝෂණය වන ආනයන ඉල්ලුම, අපනයන පැත්තේ වර්ධනය ඉක්මවා ගිය වේගයකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.
ඇඟලුම්, තේ, රබර් සහ සංචාරක සේවා ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අපනයන අංශ, ඉදිරි මාසවලදී වෙළඳ හිඟය අර්ථවත් ලෙස සීමා කිරීමට නම්, ශක්තිමත් කාර්යසාධනයක් ප්රදර්ශනය කළ යුතුව ඇත.
ඉදිරියේදී නිරීක්ෂණය කළ යුතු කරුණු
විශ්ලේෂකයන් සහ වෙළඳ නිරීක්ෂකයන් ඉදිරි මාසවලදී පහත සඳහන් සාධක ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත:
- ශ්රී ලංකාවේ ආනයන වියදමට දැඩි ලෙස බලපාන ඛනිජ තෙල් ඇතුළු ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ගණන්වල ගමන් මග
- යුරෝපීය සංගමය සහ එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ප්රධාන අපනයන වෙළඳපොළවල ඉල්ලුම් තත්ත්වයන්
- අපනයන වර්ධනය දිරිමත් කිරීම සහ ආනයන වියදම් කළමනාකරණය කිරීම අරමුණු කරගත් රජය හා මහ බැංකු ප්රතිපත්ති ප්රතිචාර
- ප්රධාන වෙළඳ මුදල් හමුවේ ශ්රී ලංකා රුපියලේ කාර්යසාධනය
ජූනි මාසයේ වෙළඳ දත්ත අනුස්මාරකයක් ලෙස කටයුතු කරයි; 2022 අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ කැපී පෙනෙන ප්රගතියක් ලබා ඇතත්, තිරසාර සුවය කරා යන මාවත තවමත් අභියෝගාත්මක බවත්, වෙළඳ හා බාහිර සමතුලිතතා ක්ෂේත්රවල අඛණ්ඩ විනිශ්චිත අවධානයක් අවශ්ය බවත් එය පෙන්නුම් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.